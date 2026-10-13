Chủ tịch Hà Nội yêu cầu hạn chế tối đa chặt hạ, dịch chuyển cây xanh khi làm dự án

TPO - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khi mở rộng đường, vỉa hè, hạ cao độ hè, cắt xén dải phân cách, đấu nối giao thông có liên quan đến hệ thống cây xanh sử dụng công cộng, chủ đầu tư có trách nhiệm lập và tổ chức thực hiện phương án xử lý cây xanh hiện hữu, hạn chế tối đa việc chặt hạ, dịch chuyển, chặt rễ cây xanh.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành quyết định về việc ban hành quy định quản lý công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định này quy định về các hoạt động liên quan đến quản lý công viên, cây xanh và tổ chức không gian mặt nước gắn với cảnh quan tại đô thị và khu dân cư nông thôn (mặt nước). Đối tượng áp dụng là đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý, đầu tư, khai thác, sử dụng, bảo vệ công viên, cây xanh và mặt nước.

Theo quy định, công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn Thành phố được xác định chủ thể quản lý và phân công trách nhiệm quản lý theo quy định của pháp luật. Thành phố đầu tư, phát triển công viên, vườn hoa, vườn ươm, cây xanh, mặt nước và khuyến khích, thu hút để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển, trồng, chăm sóc, quản lý, duy trì cây xanh.

Cây xanh gãy đổ trên 1 tuyến đường ở Hà Nội sau khi cải tạo vỉa hè

Khi phê duyệt các dự án đầu tư phát triển đô thị, các cơ quan, đơn vị phải bảo đảm các tiêu chí, chỉ tiêu về diện tích, mật độ đất cây xanh theo các đồ án quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trước khi phê duyệt phương án kiến trúc cảnh quan, phải lập phương án bố trí, trồng cây xanh mặt đứng cho các công trình, bảo đảm phù hợp với thiết kế đô thị và các yêu cầu về kiến trúc cảnh quan.

Bên cạnh đó, khi thực hiện dự án xây dựng, cải tạo công trình trên vỉa hè, dải phân cách, đảo giao thông; mở rộng đường, vỉa hè, hạ cao độ hè, cắt xén dải phân cách, đấu nối giao thông có liên quan đến hệ thống cây xanh sử dụng công cộng, chủ đầu tư có trách nhiệm lập và tổ chức thực hiện phương án xử lý cây xanh hiện hữu, hạn chế tối đa việc chặt hạ, dịch chuyển, chặt rễ cây xanh.

Đồng thời phối hợp với cơ quan, đơn vị được giao quản lý cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn theo quy định tại Điều 5 của Quy định này để được hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ cây xanh và thống nhất phương án xử lý cây xanh trước khi tổ chức thi công.

Việc triển khai đầu tư xây dựng công viên, vườn hoa, quảng trường và các khu vực công cộng phải bảo đảm khả năng thấm, lưu giữ nước của dự án và một phần của khu vực xung quanh; xác định cao độ nền phù hợp, tạo điều kiện thu gom, điều tiết và trữ nước, góp phần tăng khả năng chống ngập, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước và hỗ trợ kiểm soát ngập úng cho khu vực.

Đơn vị chủ trì cấp phép lắp đặt biển quảng cáo, biển hiệu (trừ biển báo giao thông) khi cấp phép đặt biển quảng cáo, biển hiệu thuộc dải phân cách có cây xanh, thảm cỏ hoặc trong công viên, vườn hoa, đảo giao thông phải có ý kiến thống nhất của cơ quan được phân cấp quản lý trước khi thực hiện...