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Ba mẹ con tham gia đường dây mua bán hơn 4.000 tài khoản ngân hàng

Tân Châu

TPO - Từ việc kết nối với các đầu mối tại Campuchia, hai chị em Nguyễn Tuyết Vũ Oanh, Nguyễn Tuyết Vũ Anh cùng mẹ ruột là bị can Võ Thị Lệ bị cáo buộc tổ chức mạng lưới cho thuê hàng nghìn tài khoản ngân hàng, thu lợi hàng tỷ đồng và chuyển đổi thành tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp.

Ngày 13/10, Viện KSND TPHCM ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (SN 1981), Nguyễn Tuyết Vũ Anh (em ruột của Oanh, SN 1992) về các tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Rửa tiền”; Mẹ ruột của Oanh, Vũ là bà Võ Thị Lệ (SN 1958) bị truy tố tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng";

Chung vụ án, 10 bị can khác bị truy tố về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

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Bà Võ Thị Lệ trong một lần hầu tòa.

Phục vụ giao dịch dòng tiền đánh bạc ở Campuchia

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2020, Nguyễn Tuyết Vũ Oanh làm Trưởng phòng C&B của Công ty Lobal Company tại Campuchia. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực tổ chức đánh bạc trực tuyến. Công ty có nhu cầu mua, thuê nhiều tài khoản ngân hàng để phục vụ giao dịch dòng tiền đánh bạc.

Tháng 4/2021, Oanh kết nối nhân viên có tên Mia với em gái là Nguyễn Tuyết Vũ Anh để tổ chức thuê tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi chuyển sang Campuchia.

Đến tháng 3/2022, Vũ Anh chuyển sang làm việc với các đầu mối có tên Minh Khang và Kin. Những người được tuyển phải mở từ 15 đến 23 tài khoản tại nhiều ngân hàng, đăng ký Internet Banking, sau đó giao điện thoại, SIM và thông tin đăng nhập cho nhóm tổ chức.

Các điện thoại được tập hợp, gửi qua nhà xe từ TPHCM sang Campuchia. Tại đây, những tài khoản trên được sử dụng phục vụ hoạt động giao dịch tiền đánh bạc trực tuyến.

Cáo trạng xác định, từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2024, Vũ Anh tổ chức cho 117 người mở 1.832 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính 4,641 tỷ đồng.

Trong khi đó, Vũ Oanh bị cáo buộc tổ chức mua bán 1.445 tài khoản, thu lợi bất chính 3,348 tỷ đồng. Oanh còn sử dụng các ví điện tử để nhận USDT từ Campuchia, sau đó chuyển đổi sang tiền Việt Nam.

Mẹ ruột trở thành mắt xích trong đường dây

Đáng chú ý, Võ Thị Lệ- mẹ ruột của hai chị em Oanh và Anh, cũng bị cáo buộc tham gia tuyển người mở tài khoản ngân hàng cho thuê.

Theo cáo trạng, từ tháng 4 đến tháng 12/2021, bà Lệ tự mở 17 tài khoản và môi giới thêm 10 người mở 170 tài khoản cho Vũ Anh thuê, hưởng lợi 210 triệu đồng.

Từ tháng 3/2022 đến ngày 26/12/2024, bà Lệ tiếp tục tổ chức cho 70 người mở 1.050 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính 3,612 tỷ đồng.

Cơ quan công tố xác định Vũ Anh và Vũ Oanh biết tiền thanh toán từ Campuchia có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội nhưng vẫn tiếp nhận, chuyển đổi thành tiền điện tử USDT, thanh toán cho người cho thuê tài khoản và sử dụng một phần tiền vào mục đích cá nhân, đặt cọc mua căn hộ...

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Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa ngày 7/7.

Trước đó vào ngày 7/7, vụ án được đưa ra xét xử tại TAND TPHCM. Sau nhiều giờ xét hỏi, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Sau quá trình điều tra bổ sung, Viện KSND TPHCM ban hành cáo trạng mới, tiếp tục truy tố các bị can theo quy định pháp luật.

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#Mẹ con #Nguyễn Tuyết Vũ Oanh #Nguyễn Tuyết Vũ Anh #Campuchia #Rửa tiền #TAND TPHCM #Tài khoản ngân hàng #Võ Thị Lệ

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