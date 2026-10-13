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Pháp luật

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Vụ tranh chấp tài sản: Bác sĩ Chiêm Quốc Thái và vợ cũ cùng kháng cáo bản án sơ thẩm

Tân Châu

TPO - Sau khi tòa sơ thẩm buộc bà Vũ Thụy Hồng Ngọc trả ông Chiêm Quốc Thái 301.000 USD, đồng thời buộc ông Thái hoàn trả bà Ngọc hơn 743 triệu đồng, cả hai đều kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại phán quyết.

Vụ tranh chấp tài sản chung giữa nguyên đơn Vũ Thụy Hồng Ngọc (48 tuổi) và bị đơn Chiêm Quốc Thái (52 tuổi, bác sĩ) vừa có diễn biến mới khi cả hai kháng cáo bản án sơ thẩm.

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Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc trong một phiên tòa.

Cụ thể, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm của TAND khu vực 2, TPHCM. Phía nguyên đơn cho rằng phán quyết chưa khách quan, chưa chính xác và xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Trong đơn kháng cáo, bà Ngọc đề nghị cấp phúc thẩm sửa bản án theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đồng thời bác yêu cầu phản tố của ông Chiêm Quốc Thái.

Trong khi đó, ông Thái kháng cáo một phần bản án sơ thẩm, đề nghị buộc bà Ngọc bồi thường 8 tỷ đồng. Theo bị đơn, đây là khoản thiệt hại ông phải bồi thường do không thể thực hiện hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất theo thỏa thuận đặt cọc trước đó.

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Ông Chiêm Quốc Thái trong một lần tham gia phiên tòa.

Ông Thái cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc bà Ngọc yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với nhà, đất tại số 57 đường số 7, dù tài sản này không liên quan đến bà. Cấp sơ thẩm chưa đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ và quy định pháp luật liên quan đến yêu cầu bồi thường.

Ông Thái đề nghị TAND TPHCM sửa một phần bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu phản tố và buộc bà Ngọc bồi thường 8 tỷ đồng. Ông Thái cho biết sẽ trình bày cụ thể các nội dung kháng cáo sau khi nhận bản án sơ thẩm hoặc trong quá trình cấp phúc thẩm thụ lý, giải quyết.

Theo bản án sơ thẩm của TAND Khu vực 2 TPHCM tuyên chiều 29/9, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc yêu cầu tòa án chia khối tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân với ông Thái, với tổng giá trị khoảng 1.264 tỷ đồng.

Ông Chiêm Quốc Thái cho rằng cuộc hôn nhân giữa ông và bà Ngọc là giả tạo. Hai người không sống chung và không có tài sản chung nên không đồng ý với yêu cầu khởi kiện. Ông Thái cũng có yêu cầu phản tố, đề nghị bà Ngọc bồi thường các khoản thiệt hại với tổng số tiền hơn 51 tỷ đồng.

HĐXX sơ thẩm tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của bà Ngọc, buộc ông Thái trả hơn 743 triệu đồng; đồng thời buộc bà Ngọc hoàn trả cho ông Thái hơn 301.000 USD.

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#Chiêm Quốc Thái #Vũ Thụy Hồng Ngọc #Tranh chấp tài sản #Kháng cáo #Bản án sơ thẩm #TAND TPHCM #Bác sĩ Chiêm Quốc Thái

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