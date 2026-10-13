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Tăng Thanh Hà tranh giải mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Trạch Dương

TPO - Tăng Thanh Hà lần đầu xuất hiện trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler. Hiện nay 35 nghệ sĩ của Việt Nam được đề cử ở hai bảng nam và nữ năm 2026.

Tối 12/10, TC Candler công bố Tăng Thanh Hà là ứng viên tiếp theo cho The 100 Most Beautiful Faces of 2026 (Tạm dịch: 100 gương mặt đẹp nhất thế giới). Đây là lần đầu nữ diễn viên "lọt mắt xanh" tạp chí phê bình nghệ thuật, sắc đẹp đến từ Mỹ.

Cùng Tăng Thanh Hà nằm trong danh sách đề cử năm nay còn có Công chúa Leonor của Tây Ban Nha, ca sĩ Hwasa, người mẫu Hannah Montoya cùng nhiều gương mặt hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí ở các quốc gia.

Tăng Thanh Hà vào danh sách tranh giải Mỹ nhân đẹp nhất thế giới ngay khi vừa trở lại điện ảnh sau 13 năm. Tại họp báo công bố dự án Hoàng hậu cuối cùng ngày 2/7, nữ diễn viên ra mắt với vai Nam Phương Hoàng hậu, đóng cùng Ma Ran Đô trong vai vua Bảo Đại.

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Tăng Thanh Hà được công bố cùng đợt với Hwasa (ngoài cùng bên trái) và công chúa của Tây Ban Nha.

Thông tin "ngọc nữ" trở lại sau thời gian tập trung cho gia đình và kinh doanh phủ sóng truyền thông. Tăng Thanh Hà cho biết khi các con tự lập hơn, công việc ổn định, cô muốn tiếp tục theo đuổi diễn xuất. Dù áp lực trước một nhân vật lịch sử được nhiều người biết đến, nữ diễn viên không muốn bỏ qua vai diễn để sau này hối tiếc. Bên cạnh sự chờ đợi, khán giả tranh luận mức độ phù hợp giữa ngoại hình Tăng Thanh Hà và Nam Phương Hoàng hậu. Việc cô đóng cặp với Ma Ran Đô kém 11 tuổi trở thành chủ đề bàn luận từ buổi ra mắt đoàn phim đến khi nhà sản xuất tung trailer.

Tính đến 13/10, có 35 nghệ sĩ Việt Nam xuất hiện ở hai hạng mục, gồm 21 nữ và 14 nam. Ở bảng nữ, các diễn viên được đề cử gồm Tăng Thanh Hà, Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân, Kaity Nguyễn, Kim Tuyến, Phương Anh Đào, Hoàng Hà, Jun Vũ, Tú Vi và Lâm Vỹ Dạ.

Danh sách còn có ba hoa hậu Kỳ Duyên, Thiên Ân, Thanh Thủy, người mẫu Thanh Hằng, Ngọc Trinh, ca sĩ Chi Pu, Chi Xê, Linh Ka, Lamoon, Pháo, Han Sara và nhà sáng tạo nội dung Lê Thị Khánh Huyền.

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Tăng Thanh Hà trở lại điện ảnh sau 13 năm với vai Nam Phương Hoàng hậu.

Ở hạng mục The 100 Most Handsome Faces of 2026, tạp chí Mỹ công bố Sơn Tùng M-TP, Hieuthuhai, Isaac, Jack, Anh Tú Atus, Hùng Huỳnh, Quốc Anh, Trấn Thành và Ngô Kiến Huy, Rhyder, Quang Hùng MasterD, Thái Lê Minh Hiếu, Wren Evans và Hoàng Dũng vào danh sách đề cử.

Mỗi năm, TC Candler công bố 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, được chọn lọc từ hơn 500.000 người nổi tiếng trên toàn cầu, chia thành hai bảng nam và nữ. Các đề cử được công bố nhiều đợt trước khi có bảng xếp hạng chính thức.

Một số người đẹp Việt từng góp mặt trong danh sách, như Trúc Diễm đứng thứ 67 năm 2014. Thảo Nhi Lê có tên trong ba năm liên tiếp, lần lượt giữ vị trí 81 năm 2020, 67 năm 2021 và 57 năm 2022.

Năm 2025, Rosé - thành viên BlackPink - dẫn đầu bảng nữ, còn diễn viên Trung Quốc Trương Triết Hạn đứng đầu bảng nam. Kết quả năm 2026 chưa được công bố, các gương mặt mới xuất hiện ở vòng đề cử.

#Tăng Thanh Hà #TC Candler 2026 #100 gương mặt đẹp nhất thế giới #nghệ sĩ Việt được đề cử TC Candler #100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 #Hoàng hậu cuối cùng

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