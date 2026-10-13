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Nghệ An hợp nhất 3 đơn vị, thành lập Trung tâm Người có công

Thu Hiền

TPO - Trung tâm Người có công tỉnh Nghệ An được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị, trước mắt có 138 biên chế và đảm nhận nhiều nhiệm vụ chăm sóc người có công, tri ân liệt sĩ.

Ngày 13/10, UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đã ban hành quyết định thành lập Trung tâm Người có công tỉnh Nghệ An, trực thuộc Sở Nội vụ, trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị gồm: Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng Nghệ An, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An và Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào.

Trung tâm mới có chức năng nuôi dưỡng, điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng; đồng thời thực hiện hoạt động khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định.

Bên cạnh nhiệm vụ chăm sóc người có công, đơn vị còn tiếp nhận, an táng hài cốt liệt sĩ; tổ chức cất bốc, bàn giao hài cốt theo nguyện vọng của gia đình. Trung tâm cũng chịu trách nhiệm quản lý, chăm sóc, tu bổ các phần mộ, công trình ghi công liệt sĩ; tổ chức hoạt động tri ân và đón tiếp các đoàn lãnh đạo, thân nhân liệt sĩ, người dân đến thăm viếng.

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Các bác thương, bệnh binh tại tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Về tổ chức bộ máy, Trung tâm Người có công tỉnh Nghệ An có 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Tổ chức - Hành chính; Khám bệnh và chỉnh hình; Điều dưỡng - Phục hồi chức năng; Hậu cần - Nghiệp vụ; Quản lý công trình ghi công liệt sĩ.

Theo quyết định, cơ cấu lãnh đạo của trung tâm gồm một giám đốc và hai phó giám đốc. Tuy nhiên, sau hợp nhất, đơn vị hiện có một giám đốc và 4 phó giám đốc. Việc sắp xếp, bố trí số lượng cấp phó bảo đảm đúng quy định sẽ được thực hiện trong thời hạn 5 năm.

Trước mắt, trung tâm được giao 138 biên chế viên chức, bằng tổng số viên chức hiện có của 3 đơn vị trước khi hợp nhất. Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong những năm tiếp theo sẽ được xác định hằng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và các quy định hiện hành.

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#Nghệ An #Trung tâm Người có công #liệt sĩ #chăm sóc người có công #hợp nhất

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