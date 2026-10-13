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Giải trí

Sao nhí mới 7 tuổi đã mua 6 căn nhà

Minh Vũ

TPO - Từ Mộc Ngôn 7 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội gần 10 triệu người theo dõi. Cô bé có tính cách hoạt bát, gương mặt xinh xắn được khen "đẹp hơn cả AI".

Theo Sina, loạt ảnh đi du lịch châu Âu của gia đình nam diễn viên Từ Khả nhận được sự yêu thích của khán giả Trung Quốc. Trong đó, video của cô bé Từ Mộc Ngôn nhận về 10 triệu lượt thích, bùng nổ không kém các ngôi sao lưu lượng của Trung Quốc hiện tại.

Trên mạng xã hội khán giả dành nhiều lời khen cho cô bé Mộc Ngôn là "đẹp hơn AI", "thủ khoa ngành đầu thai", "trúng vé số độc đắc mới có được gương mặt như vậy".

Cha của Mộc Ngôn là nam diễn viên Từ Khả, từng tham gia các tác phẩm như Huyễn Thành: Vương quốc ảo, Bắc Thượng Quảng không tin nước mắt, Bạn trai vi diệu của tôi, Cố lên! Cậu thiếu niên.

Mẹ của Mộc Ngôn là nữ nghệ sĩ Tĩnh Uyển, tốt nghiệp Đại học Truyền thông Trung Quốc. Họ là bạn đại học, hẹn hò 10 năm, sau đó bí mật kết hôn, năm 2019, họ sinh con đầu lòng là bé Từ Mộc Ngôn. Do Từ Khải và Từ Uyển đều có diện mạo nổi bật nên Mộc Ngôn cũng thừa hưởng những nét đẹp từ bố mẹ.

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Mộc Ngôn là sao nhí nổi tiếng bậc nhất trên các trang mạng xã hội Trung Quốc hiện tại.
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Cô bé thừa hưởng nhan sắc từ cha mẹ. Mộc Ngôn thường xuyên được cha mẹ đưa đi du lịch.

Năm Mộc Ngôn 3 tuổi, cô bé được mẹ mở tài khoản mạng xã hội. Ngoại hình xinh đẹp nổi bật từ nhỏ, cùng nụ cười ngọt ngào đáng yêu và tính cách hồn nhiên của Mộc Ngôn thu hút khán giả.

Khi cô bé trở thành hiện tượng mạng, nhiều người thừa nhận họ biết tới Mộc Ngôn trước rồi mới biết tới cha của cô bé là nam diễn viên Từ Khả. Các ngôi sao đình đám ở Cbiz như Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Châu Vũ Đồng... đều bày tỏ sự yêu thích với Mộc Ngôn.

Lượng người theo dõi tài khoản của Mộc Ngôn đã lên tới 8,67 triệu, trong đó có nhiều video, hình ảnh đạt hàng triệu lượt yêu thích. Gia đình Mộc Ngôn không cố tô vẽ, trang điểm cho cô bé, hay chạy theo trào lưu, phong cách người lớn.

Các video thường xoay quanh cuộc sống thực của Mộc Ngôn, giữ được nét hồn nhiên đúng lứa tuổi, có hình ảnh cô bé đầu bù tóc rối khi đi học về, khóc nhè vì gặp bài toán khó, vui sướng khi nhận được món quà yêu thích hay ngượng ngùng khi gặp thần tượng... Chính vì vậy, khán giả có cảm giác như đang nhìn Mộc Ngôn khôn lớn từng ngày.

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Mộc Ngôn thu hút khán giả nhờ vẻ ngoài xinh xắn, tính cách đáng yêu.

Do có cha là diễn viên, Mộc Ngôn cũng được cha mẹ cho thử sức với diễn xuất. Sao nhí tham gia 4 bộ phim truyền hình như 180 ngày để khởi động lại, Khom lưng, Bảng thượng giai tế, Kẻ lữ hành khốn cùng: Tập dượt lời chia tay. Tuy nhiên, đây đều là những nhân vật khách mời ít đất diễn.

Dù có ngoại hình cực phẩm, danh tiếng nổi bật, cha mẹ Mộc Ngôn không ép buộc em chạy show kiếm tiền bất chấp.

Theo Sina, Mộc Ngôn mới 7 tuổi nhưng đã có nền tảng kinh tế vững chắc. Gia thế của cô bé không hề tầm thường khi có nhà ngoại, nhà nội đều là giáo sư, quân nhân, nghệ sĩ.

Từ Khả là con trai duy nhất trong nhà, Tĩnh Uyển cũng là con một. Khi Mộc Ngôn nổi tiếng, cô bé có thể kiếm tiền từ tài khoản mạng xã hội, nhờ đó cha mẹ Mộc Ngôn đã đầu tư thêm một số bất động sản. Mới 7 tuổi, Mộc Ngôn đã sở hữu 6 căn nhà.

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Mộc Ngôn sở hữu những đường nét thanh tú từ nhỏ.

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#Mộc Ngôn #Từ Khả #sao Trung Quốc #sao nhí nổi tiếng nhất Trung Quốc

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