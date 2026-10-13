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Thế giới

Người đàn ông buộc dao vào tay, tấn công loạn xạ trong siêu thị ở Hàn Quốc

Minh Hạnh

TPO - Một người đã bị ngừng tim và 7 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại một tòa nhà trung tâm thương mại ở Incheon, phía tây Seoul.

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Lực lượng chức năng tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Theo Sở Cảnh sát Namdong, nghi phạm - được cho là ở độ tuổi 60 - đã buộc dao vào cả hai tay và tấn công loạn xạ lúc 13h40 ngày 13/10.

Vụ việc xảy ra khi nghi phạm đang di chuyển trên thang cuốn nối giữa hai tầng. Ngay lập tức, nghi phạm đã bị những người xung quanh khống chế và bị cảnh sát bắt giữ.

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Hình ảnh nghi phạm trên camera an ninh. (Ảnh: Yonhap)

Nghi phạm hiện đang bị thẩm vấn. Động cơ của người này hiện chưa được xác định. Đáng chú ý, nghi phạm có đeo vòng giám sát điện tử ở cổ chân.

Tất cả 8 nạn nhân đều đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có một phụ nữ ngoài 20 tuổi bị ngừng tim. Một trạm y tế khẩn cấp đã được thiết lập tại tầng một của tòa nhà để ứng phó trong trường hợp có thêm thương vong.

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Những người bị thương được sơ cứu. (Ảnh: Yonhap)

Hàn Quốc từng chấn động trước hàng loạt vụ tấn công bằng dao vào năm 2023, bao gồm các vụ việc khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Gần đây nhất vào tháng 5, tại thành phố Gwangju, một nữ sinh 17 tuổi đã tử vong và một thiếu niên khác bị thương sau khi bị tấn công bởi một người đàn ông ngoài 20 tuổi. Người này sau đó đã bị tòa án tuyên phạt tù chung thân.

Yonhap, Reuters

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