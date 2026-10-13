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Việt Nam lên án các cuộc tấn công vào hạ tầng dân sự của Ả-rập Xê-út

Bình Giang

TPO - Việt Nam lên án những cuộc tấn công gần đây nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự tại Vương quốc Ả-rập Xê-út khiến nhiều dân thường thương vong; kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế.

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Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Mofa

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết như vậy trong tuyên bố đưa ra ngày 13/10.

“Việt Nam lên án các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự tại Vương quốc Ả-rập Xê-út khiến nhiều dân thường thương vong, đe dọa hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới”, bà Phạm Thu Hằng nói.

"Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, nối lại đàm phán, tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại hướng tới việc giải quyết các khác biệt bằng biện pháp hòa bình, vì lợi ích của người dân, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới", tuyên bố nêu.

Với các diễn biến an ninh phức tạp tại Ả-rập Xê-út, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao trước đó đã ban hành khuyến cáo công dân Việt Nam ở địa bàn cần theo dõi, tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn của chính quyền sở tại và Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út; cân nhắc không di chuyển tới những khu vực nguy hiểm, có nguy cơ bị tấn công, hạn chế tụ tập đông người.

Đối với những công dân đang có kế hoạch tới Ả-rập Xê-út, Cục Lãnh sự khuyến cáo cân nhắc đến Ả-rập Xê-út trong thời gian này nếu không thực sự cần thiết.

Vụ tấn công vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Ả-rập Xê-út cuối tuần qua khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương, trong đó có một số công dân nước ngoài. Sân bay này tiếp tục bị tấn công chỉ sau 1 ngày, khiến 1 người thiệt mạng và gần chục người bị thương.

Ngày 12/10, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã tấn công sân bay này bằng tên lửa đạn đạo.

Giới chức Ả-rập Xê-út quyết định đóng cửa sân bay King Khalid đến cuối tuần này, trong khi các hãng hàng không hủy chuyến.

Đây là đợt gián đoạn nghiêm trọng nhất đối với ngành hàng không Ả-rập Xê-út trong nhiều năm qua, làm dấy lên lo ngại rằng hoạt động hàng không dân dụng đang trở thành mục tiêu trong các cuộc xung đột vũ trang.

Công dân Việt Nam ở Ả-rập Xê-út cần giữ liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại. Trong trường hợp cần hỗ trợ và cần biết các thông tin về bảo hộ công dân, có thể liên hệ qua đường dây nóng bảo hộ công dân:

- Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út:

Điện thoại: +966 114 547 887/+966 595 731 500/+966 540 695 668

Email: vnemb.sa@mofa.gov.vn

-Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao:

Điện thoại: +966 114 547 887/+966 595 731 500/+966 540 695 668

Email: vnemb.sa@mofa.gov.vn

-Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao:

+ Điện thoại +84 981 848 484

+ Email: baohocongdan@gmail.com

+ Điện thoại +84 981 848 484

+ Email: baohocongdan@gmail.com

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#Arab Saudi #Ả-rập Xê-út #Bảo hộ công dân #Xung đột Trung Đông

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