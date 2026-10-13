Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an Đà Nẵng liên tiếp bắt các đối tượng truy nã quốc tế

Nguyễn Thành

TPO - Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ, bàn giao 4 đối tượng truy nã quốc tế, gồm 3 người Hàn Quốc bị truy nã về hành vi lừa đảo, tổ chức đánh bạc và một người Mông Cổ bị truy nã về hành vi lừa đảo.

Ngày 13/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức bàn giao 4 đối tượng truy nã quốc tế cho lực lượng cảnh sát các nước liên quan, bảo đảm đúng quy định, an toàn.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố về xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp công an các phường rà soát địa bàn, xác định nơi lẩn trốn của các đối tượng.

cats-3628.jpg
Công an TP Đà Nẵng phối hợp bàn giao 4 đối tượng cho cơ quan chức năng Hàn Quốc và Mông Cổ. Ảnh: CA

Cụ thể, ngày 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an các phường An Hải và Ngũ Hành Sơn bắt giữ 3 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc, gồm Oh Kihoon (SN 1988), An Heejin (SN 1977) và Lee Jongmin (SN 1990).

Theo thông tin xác minh ban đầu, Oh Kihoon và Lee Jongmin bị truy nã về hành vi lừa đảo theo pháp luật nước này. An Heejin bị truy nã về hành vi tổ chức đánh bạc. Qua làm việc, cả 3 đối tượng đều thừa nhận là người bị truy nã quốc tế theo thông tin phía Hàn Quốc cung cấp.

Tiếp đó, ngày 5/10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hòa Cường bắt giữ an toàn Erdenemunkh Barkhas (SN 1990, quốc tịch Mông Cổ). Đối tượng này bị Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế theo yêu cầu của Cảnh sát Mông Cổ về hành vi lừa đảo.

Qua xác minh, Erdenemunkh Barkhas nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 10/2025, từng lưu trú tại TPHCM trước khi đến Đà Nẵng. Đối tượng đăng ký lưu trú tại một cơ sở trên địa bàn phường Hòa Cường từ ngày 1/10 đến 15/10/2026. Khi bị bắt giữ, người này thừa nhận đang bị truy nã quốc tế theo thông tin của Interpol.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan bàn giao 3 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc cho phía Cảnh sát Hàn Quốc và đối tượng quốc tịch Mông Cổ cho phía Cảnh sát Mông Cổ tại Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Theo Công an TP Đà Nẵng, việc phát hiện, bắt giữ và bàn giao thành công 4 đối tượng truy nã quốc tế thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an thành phố với các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn chặn việc lợi dụng địa bàn Việt Nam để lẩn trốn, né tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Bàn giao 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 13/10, Công an TP Đà Nẵng cũng cho biết, đã hoàn tất và bàn giao 4 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, lưu trú trên địa bàn phường Hải Châu cho cơ quan chức năng Trung Quốc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 18/6, qua kiểm tra, quản lý cư trú người nước ngoài, Công an TP Đà Nẵng phát hiện 4 công dân Trung Quốc lưu trú trên địa bàn phường Hải Châu có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành xác minh, làm rõ các thông tin liên quan đến quá trình nhập cảnh, cư trú của những người này. Danh tính 4 công dân được xác định gồm: Zhang BaoJun (1993), Li Jun (1980), Zhang He (1989) và Li Xiao Dong (1997), đều mang quốc tịch Trung Quốc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, đoàn công tác Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao 4 công dân trên cho cơ quan chức năng Trung Quốc.

Xem thêm

#Truy nã quốc tế #Công an Đà Nẵng #Đối tượng Hàn Quốc #Đối tượng Mông Cổ #Bàn giao quốc tế #Đà Nẵng

Cùng chuyên mục

Bà Võ Thị Lệ

Ba mẹ con tham gia đường dây mua bán hơn 4.000 tài khoản ngân hàng

TPO - Từ việc kết nối với các đầu mối tại Campuchia, hai chị em Nguyễn Tuyết Vũ Oanh, Nguyễn Tuyết Vũ Anh cùng mẹ ruột là bị can Võ Thị Lệ bị cáo buộc tổ chức mạng lưới cho thuê hàng nghìn tài khoản ngân hàng, thu lợi hàng tỷ đồng và chuyển đổi thành tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp.

Đề nghị truy tố kẻ buôn bán hàng trăm bộ khóa giả

Đề nghị truy tố kẻ buôn bán hàng trăm bộ khóa giả

TPO - Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố Thái Văn Hiếu (SN 1996, quê Hà Tĩnh) về tội “Buôn bán hàng giả”, liên quan vụ án xảy ra tại Khu công nghiệp Chàng Sơn trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 12/2023.

Vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong: Viện kiểm sát luận tội đề nghị từ 18 - 30 tháng tù

Vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong: Viện kiểm sát luận tội đề nghị từ 18 - 30 tháng tù

TPO - Sáng 13/10, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung từ 18 - 30 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, trong vụ tai nạn xảy ra năm 2024 (tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ) khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong. Từ vụ tai nạn này, cha của nữ sinh dùng súng tự chế bắn Trung, sau đó cũng tự bắn vào đầu mình tự sát, gây xôn xao dư luận.

Xác minh vụ bé gái bị mẹ kế bạo hành ở Phú Thọ

Xác minh vụ bé gái bị mẹ kế bạo hành ở Phú Thọ

TPO - Tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ vừa xảy ra vụ mẹ kế hành hung bé gái sinh năm 2012. Bé gái này kể, em từng nhiều lần bị đánh, có lần chảy máu đầu nhưng không dám nói với người thân. Trưởng thôn xác nhận, từng nghe người dân phản ánh về việc này, song chưa trực tiếp chứng kiến.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe