Phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hợp tác thanh niên Việt - Trung

TPO - Với sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và sự nỗ lực, chủ động của các tổ chức thanh niên hai bên, hợp tác thanh niên Việt Nam – Trung Quốc ngày càng phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả, đóng góp xứng đáng vào việc vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Chiều 12/10, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình gặp gỡ, chào mừng đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc tham dự chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 ở Việt Nam.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng quà Đại biện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Vương Quần tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; chị Hồ Hồng Nguyên – Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Về phía Trung Quốc có ông Vương Quần - Đại biện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; ông Lưu Vân Vĩ - Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, trưởng đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc.

Cùng dự có đại biểu thanh niên hai nước tham dự Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Việt Nam.

Chị Hồ Hồng Nguyên phát biểu chào mừng đoàn đại biểu thanh niên tham dự “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 ở Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu chương trình, chị Hồ Hồng Nguyên – Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển. Trong đó, giao lưu thanh niên có vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết, củng cố nền tảng xã hội và vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Theo chị Nguyên, chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên” được khởi động từ tháng 4/2025 tại Hà Nội nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Các hoạt động trong chương trình tạo cơ hội tuổi trẻ hai nước giao lưu, tìm hiểu lịch sử, truyền thống cách mạng và quá trình vun đắp tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước.

Chị Hồ Hồng Nguyên cũng cho biết, trong thời gian tới, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thanh niên cùng quan tâm, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Bí thư T.Ư Đoàn Hồ Hồng Nguyên mong muốn mỗi bạn trẻ tham dự chương trình sẽ trở thành một đại sứ trẻ của tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, tiếp tục chia sẻ những trải nghiệm tốt đẹp của mình, duy trì các kết nối và cùng thanh niên Việt Nam triển khai những sáng kiến hợp tác thiết thực, hiệu quả.

“Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và sự nỗ lực, chủ động của các tổ chức thanh niên hai bên, hợp tác thanh niên Việt Nam – Trung Quốc sẽ ngày càng phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả, đóng góp xứng đáng vào việc vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc”, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn bày tỏ.

Ông Vương Quần phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Ông Vương Quần - Đại biện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, đề nghị các bạn thanh niên trở thành những người kế thừa nguồn “gen đỏ”; tích cực xây dựng tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam; trân trọng các cơ hội nghiên cứu, học tập.

Ông Vương Quần nhấn mạnh, thanh niên cần trở thành những người đồng hành trong sự nghiệp hiện đại hóa của hai nước, truyền bá lý tưởng, niềm tin thành hành động, dấn thân xây dựng đất nước.