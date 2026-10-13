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Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thiểm Tây đẩy mạnh hợp tác với Hưng Yên

Bình Giang

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) và Hưng Yên khẩn trương thống nhất các nội dung hợp tác, thúc đẩy đầu tư giữa hai địa phương, trở thành hợp tác điển hình giữa các địa phương hai nước.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây Triệu Nhất Đức. Ảnh: TTXVN

Ngày 13/10, tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây Triệu Nhất Đức.

Bí thư Thiểm Tây Triệu Nhất Đức nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thể hiện tình cảm hữu nghị, sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam đối với quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc nói chung và giữa các địa phương Việt Nam với Thiểm Tây nói riêng.

Bí thư Triệu Nhất Đức khẳng định, Thiểm Tây luôn bám sát nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, coi trọng và sẵn sàng tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác thực chất với các địa phương Việt Nam, đóng góp vào xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm tỉnh Thiểm Tây - cái nôi của cách mạng Trung Quốc, đồng thời ghi dấu những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các nhà lãnh đạo tiền bối Trung Quốc kề vai sát cánh trong quá trình đấu tranh cách mạng gian khó.

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Toàn cảnh cuộc tiếp. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những kết quả phát triển ấn tượng, mạnh mẽ của Thiểm Tây, tin tưởng, quan hệ hợp tác thực chất giữa tỉnh Thiểm Tây và các địa phương của Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành quả tốt đẹp hơn nữa.

Đánh giá cao tiềm năng, dư địa hợp tác giữa hai bên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thiểm Tây và các địa phương Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về khoa học - công nghệ, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng giao thông, logistics, nhất là về đường sắt, đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, văn hóa, du lịch.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao việc hai địa phương kết nghĩa là tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thiểm Tây đã tổ chức thành công Tọa đàm Kết nối đầu tư, hợp tác đổi mới sáng tạo, công nghiệp, công nghệ cao, trao đổi hợp tác giáo dục và giao lưu văn hóa ngay trong khuôn khổ chuyến thăm lần này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai địa phương khẩn trương thống nhất các nội dung hợp tác, thúc đẩy đầu tư giữa hai địa phương, trở thành hợp tác điển hình giữa các địa phương hai nước.

Bí thư Triệu Nhất Đức khẳng định Thiểm Tây sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam, trong đó có tỉnh Hưng Yên, triển khai thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, hai Quốc hội; tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, góp phần thiết thực vào việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Sáng 13/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Khu Phát triển Kinh tế - Công nghệ Bắc Kinh (Kinh tế Diệc Trang).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đã thăm Siêu nhà máy xe điện Xiaomi và Tập đoàn Thị Nguyên (CVTE); nghe giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển, những thế mạnh công nghệ của hai tập đoàn và tham quan khu trưng bày sản phẩm, xưởng sản xuất xe điện của Xiaomi cùng các sản phẩm màn hình tương tác ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong các lĩnh vực của CVTE.

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#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Thiểm Tây #Hưng Yên #Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

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