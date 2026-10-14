Giáo hoàng Leo mắc ung thư phổi

TPO - Giáo hoàng Leo được chẩn đoán mắc ung thư phổi sau khi các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi bên phải, Toà thánh Vatican cho biết.

Giáo hoàng Leo XIV đọc kinh tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican ngày 11/10. (Ảnh AP)

Theo thông cáo, vị giáo hoàng 71 tuổi mắc ung thư biểu mô tuyến phổi, một dạng ung thư phổ biến. Xét nghiệm mô được tiến hành trong ca phẫu thuật đã xác nhận những gì các bác sĩ nghi ngờ từ kết quả thăm khám và xét nghiệm trước đó.

Giáo hoàng nhập viện ở Rome từ ngày 13/10, để phẫu thuật cắt bỏ khối u mà các bác sĩ phát hiện trong một đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ gần đây.

Bác sĩ Stefano Margaritora - phẫu thuật viên chính của Giáo hoàng, và bác sĩ Luigi Carbone - bác sĩ riêng của giáo hoàng, cho biết trong thông cáo rằng ca phẫu thuật kéo dài khoảng 90 phút và diễn ra thành công, không có biến chứng.

“Để điều trị triệt căn, chúng tôi đã cắt bỏ thùy dưới của phổi phải bằng kỹ thuật có hỗ trợ video”, hai bác sĩ cho biết. Họ cho biết mục tiêu của ca phẫu thuật là loại bỏ toàn bộ mô ung thư.

Phổi người có 5 thùy, trong đó phổi phải có 3 thùy và phổi trái có 2 thùy.

Theo các chuyên gia y tế, để đánh giá tình trạng của Giáo hoàng cần biết kích thước khối u và liệu ung thư đã lan đến các hạch bạch huyết hay chưa. Vatican chưa cung cấp những thông tin này.

“Dù chúng ta đã có chẩn đoán, nhưng vẫn chưa xác định được giai đoạn bệnh. Đây là yếu tố then chốt để tiên lượng và lựa chọn phương pháp điều trị”, bác sĩ Stephen Liu, chuyên gia ung thư phổi tại Đại học Georgetown ở Washington và trưởng bộ phận huyết học - ung thư tại Bệnh viện Đại học MedStar Georgetown, cho biết.

“Nếu đây là khối ung thư phổi nhỏ và không có hạch bạch huyết nào bị ảnh hưởng, thì chỉ riêng phẫu thuật có khả năng đã đủ để chữa khỏi. Tuy nhiên, nếu kết quả phân tích cuối cùng cho thấy ung thư đã lan rộng hơn, điều đó đồng nghĩa với tiên lượng xấu hơn”, bác sĩ Liu nói với Reuters.

Vatican cho biết, Giáo hoàng đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật và đang nghỉ ngơi trong phòng bệnh.

Đầu tuần này, Vatican thông báo Giáo hoàng dự kiến sẽ nằm viện khoảng 1 tuần. Tất cả các sự kiện công khai của người đứng đầu Giáo hội Công giáo bị hủy cho đến ngày 20/10.

Giáo hoàng là người có thẩm quyền cao nhất đối với cộng đồng 1,4 tỷ tín đồ Công giáo trên toàn thế giới và không có cấp phó thay thế khi lâm bệnh. Khi một vị giáo hoàng mất khả năng điều hành, bộ máy hành chính rộng lớn của Vatican vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, đồng thời tạm hoãn những quyết định cần có sự phê chuẩn của giáo hoàng.

Giáo hoàng Leo sinh năm 1955 tại Chicago, với tên khai sinh Robert Prevost. Trước khi trở thành giáo hoàng, ông đã có hàng chục năm làm nhà truyền giáo và giám mục tại Peru.

Năm 1985, khi còn là linh mục, ông mắc bệnh sốt thương hàn tại Chulucanas, Peru, và phải nhập viện.

Ông kể lại trải nghiệm này trong cuộc phỏng vấn sau khi trở thành giáo hoàng. Ông cho biết cơn đau dữ dội đến mức ông đã cầu xin Chúa cho mình được chết thay vì tiếp tục chịu đựng đau đớn.