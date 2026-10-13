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Bánh mì Bà Được xin lỗi sau vụ 167 người nhập viện

Nguyễn Ngọc

TPO - Trong khi kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm và thực phẩm vẫn chưa có, phía bánh mì Bà Được đã lên tiếng xin lỗi khách hàng, tạm dừng kinh doanh và cho biết phối hợp khắc phục hậu quả theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Sáng 13/10, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết đến trưa cùng ngày đã ghi nhận 167 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Bà Được.

Các bệnh nhân hiện được điều trị tại 9 bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Trong số này, 13 bệnh nhân có sức khỏe ổn định đã làm thủ tục xuất viện.

Liên quan nguyên nhân vụ việc, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông tin hiện vẫn chưa có kết quả xét nghiệm chính thức đối với các mẫu bệnh phẩm và thực phẩm đã được lấy để kiểm tra.

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Các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng.

Trong lúc chờ kết luận từ cơ quan chức năng, phía bánh mì Bà Được đã đăng tải lời xin lỗi gửi đến khách hàng. Nội dung này nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, bình luận.

“Lời đầu tiên, bánh mì Bà Được xin gửi lời xin lỗi chân thành đến toàn thể quý khách hàng vì sự cố vừa qua.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình chúng tôi đã tạm dừng hoạt động kinh doanh để phối hợp xử lý sự việc. Hiện tại, Bà Được đã cung cấp các thông tin liên quan cho cơ quan chức năng và đang chờ kết quả xét nghiệm các mẫu thử để có thông tin chính thức, khách quan.

Sau khi có kết quả và theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, gia đình chúng tôi sẽ phối hợp cùng các ban, ngành tỉnh và địa phương liên quan thăm hỏi những người bị ảnh hưởng, đồng thời thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định” - Nội dung đăng tải trên Bánh mì Bà Được.

Bánh mì Bà Được là điểm bán thức ăn lâu năm tại đô thị Quảng Ngãi, đã tồn tại hơn nửa thế kỷ.

Vụ việc nhận được sự quan tâm lớn khi 167 người nhập viện điều trị và đều khai báo trước đó đã mua, ăn bánh mì Bà Được (đường Duy Tân, phường Cẩm Thành).

Đến nay, cơ quan chức năng vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm để xác định nguyên nhân chính thức của vụ nghi ngộ độc thực phẩm.

Ngày 10/10, nhiều người sau khi ăn bánh mì tại điểm bán Bà Được trên đường Duy Tân (phường Cẩm Thành) xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt và phải nhập viện điều trị.

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Điểm bán bánh mì Bà Được (trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi).

Ban đầu, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng tiếp nhận 13 trường hợp. Đến tối cùng ngày, số người nhập viện tăng lên 55. Đến ngày 11/10 ghi nhận 105 trường hợp, ngày 12/10 tăng lên 135 trường hợp và đến ngày 13/10 là 167 người, điều trị tại 9 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng yêu cầu cơ sở bánh mì Bà Được tạm ngừng kinh doanh, đồng thời kiểm tra nơi chế biến và niêm phong số thực phẩm còn lại để phục vụ điều tra.

Qua kiểm tra ban đầu, chủ cơ sở chưa cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc một số nguyên liệu. Khu vực chế biến tại nhà riêng cũng được ghi nhận còn một số vấn đề về điều kiện vệ sinh.

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Đến ngày 13/10 có 167 trường hợp nhập viện điều trị tại 9 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
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CDC Quảng Ngãi đã lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế Quảng Ngãi khẩn trương điều trị bệnh nhân, điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm xét nghiệm, xác định nguyên nhân và xử lý vi phạm nếu có.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các đơn vị liên quan đã lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ vụ việc, tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các vi phạm.

Đến ngày 13/10, cơ quan chức năng vẫn chưa công bố kết quả xét nghiệm cuối cùng cũng như nguyên nhân chính thức của vụ nghi ngộ độc thực phẩm.

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#Nghi ngộ độc thực phẩm #Bánh mì Bà Được #Quảng Ngãi #An toàn thực phẩm #Chẩn đoán y tế

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