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Giới trẻ

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Sức trẻ đóng góp vào tăng trưởng

Lưu Trinh

TP - Từ đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đến kết nối nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, T.Ư Đoàn, cùng tổ chức Đoàn, Hội các cấp đang triển khai nhiều chương trình, giải pháp đồng bộ nhằm tạo môi trường để người trẻ phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chung sức trẻ vì mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, xác định “khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế tư nhân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước” là một trong năm nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ.

Cùng với đó, “tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước” được xác định là một trong năm nội dung tiên phong của phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”.

Đại hội Đoàn XIII xây dựng chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” trong suốt giai đoạn 2026 – 2031, nhằm hỗ trợ một cách toàn diện để thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình, quê hương và đất nước. Mục tiêu cụ thể được đặt ra trong 5 năm tới là ít nhất 750 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên được hỗ trợ đầu ra sản phẩm, dịch vụ đầu ra.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, các cấp bộ Đoàn tập trung vào các nhóm nhiệm vụ: tuyên truyền, nâng cao nhận thức và đổi mới tư duy cho thanh niên; phát huy thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước.

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Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chúc mừng Doanh nhân trẻ Thăng Long﻿ và Doanh nhân trẻ tiêu biểu Hà Nội năm 2026.

Trong đó, tổ chức Đoàn tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh niên về vai trò của kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước trong phát triển đất nước, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp bằng trí tuệ, đạo đức kinh doanh và khát vọng tạo ra giá trị mới cho xã hội.

Các lĩnh vực được khuyến khích khởi nghiệp gồm nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất sạch, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, phát triển sản phẩm OCOP, phát triển kinh tế gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường.

“Chúng tôi kỳ vọng doanh nhân trẻ sẽ là những chiến binh mang thương hiệu “Made in Vietnam”, “Made by Vietnam” chinh phục thị trường toàn cầu bằng trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam”. Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tham gia xây dựng, phát triển và lan tỏa các thương hiệu sản phẩm “Made in Vietnam”, “Make by Vietnam” bằng chất lượng và sáng tạo; chú trọng biểu dương, tôn vinh thanh niên làm kinh tế giỏi, doanh nhân trẻ tiêu biểu.

Một nội dung trọng tâm được Đại hội Đoàn XIII xác định là phát huy thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế. Tổ chức Đoàn triển khai phong trào thi đua trong tuổi trẻ, chung sức phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026 - 2030, khơi dậy khát vọng vươn lên làm giàu bằng tri thức, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Vai trò kết nối của tổ chức Đoàn được tăng cường trong việc hỗ trợ thanh niên tiếp cận các mô hình kinh tế hiệu quả, kết nối với nhà đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp công nghệ để thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Đoàn tham gia thúc đẩy, kiến tạo môi trường giúp thanh niên khởi nghiệp; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đoàn cũng tạo điều kiện để thanh niên tham gia phát triển kinh tế tập thể thông qua mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, liên kết chuỗi giá trị; hỗ trợ tiếp cận vốn ưu đãi, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Tiên phong thực thi các đột phá chiến lược

Từ tháng 6/2025, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về Phát triển kinh tế tư nhân, nhằm khơi dậy tinh thần kinh doanh, đổi mới sáng tạo của thanh niên, xác định doanh nhân là người chiến sĩ trên mặt trận kinh tế. Trọng tâm của chương trình là phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn, Hội trong việc hỗ trợ khởi nghiệp và nâng cao năng lực đội ngũ doanh nhân trẻ.

Để hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước tăng trưởng mạnh mẽ, chương trình hướng đến góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đến năm 2030 cả nước có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp do thanh niên làm chủ. Chương trình cũng đặt mục tiêu hỗ trợ tối thiểu 2.000 thanh niên khởi nghiệp, với ít nhất 150 dự án đổi mới sáng tạo gắn với sản phẩm đầu ra trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, thương mại điện tử, công nghệ số và kinh tế xanh. Bên cạnh đó, ít nhất 10.000 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn phát triển, thành lập mới 50 hợp tác xã thanh niên nông thôn, đồng thời trang bị kiến thức quản trị, chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu cho ít nhất 100.000 thanh niên khởi nghiệp và doanh nhân trẻ.

Tinh thần đó được cộng hưởng tại Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Hội đặt mục tiêu nâng số lượng hội viên quy mô lớn chưa từng có lên 35.000 - 50.000 hội viên. Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp trẻ đặt mục tiêu đóng góp 15% GDP quốc gia và tạo việc làm cho 8 triệu lao động; hướng tới trở thành tổ chức doanh nhân trẻ hàng đầu khu vực ASEAN vào năm 2045.

Phát biểu tại Đại hội, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng Việt Nam hùng cường vào năm 2045, đặt ra yêu cầu, sứ mệnh nặng nề hơn bao giờ hết cho lực lượng doanh nhân trẻ. Anh Bùi Quang Huy đề nghị Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kiên định sứ mệnh tiên phong trong thực thi các đột phá chiến lược; đi đầu trong việc tạo ra các động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Doanh nhân trẻ được định hướng trở thành hình mẫu của kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, hiệu quả, bền vững; hình mẫu về sự quan tâm, chăm lo và giải quyết hài hòa quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; hình mẫu về tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Anh Huy cũng đề nghị Hội chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng tầm vị thế thương hiệu Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu; trở thành cầu nối, bệ phóng hỗ trợ doanh nhân trẻ tự tin bước ra thế giới.

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