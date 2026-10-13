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Xã hội

Đắp bờ rọ đá chống sạt lở tại đường tránh tỉnh Cao Bằng

Anh Trọng

TPO - Để sớm thông tuyến đường tránh qua trung tâm tỉnh theo yêu cầu Sở Xây dựng Cao Bằng trước 31/10, hiện các đơn vị đang vừa xây tường bê tông, vừa dùng các rọ đá tạo thành bờ bao giúp đẩy nhanh tiến độ.

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Ngoài điểm sạt lở tại Km4+670 - Km4+800, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, hiện trên tuyến đường tránh trung tâm tỉnh Cao Bằng đang có cả chục điểm sạt lở nguy hiểm khác.
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Cụ thể, tại điểm đầu đường tránh kết nối từ QL3, tình trạng nứt, bong mái taluy đang diễn ra
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Với một số đoạn mái taluy qua các sườn đồi nền đất tại phường Thục Phán, bùn đất vẫn xô, chảy ra đường, ảnh hưởng đến phương tiện qua lại.
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Với mái taluy đoạn qua khu dân cư Nà Cáp, phường Thục Phán đang có hiện tượng sụt lún, dẫn đến mái taluy ở nền đất hay nền đá đều xuất hiện các vết nứt cắt ngang.
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Tình trạng sụt lún dẫn đến nhiều đoạn mái taluy có thể sạt trượt bất kỳ lúc nào, gây nguy cơ mất an toàn cho phương tiện lưu thông.
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Sạt trượt mái taluy khiến đất đá đổ xuống dưới lòng đường tại đoạn qua khu vực nút giao với đường Võ Nguyên Giáp.
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Tình trạng lún và sạt trượt mái taluy diễn ra với đoạn qua phường Tân Giang.
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Để đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố sạt lở, đồng thời có giải pháp ngăn chặn nguy cơ sạt lở xong trước 31/10 theo yêu cầu của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng, hiện các đơn vị thi công đang vừa xây tường chắn bê tông, vừa dùng các rọ đá để đắp bờ bao bảo vệ mái taluy.
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Một đoạn bờ chắn bằng rọ đá để chống sạt lở mái taluy đoạn qua phường Thục Phán vừa được hoàn thành.
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Đánh giá về việc đắp các bờ bao bằng rọ đá, ông Vũ Quang Anh - đại diện Sở Xây dựng Cao Bằng (chủ đầu tư) cho biết, việc này vừa thi công nhanh, vừa chắc chắn khi bảo vệ chân mái taluy và chống được tình trạng lăn đất đá xuống đường.

Tuyến đường tránh trung tâm tỉnh Cao Bằng dài hơn 7 km, rộng 4 làn xe hỗn hợp, được đầu tư với hơn 370 tỷ đồng và thông xe cuối năm 2025, nhưng hiện nay nhiều đoạn đang phải phong tỏa giao thông.

Để khắc phục sự cố và ngăn chặn đất đá đổ ra đường, hiện ở các đoạn đang xảy ra sạt trượt mái taluy, Sở Xây dựng Cao Bằng vừa yêu cầu các đơn vị thi công đắp bờ chắn bảo vệ mái taluy. Cùng với đó, Sở Xây dựng yêu cầu việc khắc phục các điểm sạt lở phải xong và thông tuyến đường tránh trở lại trước 31/10.

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#Sạt lở tại Cao bằng #đường tránh trung tâm Cao bằng #tỉnh Cao Bằng #mưa lũ #sạt lở #phong tỏa giao thông

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