Đắp bờ rọ đá chống sạt lở tại đường tránh tỉnh Cao Bằng

Tuyến đường tránh trung tâm tỉnh Cao Bằng dài hơn 7 km, rộng 4 làn xe hỗn hợp, được đầu tư với hơn 370 tỷ đồng và thông xe cuối năm 2025, nhưng hiện nay nhiều đoạn đang phải phong tỏa giao thông.

Để khắc phục sự cố và ngăn chặn đất đá đổ ra đường, hiện ở các đoạn đang xảy ra sạt trượt mái taluy, Sở Xây dựng Cao Bằng vừa yêu cầu các đơn vị thi công đắp bờ chắn bảo vệ mái taluy. Cùng với đó, Sở Xây dựng yêu cầu việc khắc phục các điểm sạt lở phải xong và thông tuyến đường tránh trở lại trước 31/10.