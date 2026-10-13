Đà Nẵng truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ tìm thấy nhờ dân cung cấp

TPO - Sáng 13/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An (TP. Đà Nẵng), địa phương tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy trên địa bàn.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau lễ truy điệu, 14 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An bên đồng đội.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (áo trắng) cùng đại biểu đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng. (Ảnh: A. Cường)

Trước đó, từ thông tin do người dân cung cấp về các vị trí chôn cất liệt sĩ tại Nghĩa trang nhân dân thuộc tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi, lực lượng quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Hội An Đông tổ chức khảo sát, xác minh và triển khai tìm kiếm.

Từ ngày 2 đến 5/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ. Đáng chú ý, trong đó có 9 phần mộ còn nhiều di vật như tăng, võng cùng các mẫu xương, răng. Những di vật này là nguồn thông tin quan trọng, góp phần phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm và xác định danh tính các liệt sĩ.

An táng 14 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Hội An, TP. Đà Nẵng.

Sau lễ an táng, địa phương tiếp tục phối hợp quản lý hồ sơ, xác minh các thông tin liên quan đến hài cốt và di vật được tìm thấy, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân, gia đình những người đã hy sinh vì Tổ quốc.