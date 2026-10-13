Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tồn kho bất động sản tăng, giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của đại đa số người dân

Luân Dũng

TPO - Cả nước hiện có 2.221 dự án bất động sản với tổng vốn đầu tư khoảng 6,87 triệu tỷ đồng. Chính phủ yêu cầu khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn, ưu tiên phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Sáng 13/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo sau khi được kiện toàn.

Nhà ở cho thuê phải được ưu tiên phát triển

Đánh giá tình hình hiện nay, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

base64.png
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu. (Ảnh: VGP)

Trong đó, kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê còn thấp. Trong khi chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giao cho các địa phương năm 2026 là hơn 97.000 căn, 9 tháng đầu năm, cả nước mới hoàn thành gần 47.000 căn, đạt khoảng 48% kế hoạch.

Bên cạnh đó, giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của đại đa số người dân, nhất là công nhân, người lao động, kể cả một bộ phận cán bộ, công chức. Trong khi đó, lượng bất động sản tồn kho có xu hướng tăng, việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng còn khó khăn, ảnh hưởng đến sức mua và khả năng hấp thụ của thị trường.

Thực tế cũng cho thấy, nhiều dự án bất động sản còn tồn đọng, vướng mắc kéo dài, chủ yếu liên quan đến pháp lý, đất đai, tài chính, cần sớm được giải quyết để khơi thông nguồn lực xã hội.

Yêu cầu xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, Phó Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc "một việc chỉ giao một cơ quan, một tổ chức", đồng thời phải cá thể hóa trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Đối với các dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc kéo dài, lãnh đạo Chính phủ lưu ý trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo của bí thư cấp ủy địa phương theo phân công của cấp có thẩm quyền.

Hơn 51.000 căn và lô đất tồn kho

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, cả nước có 2.221 dự án bất động sản được thống kê với tổng quy mô vốn đầu tư khoảng 6,87 triệu tỷ đồng. Trong quý III/2026, cả nước ghi nhận khoảng 92.004 giao dịch bất động sản thành công, bằng 92% so với quý trước.

base64-8524.png
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: Phương Nguyên)

Về giá, ông Sinh cho hay, giá chung cư, đất nền trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm so với quý II/2026, song vẫn duy trì ở mức cao tại các đô thị lớn. Thanh khoản thị trường còn thấp, giao dịch chủ yếu tập trung tại các dự án có pháp lý đầy đủ, vị trí thuận lợi.

Đặc biệt, theo báo cáo của 27/34 địa phương, lượng bất động sản tồn kho trong quý III/2026 vào khoảng 51.950 căn, lô/nền, có xu hướng tăng so với quý trước.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng lưu ý, đây mới là lượng bất động sản tồn kho do các chủ đầu tư báo cáo. Ngoài ra, còn có khối lượng vốn đầu tư dở dang lớn tại các dự án, trong khi hoạt động giao dịch trên thị trường thứ cấp cũng gặp nhiều khó khăn.

Về phát triển nhà ở xã hội, lũy kế đến nay, cả nước có 947 dự án với quy mô 910.933 căn đã hoàn thành, đang triển khai hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, cả nước đã hoàn thành 46.962 căn nhà ở xã hội.

anh-man-hinh-2026-10-13-luc-105220.png
Gần 6,9 triệu tỷ đồng nằm trong 2.221 dự án bất động sản. (Ảnh minh họa)

Đối với nhà ở cho thuê, đến hết quý III/2026, cả nước hoàn thành 8.314 căn, đạt 48% kế hoạch năm. Bộ Xây dựng dự kiến cả năm 2026 có thể hoàn thành 18.049 căn, đạt 105% kế hoạch.

Đáng chú ý, từ tháng 6/2026 đến nay, cả nước đã khởi công 29 dự án với quy mô 85.594 căn, trong đó có 33.886 căn nhà ở cho thuê, chiếm khoảng 40%.

Về tín dụng bất động sản, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, đến cuối tháng 8/2026, dư nợ tín dụng bất động sản đạt khoảng 5,23 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 25% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế.

Theo ông Nguyễn Ngọc Cảnh, đầu tư bất động sản có tính chất dài hạn, trong khi nguồn vốn huy động của hệ thống ngân hàng chủ yếu có kỳ hạn ngắn hơn, tiềm ẩn rủi ro thanh khoản. Do đó, cần đa dạng hóa các kênh huy động vốn, tạo nguồn vốn trung và dài hạn bền vững cho thị trường bất động sản.

Xem thêm

#bất động sản #nhà ở xã hội #giá nhà #nhà ở cho thuê #căn hộ tồn kho #tín dụng bất động sản #tồn kho bất động sản

Cùng chuyên mục

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (hàng trên cùng, thứ 6 từ phải sang) chúc mừng Doanh nhân trẻ Thăng Long và Doanh nhân trẻ tiêu biểu Hà Nội năm 2026

Sức trẻ đóng góp vào tăng trưởng

TP - Từ đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đến kết nối nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, T.Ư Đoàn, cùng tổ chức Đoàn, Hội các cấp đang triển khai nhiều chương trình, giải pháp đồng bộ nhằm tạo môi trường để người trẻ phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hoa Học Trò: 35 mùa hoa vẫn vẹn nguyên tinh khôi tuổi mới lớn

Hoa Học Trò: 35 mùa hoa vẫn vẹn nguyên tinh khôi tuổi mới lớn

TPO - Một trong những chuyên mục "đinh" trên báo Hoa Học Trò ngày xưa, được rất nhiều độc giả yêu thích, có tên “Ấu thơ trong tôi là...”. Trải qua 35 năm, với một thương hiệu báo chí, có thể nói Hoa Học Trò giờ đây không còn ở tuổi “ấu thơ” nữa. Nhưng vì sao tờ báo vẫn luôn giữ được cho mình nguồn năng lượng trẻ trung và tinh khôi đến thế?

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu hạn chế tối đa chặt hạ, dịch chuyển cây xanh khi làm dự án

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu hạn chế tối đa chặt hạ, dịch chuyển cây xanh khi làm dự án

TPO - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khi mở rộng đường, vỉa hè, hạ cao độ hè, cắt xén dải phân cách, đấu nối giao thông có liên quan đến hệ thống cây xanh sử dụng công cộng, chủ đầu tư có trách nhiệm lập và tổ chức thực hiện phương án xử lý cây xanh hiện hữu, hạn chế tối đa việc chặt hạ, dịch chuyển, chặt rễ cây xanh.

Diện mạo phát triển mới ở TP Hồ Chí Minh

Đại gia Việt chuyển giao quyền lực thế nào?

TP - Rào cản lớn nhất của thế hệ kế thừa không phải xung đột thế hệ trong quản trị, mà năng lực dẫn dắt sự phát triển tiếp theo của doanh nghiệp gia đình mới là cốt lõi. Do đó, chiến lược cần dung hòa nền tảng cũ nhưng phải sáng tạo trong bối cảnh mới, cũng như tham vọng phát triển bền vững cho doanh nghiệp gia đình thay vì rơi vào vòng xoáy tranh giành và xung đột.

Thể chế phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm (Ảnh minh họa)

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi: Xây niềm tin bằng hành động

TP - Luật pháp phải minh bạch, ổn định; giảm cơ chế xin – cho, hạn chế sự tùy nghi trong thực thi, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự. Đặc biệt, cần chuyển từ tư duy “không quản được thì cấm” sang chủ động mở đường cho cái mới, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư và làm giàu chính đáng.

Vượt khiếm khuyết, sống đẹp mỗi ngày

Vượt khiếm khuyết, sống đẹp mỗi ngày

TPO - Mang dị tật bẩm sinh, anh Nguyễn Khắc Cường (Nghệ An) vẫn bền bỉ vượt lên nghịch cảnh, nhiều năm kết nối những tấm lòng nhân ái, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Anh là 1 trong 15 thanh niên tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tuyên dương Thanh niên sống đẹp năm 2026.

Miền Trung lại đón mưa lớn kéo dài

Miền Trung lại đón mưa lớn kéo dài

TPO - Ngày và đêm nay (13/10), Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và duyên hải Nam Trung Bộ lại có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to. Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa vào chiều và tối.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe