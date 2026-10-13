Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về công tác cán bộ

Thành Đạt - Văn Đức

TPO - Sáng 13/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai công bố các quyết định điều động, phân công nhiệm vụ mới đối với 7 cán bộ.

Theo đó, ông Trần Quang Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trấn Yên, thôi giữ các chức vụ hiện tại, được phân công, điều động tham gia Ban Nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

47205.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thế Phước trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, phân công nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính, thôi giữ các chức vụ hiện tại, được điều động đến công tác tại Đảng ủy xã Bản Hồ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bản Hồ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đỗ Hiếu Thảo, Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh, thôi giữ các chức vụ hiện tại, được điều động đến công tác tại Đảng ủy xã Mường Bo, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Mường Bo nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, thôi giữ các chức vụ hiện tại, được điều động đến công tác tại Đảng ủy xã Cát Thịnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cát Thịnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thúc Mạnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thôi giữ các chức vụ hiện tại, được điều động đến công tác tại Đảng ủy xã Trấn Yên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Trấn Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Nguyễn Thị Ngà, thành viên Ban Nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ các chức vụ hiện tại, được điều động đến công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trương Mạnh Quyết, thành viên Ban Nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ các chức vụ hiện tại, được điều động đến công tác tại Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy cho biết, việc kiện toàn, bố trí cán bộ lần này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo ở cơ sở, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan cấp tỉnh, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

47206.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu tại hội nghị.

Ông Dương Quốc Huy yêu cầu các cán bộ nhận nhiệm vụ mới nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết nội bộ, chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; tập trung xử lý các nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết, nhất là những việc còn tồn đọng, chậm tiến độ.

Đối với cán bộ nhận nhiệm vụ tại địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu sâu sát cơ sở, gần dân, nắm chắc tình hình sản xuất và đời sống nhân dân; chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, tăng thu ngân sách và huy động nguồn lực phát triển hạ tầng.

Xem thêm

#Lào Cai tổ chức hội nghị công bố công tác cán bộ #Điều động cán bộ tại Lào Cai #Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phân công nhiệm vụ cho các cán bộ #Lào Cai #Công tác cán bộ #Chuyển đổi nhân sự #Đảng bộ tỉnh #Phát triển địa phương

Cùng chuyên mục

Hoa Học Trò: 35 mùa hoa vẫn vẹn nguyên tinh khôi tuổi mới lớn

Hoa Học Trò: 35 mùa hoa vẫn vẹn nguyên tinh khôi tuổi mới lớn

TPO - Một trong những chuyên mục "đinh" trên báo Hoa Học Trò ngày xưa, được rất nhiều độc giả yêu thích, có tên “Ấu thơ trong tôi là...”. Trải qua 35 năm, với một thương hiệu báo chí, có thể nói Hoa Học Trò giờ đây không còn ở tuổi “ấu thơ” nữa. Nhưng vì sao tờ báo vẫn luôn giữ được cho mình nguồn năng lượng trẻ trung và tinh khôi đến thế?

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu hạn chế tối đa chặt hạ, dịch chuyển cây xanh khi làm dự án

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu hạn chế tối đa chặt hạ, dịch chuyển cây xanh khi làm dự án

TPO - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khi mở rộng đường, vỉa hè, hạ cao độ hè, cắt xén dải phân cách, đấu nối giao thông có liên quan đến hệ thống cây xanh sử dụng công cộng, chủ đầu tư có trách nhiệm lập và tổ chức thực hiện phương án xử lý cây xanh hiện hữu, hạn chế tối đa việc chặt hạ, dịch chuyển, chặt rễ cây xanh.

Diện mạo phát triển mới ở TP Hồ Chí Minh

Đại gia Việt chuyển giao quyền lực thế nào?

TP - Rào cản lớn nhất của thế hệ kế thừa không phải xung đột thế hệ trong quản trị, mà năng lực dẫn dắt sự phát triển tiếp theo của doanh nghiệp gia đình mới là cốt lõi. Do đó, chiến lược cần dung hòa nền tảng cũ nhưng phải sáng tạo trong bối cảnh mới, cũng như tham vọng phát triển bền vững cho doanh nghiệp gia đình thay vì rơi vào vòng xoáy tranh giành và xung đột.

Thể chế phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm (Ảnh minh họa)

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi: Xây niềm tin bằng hành động

TP - Luật pháp phải minh bạch, ổn định; giảm cơ chế xin – cho, hạn chế sự tùy nghi trong thực thi, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự. Đặc biệt, cần chuyển từ tư duy “không quản được thì cấm” sang chủ động mở đường cho cái mới, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư và làm giàu chính đáng.

Vượt khiếm khuyết, sống đẹp mỗi ngày

Vượt khiếm khuyết, sống đẹp mỗi ngày

TPO - Mang dị tật bẩm sinh, anh Nguyễn Khắc Cường (Nghệ An) vẫn bền bỉ vượt lên nghịch cảnh, nhiều năm kết nối những tấm lòng nhân ái, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Anh là 1 trong 15 thanh niên tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tuyên dương Thanh niên sống đẹp năm 2026.

Miền Trung lại đón mưa lớn kéo dài

Miền Trung lại đón mưa lớn kéo dài

TPO - Ngày và đêm nay (13/10), Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và duyên hải Nam Trung Bộ lại có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to. Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa vào chiều và tối.

Theo các chuyên gia, cần quan tâm để xây dựng và phát triển các doanh nghiệp dân tộc có năng lực, có sức cạnh tranh quốc tế (Ảnh minh họa)

Tạo lực cho doanh nghiệp dân tộc

TP - Phát triển lực lượng doanh nghiệp trong nước đủ mạnh là yêu cầu quan trọng để xây dựng một nền kinh tế tự chủ. Từ câu chuyện của những nhà tư sản dân tộc đầu thế kỷ XX đến sự trưởng thành của khu vực kinh tế tư nhân trong thời kỳ Đổi mới, vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là có thêm những doanh nghiệp lớn, mà phải hình thành một lực lượng doanh nghiệp dân tộc có năng lực, có sức cạnh tranh và gắn bó với sự phát triển của đất nước.

Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa sẽ thay da đổi thịt sau 30 năm quy hoạch treo

Những người dám làm việc lớn

TP - Từ bán đảo Bình Quới - Thanh Đa chờ đổi thay hơn ba thập niên đến công trường Cần Giờ, từ tuyến metro ngầm dưới sông Sài Gòn đến cảng nước sâu Cái Mép, TPHCM đang mở ra những công việc đủ lớn để doanh nghiệp tư nhân tham gia. Những dự án ấy chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi đồng vốn, khát vọng của doanh nhân gặp được một chính quyền biết giữ lời và cuộc sống người dân thực sự tốt hơn.

Thời gian qua, MTTQ Việt Nam nỗ lực triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân

Khơi dậy tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng

TP - Hơn 1 năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam triển khai việc đưa Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân vào đời sống xã hội; vận động, khơi dậy tinh thần kinh doanh, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng trong nhân dân và đội ngũ doanh nhân; đóng vai trò là "cầu nối" chiến lược tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các doanh nghiệp nhỏ và vừa Ảnh: Nhật Bắc

Thể chế mở đường, doanh nghiệp vươn xa

TP - Trao đổi với Tiền Phong, các đại biểu Quốc hội cho rằng, để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đổi mới và vươn xa, điều cốt lõi là một thể chế minh bạch, ổn định, có khả năng dự báo. Nhà nước cần kiến tạo, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo sân chơi công bằng; doanh nghiệp chủ động hành động, nâng cao năng lực, cùng tạo động lực cho phát triển.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe