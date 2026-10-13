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Pháp luật

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Phá cửa ký túc xá, đối tượng vào phòng đâm chết bạn gái

Tiền Lê

TPO - Nghi ngờ chị S. có quan hệ tình cảm với người khác, sau khi nhậu say, Phúc đến phòng ký túc xá của chị S. ở Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai đập vỡ cửa kính rồi cầm dao đâm chết bạn gái.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Minh Phúc (SN 2000, trú xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) để điều tra liên quan vụ án mạng xảy ra ở ký túc xá Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, chị K.S. (SN 2006, sinh viên của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai) có mối quan hệ tình cảm với Phúc từ năm 2024. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn do chị S. nhiều lần đòi chia tay. Từ đó, Phúc nghi ngờ chị S. có quan hệ tình cảm với người khác.

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Đối tượng Phúc và chị S. khi chưa xảy ra mâu thuẫn.

Tối 12/10, Phúc đi nhậu cùng bạn bè. Sau cuộc nhậu, khoảng 21h30 cùng ngày, Phúc đến phòng ký túc xá của chị S. ở Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Tại đây, khi thấy phòng của bạn gái đóng kín cửa, đối tượng đã dùng gạch đập vỡ cửa kính để mở cửa chính xông vào trong phòng, sau đó lấy con dao cầm theo đâm nhiều nhát vào người chị S.

Chị S. được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, song đã tử vong ngoại viện với nhiều vết thương vùng cổ, ngực, lưng, tay. Sau khi gây án, Phúc đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

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