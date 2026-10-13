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Tặng bằng khen nam sinh dũng cảm một mình chống trả hai đối tượng trộm chó

Nguyễn Thắng

TPO - Hô hoán ngăn hai đối tượng trộm chó, nam sinh Phạm Trần Tuấn Phong ở thành phố Bắc Ninh bất ngờ bị quay lại trả thù bằng gậy và mã tấu. Bị tấn công, em chống trả để tự vệ, quật ngã đối tượng cầm mã tấu.

Video nam sinh Phạm Trần Tuấn Phong tự vệ, quật ngã đối tượng trộm chó dùng mã tấu chém vào em.

Sau sự việc, Phong phải nhập viện điều trị khoảng một tuần và mới được Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh tặng Bằng khen vì thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bị tấn công bằng gậy, mã tấu vì ngăn kẻ trộm chó

Đầu giờ sáng 13/10, chia sẻ với phóng viên Báo Tiền Phong, Phạm Trần Tuấn Phong - học sinh lớp 12A6, Trường THPT Thái Thuận, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh nhớ lại sự việc xảy ra tối 25/9, vào khoảng 20h, em đang đi xem múa lân trên đường Lê Lợi thì phát hiện hai đối tượng có hành vi trộm chó.

Không làm ngơ trước hành vi vi phạm, Phong lập tức hô to để người dân xung quanh chú ý, khiến hai đối tượng giật mình, bỏ chạy. Tuy nhiên, chỉ khoảng một phút sau, chúng quay lại, đi qua đầu xe máy điện của Phong để nhìn mặt em.

Lo ngại con chó tiếp tục bị trộm, Phong còn tìm đến nhà có con chó mà hai đối tượng nhắm tới để nhắc chủ nhà trông nom cẩn thận, đề phòng kẻ gian.

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Phạm Trần Tuấn Phong được Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh tặng Bằng khen vì thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: Nguyễn Thắng

Sau đó, nam sinh di chuyển đến khu vực ngõ 787 đường Lê Lợi để xem múa lân. Khoảng 20h10 cùng ngày, khi đang đi đường, Phong bất ngờ gặp lại hai đối tượng theo hướng ngược chiều. Nhận ra người vừa hô hoán ngăn cản mình, chúng lập tức áp sát, có hành vi tấn công để trả thù.

Theo lời kể của Phong, đối tượng ngồi phía sau xe máy dùng chiếc gậy chuyên dùng để bắt trộm chó đập vào đầu em. Bị tấn công bất ngờ, nam sinh chống trả để tự vệ, đẩy ngã đối tượng ngồi phía sau rồi giằng co với người điều khiển xe máy.

Chưa dừng lại, đối tượng bị đẩy ngã rút mã tấu, bổ về phía đầu Phong. Nhát chém trúng mũ bảo hiểm, giúp em tránh được thương tích nghiêm trọng.

Trong tình huống nguy hiểm, Phong tiếp tục chống trả để bảo vệ bản thân. Sau một hồi giằng co, em quật ngã được đối tượng cầm mã tấu, trong khi người còn lại tìm cách bỏ trốn.

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Việc học võ giúp Phong có khả năng tự vệ trước hành động trả thù của kẻ trộm chó.

Cuối cùng, cả hai đối tượng lên xe máy tẩu thoát. Phong bị thương ở một số vị trí trên cơ thể, phải nhập viện điều trị khoảng một tuần. Sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng liên quan đến vụ việc.

“Với tư cách người dân, khi thấy hai kẻ trộm chó, lúc đó em chỉ muốn hô lên để các đối tượng bỏ chạy. Cũng may em đi học võ nên có khả năng tự vệ”, Phong chia sẻ.

Học sinh sôi nổi và học tốt

Phong có vóc dáng cao khoảng 1,75 m, nặng khoảng 80 kg. Em bắt đầu học võ từ năm lớp 8. Những năm tháng rèn luyện võ thuật đã giúp nam sinh có kỹ năng tự vệ khi đối mặt với tình huống nguy hiểm.

Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện của Phong được chú ý không chỉ là khả năng chống trả khi bị tấn công, mà còn ở phản ứng ban đầu của em khi phát hiện hành vi trộm cắp. Thay vì làm ngơ, Phong đã lên tiếng cảnh báo người dân và chủ động nhắc chủ nhà bảo vệ tài sản.

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Phong là học sinh hòa đồng và có học lực tốt.

Chia sẻ về học trò, chị Phạm Thị Thuận - Bí thư Đoàn Trường THPT Thái Thuận cho biết Phong là học sinh hòa đồng, sôi nổi, có tinh thần tham gia các hoạt động tập thể. Em cũng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của trường để dự thi cấp thành phố Bắc Ninh.

Theo chị Thuận, việc Phong vừa được Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh tặng Bằng khen vì có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm là sự ghi nhận đối với hành động dũng cảm, tinh thần trách nhiệm của một học sinh trước hành vi vi phạm pháp luật.

Cô Bùi Thanh Thủy - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6 cho biết thêm, Phong có 2 năm là học sinh giỏi tiếng Anh cấp trường. Năm nay, em là hạt giống tốt trong đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của trường để thi cấp thành phố Bắc Ninh. Ở lớp, em được các bạn quý mến.

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#Phạm Trần Tuấn Phong #Trộm chó #Tự vệ võ thuật #Bắc Ninh #Phòng chống tội phạm #Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh #học võ #tự vệ

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