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Sức khỏe

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Cô gái 19 tuổi nguy kịch sau khi uống Panadol Extra cùng nước rửa chén

Phùng Quang

TPO - Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa vừa phối hợp với các chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cứu sống cô gái 19 tuổi bị ngộ độc nặng sau khi uống 20 viên Panadol Extra cùng nước rửa chén, gây tổn thương nghiêm trọng gan, tim và suy đa cơ quan.

Ngày 13/10, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp với các chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội điều trị thành công, cứu sống một bệnh nhân ngộ độc nghiêm trọng nhờ áp dụng kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO).

Trước đó, ngày 23/9, bệnh nhân C.T.B.C (19 tuổi) được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch sau khi tự uống 20 viên Panadol Extra (mỗi viên chứa 500mg paracetamol và 65mg caffeine) cùng 100ml nước rửa chén.

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Các y bác sĩ cấp cứu bệnh nhân.

Khi nhập viện, bệnh nhân lơ mơ, khó thở, tụt huyết áp và suy đa cơ quan. Đáng chú ý, gan và tim bị tổn thương nghiêm trọng, bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc trơ, phải sử dụng thuốc vận mạch liều cao để duy trì huyết áp.

Kết quả xét nghiệm cho thấy tế bào gan bị tổn thương nặng, với chỉ số men gan SGOT lên tới 7.382 U/L và SGPT là 4.089 U/L.

Bên cạnh đó, bệnh nhân bị tổn thương cơ tim nghiêm trọng, chỉ số Troponin T-hs vượt 10.000pg/ml. Kết quả siêu âm cho thấy chức năng co bóp của tim suy giảm nặng, phân suất tống máu (EF) dưới 15%.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ triển khai nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu, gồm thở máy, lọc máu hấp phụ, lọc máu liên tục, sử dụng acetylcysteine để điều trị ngộ độc và truyền số lượng lớn các chế phẩm máu.

Nhận định đây là ca bệnh phức tạp, vượt quá khả năng xử trí thông thường, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đã hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để tìm phương án điều trị tối ưu.

Sau hội chẩn, ê-kíp thống nhất khẩn cấp triển khai kỹ thuật VA ECMO nhằm hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp, tạo điều kiện để cơ tim và các cơ quan bị tổn thương có thời gian phục hồi.

Sau quá trình điều trị tích cực, trong đó có 4 ngày được hỗ trợ bằng ECMO, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Chức năng gan và tim dần hồi phục, trở về gần mức bình thường.

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#Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa #Cấp cứu #Nguy kịch #Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

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