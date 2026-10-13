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Bộ Nội vụ nghiên cứu chế độ đặc thù cho cán bộ quản lý trường trên 100 lớp

Luân Dũng

TPO - Bộ Nội vụ được giao nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; tình hình, tiến độ triển khai xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Tuyệt đối tránh sắp xếp cơ học

Kết luận nêu rõ, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giảm 18.975 đầu mối cơ sở giáo dục công lập (tương đương 50,6%). Có 28.217 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được chuyển sang công tác giảng dạy.

Việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới được các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai. Đến nay, 108 trường giai đoạn 1 đã tổ chức khai giảng phục vụ năm học 2026-2027.

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Bảo đảm vận hành tốt các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sau sắp xếp.

Bên cạnh kết quả đạt được, sau sắp xếp, một số cơ sở giáo dục có quy mô rất lớn với nhiều phân hiệu, điểm trường dẫn đến khó khăn trong công tác quản trị nhà trường. Cùng với đó, vẫn còn một số cán bộ quản lý cơ sở giáo dục dự kiến chuyển sang giảng dạy, cán bộ quản lý và nhân viên chưa có phương án bố trí công việc.

Vì thế, Phó Thủ tướng đề nghị việc sắp xếp cơ sở giáo dục phải gắn với nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường và chất lượng giáo dục; tuyệt đối tránh bệnh thành tích, sắp xếp cơ học, cào bằng.

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, nhiều điểm trường, địa bàn rộng, nhất là đối với 114 cơ sở có trên 100 lớp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao rà soát, hoàn thiện các quy định về tổ chức, quản trị cơ sở giáo dục sau sắp xếp, nhất là trường có quy mô đặc biệt lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường.

Đề xuất chế độ phù hợp đối với cán bộ quản lý

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan, địa phương rà soát, đề xuất hoàn thiện quy định về vị trí việc làm, số lượng người làm việc, số lượng cấp phó, cơ cấu đội ngũ, chế độ làm việc của giáo viên.

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Nghiên cứu chế độ phù hợp với cán bộ quản lý. (Ảnh minh họa - Báo Tiền Phong)

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa tại những địa bàn có đủ điều kiện, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/11.

Bộ Nội vụ được giao nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường. Cùng với đó là các chính sách đối với cán bộ quản lý, nhân viên sau sắp xếp không còn vị trí việc làm phù hợp, nhất là trường hợp có nguyện vọng nghỉ hưu, tinh giản biên chế.

Bộ Nội vụ cũng có nhiệm vụ rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng cấp phó trong các đơn vị sự nghiệp phù hợp với mô hình cơ sở giáo dục sau sắp xếp, hoàn thành trong năm 2026.

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#quản lý trường học #chế độ đặc thù #giáo dục #cán bộ quản lý #sắp xếp trường học #hiệu trưởng #cấp phó #Bộ Nội vụ

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