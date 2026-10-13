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Xe đầu kéo container tông hàng loạt dải phân cách ở cửa ngõ TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Xe container tông hàng loạt dải phân cách bê tông trên đường Lê Quang Đạo. Vụ việc khiến giao thông ở cửa ngõ Tây Bắc TPHCM ùn ứ vào sáng 13/10.

Đến sáng 13/10, lực lượng cứu hộ đã kéo xe container gặp nạn trên đường Lê Quang Đạo (xã Hóc Môn, TPHCM) rời khỏi hiện trường. Đơn vị quản lý tuyến đường khẩn trương thu dọn các mảnh bê tông, lắp đặt lại dải phân cách để bảo đảm an toàn giao thông.

Trước đó vào khoảng 5h cùng ngày, xe container mang biển số 50H-068.xx lưu thông trên đường Lê Quang Đạo, hướng từ TPHCM đi Tây Ninh. Khi qua giao lộ Lê Quang Đạo – Lê Lợi hơn 100m, phương tiện bất ngờ tông hàng loạt dải phân cách bê tông ngăn giữa làn ô tô và xe máy.

Cú va chạm khiến nhiều đoạn dải phân cách bật khỏi vị trí, các mảnh bê tông văng xa. “May lúc đó đường vắng, không có phương tiện nào lưu thông qua”, một nhân chứng cho biết.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Sau va chạm, xe container nằm vắt ngang giữa làn ô tô và xe máy, chiếm phần lớn mặt đường. Các phương tiện qua khu vực gặp khó khăn, gây ùn ứ cục bộ trong buổi sáng.

Nhận tin báo, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM có mặt điều tiết, phân luồng giao thông và phối hợp xử lý hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.

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