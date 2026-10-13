Xây dựng văn hóa kinh doanh có trách nhiệm

Doanh nhân nuôi dưỡng chí lớn, bền lòng gây dựng doanh nghiệp, thương hiệu

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các doanh nhân phải lấy công nghệ, con người, quản trị làm trọng tâm, phát huy thế mạnh, kiên trì đầu tư, tạo sản phẩm có giá trị. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo phải góp phần nâng năng suất, chất lượng, hiệu quả. Khát vọng vươn lên phải thể hiện bằng năng lực làm chủ và kết quả thực tế...

Cùng với đó, tăng cường liên kết, mở cơ hội thị trường, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh để doanh nghiệp cùng lớn mạnh. Doanh nghiệp nhà nước phải sử dụng hiệu quả nguồn lực, tập trung lĩnh vực then chốt, hạ tầng thiết yếu, công nghệ nền tảng, gắn quyền chủ động với trách nhiệm giải trình, mở cơ hội cho doanh nghiệp trong nước. Tăng liên kết sản xuất với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Liên kết phải tạo đơn hàng, nâng kỹ năng, công nghệ và năng lực sản xuất...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN.



Để phát huy vai trò doanh nhân trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, doanh nghiệp cần làm chủ khâu quan trọng, đa dạng hóa thị trường, nguồn cung, chủ động ứng phó biến động, củng cố thị trường trong nước bằng hệ thống phân phối, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu.

Hội nhập phải nâng cao năng lực công nghệ, tri thức và vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Doanh nhân cần theo sát thị trường, pháp luật, công nghệ, tận dụng hiệp định thương mại, bảo vệ tài sản trí tuệ, giữ uy tín về chất lượng, xuất xứ, thực hiện nghiêm cam kết...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, doanh nghiệp phải bảo đảm an toàn, thu nhập, chế độ, cơ hội nâng cao tay nghề, sử dụng tài nguyên có trách nhiệm, làm tròn nghĩa vụ thuế, gắn bó với cộng đồng. Người lao động phải hưởng thành quả xứng đáng, đời sống được cải thiện là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Doanh nhân thành công dìu dắt thế hệ trẻ, hỗ trợ ý tưởng triển vọng, khuyến khích sáng tạo. Đào tạo đội ngũ quản lý có tư duy chiến lược, năng lực tổ chức, thượng tôn pháp luật; bồi dưỡng doanh nhân tài năng, bản lĩnh, liêm chính, có khát vọng cống hiến.

Khẳng định Đảng, Nhà nước trân trọng sự cống hiến, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện để doanh nhân phát huy tài năng, làm giàu chính đáng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các doanh nhân nuôi dưỡng chí lớn, bền lòng gây dựng doanh nghiệp, thương hiệu bằng chất lượng, năng lực và chữ tín, đem lại niềm tự hào cho Việt Nam.

Đóng góp thiết thực vào sự phồn vinh của đất nước

Tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng SeABank, Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, đã thay mặt Hội doanh nhân tư nhân phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng SeABank, Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Ảnh: PV.



Bà Nguyễn Thị Nga nêu, trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, tăng trưởng GDP quý III đạt 9,95%; chín tháng đầu năm 2026 ước tăng 9,01%, tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn tăng trưởng bứt phá mới. Kết quả ấn tượng ấy khẳng định niềm tin tuyệt đối của cộng đồng doanh nghiệp vào sự lãnh đạo nhất quán của Đảng, sự chỉ đạo chiến lược sâu sát của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sự đồng hành hiệu quả của Quốc hội và sự điều hành quyết liệt của Chính phủ.

Nhắc về chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rằng, “phải đưa nguồn lực đã huy động vào sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm và năng lực phát triển. Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế đi cùng nâng cao năng lực hấp thụ vốn, bảo đảm hạ tầng, năng lượng, nhân lực, khơi thông đầu tư tư nhân, củng cố sức mua, phát triển doanh nghiệp trong nước”, theo bà Nguyễn Thị Nga, chỉ đạo này thể hiện quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước trong việc gia tăng sức mạnh nội sinh của nền kinh tế. Đây cũng là động lực to lớn để các doanh nghiệp quyết liệt triển khai dự án, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm và đóng góp thiết thực vào sự phồn vinh của đất nước.

“Hội sẽ gắn kết chặt chẽ các hoạt động hỗ trợ với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, từ việc nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển xanh, cho đến việc mở rộng thị trường. Chúng tôi chú trọng kết nối doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo nhu cầu cung ứng thực tế, để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu”, bà Nguyễn Thị Nga nói.

Bà Nguyễn Thị Nga cũng cho biết, hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò đóng góp xây dựng chính sách từ thực tiễn kinh doanh, chủ động kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hiệu quả các chủ trương mới. Xây dựng văn hoá kinh doanh có trách nhiệm, quan tâm chăm lo đời sống người lao động và tích cực đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: PV.



“Riêng đối với Tập đoàn BRG, chúng tôi sẽ tập trung nguồn lực vào các dự án đã hội đủ điều kiện pháp lý, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm đưa công trình vào hoạt động, bảo đảm chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn. Chúng tôi quyết tâm hiện thực hóa những chiến lược thành những kết quả thực tiễn, để vốn đầu tư sớm tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế”, Chủ tịch Tập đoàn BRG nói.

Bà Nguyễn Thị Nga bày tỏ, cộng đồng doanh nghiệp nhận thức sâu sắc rằng: Đảng và Nhà nước đã trao niềm tin, tạo cơ hội; doanh nhân phải đáp lại bằng năng lực thực chất và khát vọng phát triển phải được thể hiện bằng những đóng góp cụ thể cho đất nước.

“Chúng tôi xin nghiêm túc thực hiện những chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sẽ phát triển kinh doanh bền vững, luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, đóng góp thiết thực cho đất nước và cộng đồng”, bà Nga nêu thêm.