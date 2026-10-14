Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Giáo hoàng Leo mắc ung thư phổi

Bình Giang

TPO - Giáo hoàng Leo được chẩn đoán mắc ung thư phổi sau khi các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi bên phải, Toà thánh Vatican cho biết.

giao-hoang-leo.jpg
Giáo hoàng Leo XIV đọc kinh tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican ngày 11/10. (Ảnh AP)

Theo thông cáo, vị giáo hoàng 71 tuổi mắc ung thư biểu mô tuyến phổi, một dạng ung thư phổ biến. Xét nghiệm mô được tiến hành trong ca phẫu thuật đã xác nhận những gì các bác sĩ nghi ngờ từ kết quả thăm khám và xét nghiệm trước đó.

Giáo hoàng nhập viện ở Rome từ ngày 13/10, để phẫu thuật cắt bỏ khối u mà các bác sĩ phát hiện trong một đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ gần đây.

Bác sĩ Stefano Margaritora - phẫu thuật viên chính của Giáo hoàng, và bác sĩ Luigi Carbone - bác sĩ riêng của giáo hoàng, cho biết trong thông cáo rằng ca phẫu thuật kéo dài khoảng 90 phút và diễn ra thành công, không có biến chứng.

“Để điều trị triệt căn, chúng tôi đã cắt bỏ thùy dưới của phổi phải bằng kỹ thuật có hỗ trợ video”, hai bác sĩ cho biết. Họ cho biết mục tiêu của ca phẫu thuật là loại bỏ toàn bộ mô ung thư.

Phổi người có 5 thùy, trong đó phổi phải có 3 thùy và phổi trái có 2 thùy.

Theo các chuyên gia y tế, để đánh giá tình trạng của Giáo hoàng cần biết kích thước khối u và liệu ung thư đã lan đến các hạch bạch huyết hay chưa. Vatican chưa cung cấp những thông tin này.

“Dù chúng ta đã có chẩn đoán, nhưng vẫn chưa xác định được giai đoạn bệnh. Đây là yếu tố then chốt để tiên lượng và lựa chọn phương pháp điều trị”, bác sĩ Stephen Liu, chuyên gia ung thư phổi tại Đại học Georgetown ở Washington và trưởng bộ phận huyết học - ung thư tại Bệnh viện Đại học MedStar Georgetown, cho biết.

“Nếu đây là khối ung thư phổi nhỏ và không có hạch bạch huyết nào bị ảnh hưởng, thì chỉ riêng phẫu thuật có khả năng đã đủ để chữa khỏi. Tuy nhiên, nếu kết quả phân tích cuối cùng cho thấy ung thư đã lan rộng hơn, điều đó đồng nghĩa với tiên lượng xấu hơn”, bác sĩ Liu nói với Reuters.

Vatican cho biết, Giáo hoàng đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật và đang nghỉ ngơi trong phòng bệnh.

Đầu tuần này, Vatican thông báo Giáo hoàng dự kiến sẽ nằm viện khoảng 1 tuần. Tất cả các sự kiện công khai của người đứng đầu Giáo hội Công giáo bị hủy cho đến ngày 20/10.

Giáo hoàng là người có thẩm quyền cao nhất đối với cộng đồng 1,4 tỷ tín đồ Công giáo trên toàn thế giới và không có cấp phó thay thế khi lâm bệnh. Khi một vị giáo hoàng mất khả năng điều hành, bộ máy hành chính rộng lớn của Vatican vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, đồng thời tạm hoãn những quyết định cần có sự phê chuẩn của giáo hoàng.

Giáo hoàng Leo sinh năm 1955 tại Chicago, với tên khai sinh Robert Prevost. Trước khi trở thành giáo hoàng, ông đã có hàng chục năm làm nhà truyền giáo và giám mục tại Peru.

Năm 1985, khi còn là linh mục, ông mắc bệnh sốt thương hàn tại Chulucanas, Peru, và phải nhập viện.

Ông kể lại trải nghiệm này trong cuộc phỏng vấn sau khi trở thành giáo hoàng. Ông cho biết cơn đau dữ dội đến mức ông đã cầu xin Chúa cho mình được chết thay vì tiếp tục chịu đựng đau đớn.

Theo Reuters, AP

Xem thêm

#Giáo hoàng Leo #Ung thư phổi #Vatican

Cùng chuyên mục

Sóng biển do bão Rachel 'nuốt chửng' loạt biệt thự triệu USD ở Mỹ

TPO - Những đợt sóng khổng lồ tràn qua bán đảo Alamitos, phá hủy lối đi dạo ven biển, cuốn nước biển vào nhà dân và đường phố Long Beach. Ít nhất 8 căn nhà bị cảnh báo đỏ, buộc người dân phải sơ tán, bất lực nhìn tài sản trị giá hàng triệu USD đứng trước hiểm họa.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe