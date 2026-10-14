Thằng Cò 'Đất phương Nam' bán lẩu, giao hàng kiếm sống

TPO - Phùng Ngọc livestream bán hàng, quay video và giao đồ ăn cho một quán lẩu ở TPHCM. Sau biến cố tình cảm và thời gian kinh doanh thua lỗ, Cò của "Đất phương Nam" tìm nguồn thu ổn định để trang trải sinh hoạt, trả dần các khoản nợ.

Hiện, Phùng Ngọc được khán giả quan tâm thông qua các video livestream ăn uống, quảng bá món lẩu cho một cửa hàng tại TPHCM. Nam diễn viên làm tại quán lẩu ở phường Gò Vấp từ đầu năm. Công việc hằng ngày gồm quay video giới thiệu món ăn, lên sóng bán hàng, trao đổi với khách và chốt đơn. Khi thiếu nhân viên, anh trực tiếp đi giao đồ ăn.

Đã lâu không đóng phim, Phùng Ngọc cho biết anh thích nghi với việc livestream. Công việc tại quán giúp anh có thu nhập đều đặn, bớt nghĩ đến những chuyện buồn. Thỉnh thoảng, khán giả nhận ra anh và tới quán giao lưu. Gần đây, Hùng Thuận ghé ăn lẩu, hỗ trợ bạn quảng bá công việc đang làm.

Phùng Ngọc livestream bán hàng cho một quán ăn ở TPHCM.

Ngoài giờ làm, Phùng Ngọc sống một mình trong phòng trọ khoảng 20 m2 ở ngoại ô TPHCM, tiền thuê 700.000 đồng/tháng. Anh ít ở lại, chủ yếu dùng phòng để cất đồ. Chiếc xe máy Phan Như Thảo tặng qua chương trình Gõ cửa thăm nhà vẫn được Phùng Ngọc giữ lại. “Giờ nó là tài sản quý nhất của tôi, không nỡ mang ra chạy nhiều”, anh nói. Anh mua thêm xe cũ giá 2,5 triệu đồng để đi lại.

Cuộc sống của Phùng Ngọc nhiều năm qua được khán giả quan tâm. Năm 2023, khi còn làm bảo vệ, anh cho biết thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng, sau khi trừ tiền trọ và chi phí sinh hoạt gần như không còn tích lũy. Hùng Thuận đến thăm, khuyên bạn thử bán hàng qua livestream để tìm thêm cơ hội.

Phùng Ngọc nói sự hỗ trợ của Hùng Thuận giúp anh chuyển hướng công việc, có thêm thu nhập. Hai người sau đó ngừng hợp tác. Anh tiếp tục tìm cách kiếm sống thông qua mạng xã hội, bán đặc sản vùng cao và thỉnh thoảng làm video content về Đất phương Nam, về thăm các nhân vật cũ xuất hiện trong bộ phim.

Cuối năm 2023, Phùng Ngọc rời Bình Dương lên vùng Tây Nguyên lập nghiệp. Sau khi tổ chức đám cưới lần hai, anh cùng vợ làm ăn tại Gia Lai. Anh mở kênh TikTok, livestream bán đặc sản, từng có giai đoạn công việc khởi sắc. Đến năm 2025, anh thử làm video giới thiệu biệt thự tại Đà Lạt để kiếm thêm thu nhập.

Công việc không thuận lợi như mong muốn. Tháng 7/2025, Phùng Ngọc cho biết trở lại TPHCM, muốn tập trung phát triển công việc sau thời gian gặp nhiều khó khăn. “Những bình luận của người hâm mộ là nguồn động viên lớn đối với tôi”, anh chia sẻ. Phùng Ngọc trân trọng việc khán giả vẫn nhớ đến vai Cò và mong anh ổn định cuộc sống.

Cũng trong tháng 7/2025, Phùng Ngọc công khai chuyện chia tay Lâm Thị Chi, người vợ thứ hai kém anh 10 tuổi. Hai người quen qua mạng xã hội, tổ chức đám cưới tháng 5/2024. Trước mối quan hệ này, nam diễn viên có cuộc hôn nhân đầu kéo dài khoảng 10 năm.

Sau chia tay, Phùng Ngọc cho biết đối diện cảm giác trống trải khi ở một mình. Anh muốn có người cùng chia sẻ, động viên để vượt qua khó khăn, nhưng cuối cùng chấp nhận kết thúc mối quan hệ.

Hùng Thuận đến livestream hỗ trợ Phùng Ngọc trong công việc mới.

Theo Phùng Ngọc, anh và người vợ mới chưa đăng ký kết hôn, chưa có con chung. Những bất đồng trong thời gian sống bên nhau khiến cả hai chia tay. Nhắc lại mong muốn có điểm tựa tinh thần, anh từng nói: “Nếu vợ còn bên cạnh, dù có phải đi bán vé số mưu sinh, tôi cũng vui vẻ”.

Chuyện tình cảm đổ vỡ diễn ra cùng lúc kinh doanh đồ ăn khô qua mạng thua lỗ, khiến anh chịu thêm áp lực tài chính. Phùng Ngọc kể từng mất ngủ kéo dài, phải vay tiền người quen để đi khám và điều trị.

Phùng Ngọc được biết đến qua vai Cò trong phim truyền hình Đất phương Nam của đạo diễn Vinh Sơn, chuyển thể từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi. Sau bộ phim, anh tham gia một số dự án khác nhưng không có thêm vai diễn tạo dấu ấn tương tự. Khi ít xuất hiện trên màn ảnh, anh làm nhiều nghề, từ cắt tóc đến chạy xe ôm, rồi chuyển sang bán hàng qua livestream.