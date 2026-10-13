Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nghiên cứu mua lại nhà thương mại chưa bán được để cho thuê

Luân Dũng

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu phát triển nhà ở phải căn cứ vào nhu cầu thực tế, khả năng chi trả của người dân và điều kiện từng địa phương; khắc phục mất cân đối cung-cầu và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng. Phó Thủ tướng cũng gợi mở khả năng mua lại những căn nhà ở thương mại đã xây dựng nhưng chưa tiêu thụ được để bố trí cho thuê.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, nhấn mạnh điều này khi chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo, sáng 13/10.

Chuyển hướng từ cao cấp sang bình dân

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, trong quý III/2026, cả nước ghi nhận khoảng 92.000 giao dịch bất động sản thành công. Trong khi đó, báo cáo của 27/34 địa phương cho thấy, lượng bất động sản tồn kho khoảng 51.950 căn, lô đất nền.

Về tín dụng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh thông tin, đến cuối tháng 8/2026, tổng dư nợ tín dụng bất động sản đạt khoảng 5,21 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 25% dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế.

anh-man-hinh-2026-10-13-luc-152235.png
Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phát biểu. (Ảnh: Phương Nguyên)

Tại phiên họp, nhiều địa phương phản ánh tình trạng lãi suất vay còn cao, thời gian thu hồi vốn kéo dài, khiến doanh nghiệp thiếu động lực tham gia phát triển nhà ở cho thuê.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng Lê Anh Quân đề xuất nghiên cứu cơ chế tính giá thuê phù hợp đối với nhà ở cho thuê đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước. Theo đó, cần xem xét giảm hoặc không tính một số khoản liên quan đến yêu cầu bảo toàn vốn để giá thuê phù hợp khả năng chi trả của công nhân, người lao động.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh kiến nghị nghiên cứu cơ chế tín dụng dài hạn với lãi suất ưu đãi cho các dự án nhà ở cho thuê; đồng thời sử dụng nguồn lực từ Quỹ nhà ở để mua lại căn hộ tại các dự án nhà ở xã hội, hình thành quỹ nhà cho thuê do địa phương quản lý.

Từ thực tế địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Kim Long đề nghị tăng quyền chủ động cho chính quyền địa phương trong lựa chọn loại hình nhà ở xã hội; đồng thời, cần có quy định phù hợp với đặc điểm cư trú và tập quán sinh hoạt.

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM Lê Hoàng Châu kiến nghị nghiên cứu cơ chế phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, khuyến khích doanh nghiệp chuyển hướng đầu tư từ phân khúc cao cấp sang nhà ở đáp ứng khả năng chi trả và nhà ở cho thuê.

Cần có nguồn nhà ở cho thuê đủ lớn

Ghi nhận những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc lưu ý, những khó khăn, bất cập vẫn cần được xử lý quyết liệt hơn. Việc sửa đổi pháp luật phải tháo gỡ được những khó khăn từ thực tiễn, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nhưng không buông lỏng quản lý.

base64-7575.png
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu. (Ảnh: VGP)

Đối với những dự án bất động sản tồn đọng, kéo dài, ông yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc theo thẩm quyền, sớm đưa những dự án đã được tháo gỡ vào vận hành, khai thác để khơi thông nguồn lực, bổ sung nguồn cung nhà ở, nhất là những sản phẩm có giá phù hợp khả năng chi trả của người dân.

Các cơ quan cần theo dõi sát diễn biến thị trường, điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ tín dụng, thuế, đất đai; kiểm soát rủi ro, ngăn chặn đầu cơ, thổi giá và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Liên quan đến diễn biến giá bất động sản, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, không nên lo ngại việc giá nhà giảm theo hướng phù hợp hơn với khả năng chi trả của người dân. Điều cần quan tâm là sự lành mạnh, ổn định của thị trường, không để tình trạng mất cân đối cung - cầu, đầu cơ và phát triển quá nóng gây rủi ro cho nền kinh tế.

Đối với nhà ở cho thuê, ông Phạm Gia Túc nhấn mạnh đây là hướng phát triển cần được ưu tiên, phù hợp với đặc điểm dịch chuyển việc làm của công nhân, người lao động.

Người lao động có thể thay đổi nơi làm việc theo nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường, vì vậy cần có nguồn nhà ở cho thuê đủ lớn, được bố trí phù hợp với các trung tâm sản xuất, khu công nghiệp và điều kiện sinh hoạt.

Đối với nguồn nhà ở đã đầu tư nhưng chưa khai thác hiệu quả, cần nghiên cứu phương án sử dụng phù hợp, bổ sung nguồn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Phó Thủ tướng cũng gợi mở khả năng mua lại những căn nhà ở thương mại đã xây dựng nhưng chưa tiêu thụ được để bố trí cho thuê, trên cơ sở bảo đảm hiệu quả, phù hợp quy hoạch và pháp luật.

Xem thêm

#giá nhà #cung cầu #bất động sản #chính sách nhà ở #dự án tồn đọng #Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Cùng chuyên mục

Sách giáo khoa được Ban Bí thư đưa vào chuyên đề giám sát năm 2026

Sách giáo khoa được Ban Bí thư đưa vào chuyên đề giám sát năm 2026

TPO - Đoàn giám sát của Ban Bí thư do Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết làm Trưởng đoàn sẽ giám sát chuyên đề giáo dục phổ thông đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT, trọng tâm vào sách giáo khoa, công tác quản lí, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông; việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông...

Số lượng hài cốt liệt sĩ thực hiện an táng là 731 bộ hài cốt liệt sĩ (gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ). Ảnh: Báo Sài Gòn Giải phóng

Truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ

TPO - Trong các ngày 14 và 15/10, các tỉnh Tuyên Quang, Cần Thơ, Hải Phòng và TPHCM sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đề nghị Chủ tịch UBND các địa phương trên chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương thực hiện truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Quan tâm bố trí quỹ đất thể thao trong quy hoạch khu công nghiệp, khu đô thị

Quan tâm bố trí quỹ đất thể thao trong quy hoạch khu công nghiệp, khu đô thị

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết luận, phải phát triển thể dục, thể thao quần chúng và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Xác định sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia; phát triển thể dục, thể thao gắn với chiến lược phát triển con người, nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực...

Bánh mì Bà Được xin lỗi sau vụ 167 người nhập viện

Bánh mì Bà Được xin lỗi sau vụ 167 người nhập viện

TPO - Trong khi kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm và thực phẩm vẫn chưa có, phía bánh mì Bà Được đã lên tiếng xin lỗi khách hàng, tạm dừng kinh doanh và cho biết phối hợp khắc phục hậu quả theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (hàng trên cùng, thứ 6 từ phải sang) chúc mừng Doanh nhân trẻ Thăng Long và Doanh nhân trẻ tiêu biểu Hà Nội năm 2026

Sức trẻ đóng góp vào tăng trưởng

TP - Từ đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đến kết nối nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, T.Ư Đoàn, cùng tổ chức Đoàn, Hội các cấp đang triển khai nhiều chương trình, giải pháp đồng bộ nhằm tạo môi trường để người trẻ phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hoa Học Trò: 35 mùa hoa vẫn vẹn nguyên tinh khôi tuổi mới lớn

Hoa Học Trò: 35 mùa hoa vẫn vẹn nguyên tinh khôi tuổi mới lớn

TPO - Một trong những chuyên mục "đinh" trên báo Hoa Học Trò ngày xưa, được rất nhiều độc giả yêu thích, có tên “Ấu thơ trong tôi là...”. Trải qua 35 năm, với một thương hiệu báo chí, có thể nói Hoa Học Trò giờ đây không còn ở tuổi “ấu thơ” nữa. Nhưng vì sao tờ báo vẫn luôn giữ được cho mình nguồn năng lượng trẻ trung và tinh khôi đến thế?

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu hạn chế tối đa chặt hạ, dịch chuyển cây xanh khi làm dự án

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu hạn chế tối đa chặt hạ, dịch chuyển cây xanh khi làm dự án

TPO - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khi mở rộng đường, vỉa hè, hạ cao độ hè, cắt xén dải phân cách, đấu nối giao thông có liên quan đến hệ thống cây xanh sử dụng công cộng, chủ đầu tư có trách nhiệm lập và tổ chức thực hiện phương án xử lý cây xanh hiện hữu, hạn chế tối đa việc chặt hạ, dịch chuyển, chặt rễ cây xanh.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe