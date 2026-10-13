Cấm tạm thời luồng đường thủy để hợp long cầu đi bộ gần 1.000 tỷ qua sông Sài Gòn

TPO - Sở Xây dựng TPHCM vừa thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên sông Sài Gòn để phục vụ thi công, lắp dựng và hợp long vòm thép chính cầu đi bộ qua sông. Trong đó, luồng đường thủy dự kiến bị cấm tạm thời từ 2 giờ đến 18 giờ trong hai ngày 21 và 22/10.

Ngày 13/10, Sở Xây dựng TPHCM ra thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa phục vụ thi công gói thầu số 2, xây dựng cầu chính thuộc dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Theo thông báo, việc điều tiết giao thông đường thủy được triển khai từ thời điểm ban hành thông báo đến hết ngày 7/12/2026 tại khu vực thi công cầu chính. Trạm điều tiết khống chế giao thông sẽ được bố trí ở thượng lưu và hạ lưu công trình, kết hợp hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa nhằm bảo đảm an toàn.

Trong thời gian lắp dựng và hợp long vòm thép chính của cầu, luồng đường thủy sẽ bị cấm tạm thời theo các khung giờ cụ thể.

Nhịp cầu sẽ được vận chuyển bằng đường thủy từ khu vực Vũng Tàu về công trường, sau đó lắp đặt lên hai mố cầu đang được xây dựng ở hai bên bờ sông Sài Gòn.

Cụ thể, ngày 19/10, từ 13h đến 19h, việc hạn chế lưu thông phục vụ di chuyển đoàn sà lan chở kết cấu vòm thép vào vị trí và neo giữ tại công trường.

Trong hai ngày 21 và 22/10, luồng đường thủy dự kiến bị cấm từ 2h đến 18h để phục vụ công tác xoay sà lan, nâng hạ, định vị và hợp long kết cấu vòm thép cầu chính.

Phương án bảo đảm an toàn giao thông thủy đã được Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam chấp thuận, sau đó được điều chỉnh, bổ sung theo các văn bản liên quan.

Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu người điều khiển phương tiện thủy nội địa khi lưu thông đến khu vực thi công phải chấp hành nghiêm hướng dẫn của trạm điều tiết và hệ thống báo hiệu tại hiện trường. Các phương tiện cũng cần theo dõi thông báo luồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuân thủ quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Nguyên khối vòm thép cầu đi bộ đã thử tải thành công và sẵn sàng lai dắt về vị trí thi công ở bờ sông Sài Gòn.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan báo chí, đơn vị vận tải và tổ chức, cá nhân có liên quan thông tin rộng rãi lịch hạn chế lưu thông để chủ động điều chỉnh hành trình, tránh đi vào khu vực thi công trong thời gian cấm luồng.

Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, kết nối khu vực trung tâm TPHCM với khu đô thị mới Thủ Thiêm. Việc lắp dựng và hợp long vòm thép chính là một trong những công đoạn quan trọng để hoàn thiện công trình.