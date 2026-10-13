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Quan tâm bố trí quỹ đất thể thao trong quy hoạch khu công nghiệp, khu đô thị

Trường Phong

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết luận, phải phát triển thể dục, thể thao quần chúng và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Xác định sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia; phát triển thể dục, thể thao gắn với chiến lược phát triển con người, nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực...

Đổi mới đầu tư đối với thể thao thành tích cao

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ VH,TT&DL về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết luận, phải phát triển thể dục, thể thao quần chúng và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Xác định sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia; phát triển thể dục, thể thao gắn với chiến lược phát triển con người, nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực, hướng trực tiếp vào nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của Nhân dân, hình thành hoạt động thể chất thường xuyên.

Cụ thể, cần tập chú trọng phát triển thể thao học đường nhằm nâng cao thể chất cho thế hệ trẻ; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về sân bãi, trang thiết bị tập luyện và kiện toàn đội ngũ giáo viên thể dục, thể thao.

Cùng với đó, tổ chức quản lý và khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế, thiết bị thể thao công; đồng thời, quan tâm bố trí không gian vận động và quỹ đất thể thao trong quy hoạch khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư mới.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu đổi mới đầu tư đối với thể thao thành tích cao theo hướng tập trung, có trọng điểm.

Hình thành chuỗi phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và phát triển tài năng thể dục, thể thao liên tục từ trường học, địa phương, cơ sở đào tạo đến đội tuyển quốc gia.

Xác định các môn thể thao, nội dung thi đấu và vận động viên có khả năng cạnh tranh quốc tế để tập trung đầu tư dài hạn, bảo đảm đồng bộ các điều kiện về huấn luyện, thi đấu, dinh dưỡng, y học và nguồn lực thực hiện ứng dụng khoa học, công nghệ và dữ liệu trở thành nền tảng của đào tạo, quản lý và phát triển thể thao...

Bộ VH,TT&DL hoàn thành việc xác định danh mục các môn thể thao trọng điểm cần tập trung đầu tư trong quý IV-2026; xây dựng mô hình phát triển vận động viên đạt trình độ cao, có khả năng cạnh tranh ở châu lục và thế giới, xây dựng chương trình phát triển dài hạn, bảo đảm các điều kiện về huấn luyện, thi đấu, dinh dưỡng, y học, phục hồi và nguồn lực thực hiện, hoàn thành trong quý II-2027.

Đối với vận động viên trọng điểm, cần rà soát cơ chế quản lý vận động viên, đội tuyển quốc gia theo hướng rõ người, rõ việc, rõ quyền, rõ trách nhiệm, hoàn thiện cơ sở dữ liệu thống nhất về thể dục, thể thao.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, dữ liệu trong tuyển chọn, huấn luyện, phân tích thành tích, phòng ngừa chấn thương, phân bổ nguồn lực và đánh giá kết quả, hoàn thành trong quý II-2027. Việc sử dụng chuyên gia nước ngoài phải gắn với chuyển giao tri thức, đào tạo và xây dựng đội ngũ trong nước có khả năng tiếp nhận, làm chủ và kế cận.

Nghiên cứu phát triển hệ sinh thái kinh tế thể thao đồng bộ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý việc đổi mới mạnh mẽ việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế thể thao. Khắc phục những hạn chế trong xã hội hóa, thu hút và sử dụng nguồn lực để phát triển kinh tế thể thao theo hướng tạo thêm giá trị, việc làm và đóng góp cho tăng trưởng.

Bộ VH,TT&DL nghiên cứu phát triển hệ sinh thái kinh tế thể thao đồng bộ, gồm đào tạo, dịch vụ, tổ chức sự kiện, bản quyền và truyền thông, du lịch thể thao, cơ sở luyện tập, trang thiết bị, y học và phục hồi thể thao, công nghệ, dữ liệu và các sản phẩm phục vụ thể thao.

Đổi mới phương thức đầu tư, quản lý và khai thác cơ sở vật chất thể thao theo hướng Nhà nước kiến tạo, xã hội đầu tư, thị trường vận hành, Nhà nước giám sát; huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác hệ thống thiết chế thể thao.

Nghiên cứu cơ chế đầu tư và vận hành đặc thù đối với các công trình thể thao quốc gia, công trình quy mô lớn ngay từ khi quyết định chủ trương đầu tư; xác định rõ mô hình quản lý, nguồn thu, chi phí vận hành, phương án khai thác, trách nhiệm bảo trì và hiệu quả kinh tế-xã hội trong toàn bộ vòng đời công trình; phân định rõ công trình Nhà nước trực tiếp quản lý và công trình có thể huy động khu vực tư nhân đầu tư, vận hành...

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#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Văn hóa #Thể thao #Thể thao thành tích cao

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