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Giáo dục

IELTS 6.5 đã quá phổ biến hay vẫn là mục tiêu đáng để theo đuổi?

P.V

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các mức điểm IELTS 7.5, 8.0 hay 8.5 trên mạng xã hội khiến nhiều người băn khoăn liệu IELTS 6.5 có còn giá trị. Tuy nhiên, thay vì bị cuốn vào những so sánh về điểm số, người học cần nhìn nhận đúng năng lực và giá trị thực tế của IELTS 6.5 để xác định mục tiêu ôn luyện phù hợp.

Band điểm IELTS 6.5 là cao hay thấp?

Nếu nhìn nhận IELTS 6.5 như một thang đo đánh giá năng lực tiếng Anh thì con số 6.5 vẫn là một mức điểm tốt. Theo khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ châu Âu (CEFR), IELTS 6.5 nằm trong khoảng B2 thuộc nhóm người học có thể hiểu các nội dung tương đối phức tạp và sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong nhiều tình huống.

Bên cạnh đó, theo số liệu thống kê định kỳ từ các đơn vị đồng tổ chức kỳ thi (IDP và British Council) cho thấy điểm IELTS trung bình của người Việt Nam là 6.2 trong giai đoạn 2024 - 2025. Tỷ lệ thí sinh đạt từ 6.5 trở lên vẫn thuộc nhóm trên mức trung bình của tổng số người dự thi. Do đó, quan điểm cho rằng "IELTS 6.5 quá phổ biến" phần lớn xuất phát từ hiệu ứng truyền thông, chứ không phản ánh đúng bức tranh năng lực ngoại ngữ chung của đại đa số người học.

IELTS 6.5 vẫn là band điểm giá trị nếu đặt đúng mục tiêu
IELTS 6.5 vẫn là band điểm giá trị nếu đặt đúng mục tiêu

IELTS 6.5 mang lại những lợi ích gì?

Thực tế, IELTS 6.5 có thể mang lại những giá trị khác nhau tùy thuộc vào từng giai đoạn. Với học sinh, sinh viên, đây có thể là lợi thế trong tuyển sinh và đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ của một số chương trình đào tạo.

Theo thông tin tuyển sinh năm 2026 của Đại học Kinh tế Quốc dân, thí sinh có chứng chỉ IELTS 6.5 có thể tham gia các phương thức xét tuyển kết hợp và được quy đổi điểm ngoại ngữ là 9.0 hay tại Trường Đại học Ngoại thương, IELTS 6.5 có thể quy đổi thành 8.5 điểm tiếng Anh.

Điểm quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Điểm quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ngoài ra, mức điểm 6.5 đủ để sinh viên được xét miễn các học phần tiếng Anh cơ sở, công nhận tín chỉ và hoàn thành chuẩn đầu ra ngoại ngữ của hầu hết các chương trình đào tạo đại học.

Đối với người có kế hoạch du học, IELTS 6.5 là một trong những ngưỡng điểm đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ của nhiều trường đại học tại Anh, Úc, Canada hay châu Âu.

Nhưng IELTS 6.5 không phải cột mốc chung cho tất cả. Nếu mục tiêu là những học bổng cạnh tranh, ngành học đặc thù hoặc công việc đòi hỏi năng lực tiếng Anh cao, người học có thể cần hướng tới những band điểm cao hơn. Vì vậy, thay vì chạy theo một con số, điều quan trọng hơn là xác định bạn cần IELTS để làm gì và mức điểm nào thực sự đủ cho mục tiêu đó.

Khi nào người học nên dừng ở 6.5 IELTS và khi nào cần hướng tới mốc cao hơn?

Nếu yêu cầu tuyển sinh đại học, du học hoặc tuyển dụng chỉ ở mức IELTS 6.0–6.5, việc đạt được band điểm này đã đủ để bạn đáp ứng điều kiện và nắm bắt các cơ hội phù hợp. Đồng thời, dừng lại ở mức 6.5 cũng giúp người học tối ưu thời gian và chi phí ôn luyện. Bởi việc nâng band cao hơn đòi hỏi sự đầu tư đáng kể về công sức, thời gian và ngân sách, đặc biệt với học sinh, sinh viên.

Tuy nhiên, nếu hướng đến các suất học bổng có tính cạnh tranh cao, theo đuổi những ngành học đặc thù yêu cầu năng lực ngôn ngữ chuyên sâu hoặc định hướng trở thành giáo viên tiếng Anh, phiên dịch viên, người học nên cân nhắc đặt mục tiêu IELTS cao hơn để đáp ứng yêu cầu.

Nên lựa chọn lộ trình nào để chinh phục IELTS 6.5 hiệu quả?

Để chinh phục IELTS 6.5 hiệu quả, người học cần lựa chọn lộ trình phù hợp với trình độ hiện tại và áp dụng phương pháp ôn luyện có định hướng. Đây cũng là điều The IELTS Workshop (TIW) chú trọng trong quá trình đào tạo. Thay vì chỉ tập trung vào luyện đề, TIW xây dựng lộ trình học cá nhân hóa theo từng trình độ, giúp học viên từng bước củng cố nền tảng, phát triển các kỹ năng và vận dụng kiến thức hiệu quả vào bài thi.

Lộ trình học được xây dựng cá nhân hóa theo từng trình độ
Lộ trình học được xây dựng cá nhân hóa theo từng trình độ

The IELTS Workshop (TIW) còn sở hữu đội ngũ giáo viên có chứng chỉ IELTS từ 8.0 trở lên và kinh nghiệm giảng dạy phong phú, đồng hành cùng học viên trong quá trình chinh phục mục tiêu điểm số. Đặc biệt, giáo trình được thiết kế theo từng giai đoạn, giúp người học xác định rõ mục tiêu và phương pháp ôn luyện phù hợp. Thay vì chỉ tập trung vào luyện đề, chương trình chú trọng củng cố kiến thức nền tảng, rèn luyện từng kỹ năng và thực hành theo yêu cầu của bài thi, từ đó giúp học viên từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu IELTS 6.5.

Dù IELTS 6.5 ngày càng phổ biến, band điểm này vẫn mang lại những giá trị thiết thực nếu đáp ứng đúng mục tiêu của người học. Thay vì chạy theo điểm số cao hơn, điều quan trọng là xác định rõ nhu cầu học tập, công việc và lựa chọn mức điểm phù hợp để phát huy tối đa giá trị của chứng chỉ IELTS.

#IELTS #6.5 #du học #chứng chỉ #ngôn ngữ #học tập

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