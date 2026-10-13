Nga tập kích tàu vận chuyển hàng hóa quân sự đến Ukraine

TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/10 cho biết, quân đội nước này đã tấn công một con tàu đang vận chuyển hàng hóa quân sự và hàng hóa lưỡng dụng đến thành phố cảng Mykolaiv của Ukraine.

(Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, các mục tiêu bị tấn công trong đêm qua tại Kiev bao gồm một xưởng sản xuất - nơi diễn ra hoạt động chế tạo tên lửa và máy bay không người lái tầm xa, cùng trạm đầu máy Darnytsia.

Tại Mykolaiv, lực lượng Nga đã tấn công một trung tâm hậu cần của Nova Poshta và một nhà kho chứa máy bay không người lái.

Ngoài ra, một tàu chở hàng khô đang vận chuyển hàng hóa quân sự và lưỡng dụng đến cảng Mykolaiv đã bị tấn công tại khu vực cửa sông Bug.

Cùng thời điểm, lực lượng phòng không Nga đã ngăn chặn một trong những đợt tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhất của Ukraine nhằm vào Mátxcơva trong năm nay.

Theo Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin, trong khoảng thời gian từ 20h30 ngày 12/10 đến 7h ngày 13/10, đã có 417 chiếc máy bay không người lái bay về phía khu vực Mátxcơva. "Hệ thống phòng không đã vô hiệu hóa phần lớn số vũ khí này ngay từ xa”, ông Sobyanin viết trên Telegram.

Đáng chú ý, không có cuộc tấn công nào vào các cơ sở năng lượng của Nga và Ukraine được ghi nhận, dù cả hai nước đều chưa chính thức xác nhận lệnh ngừng bắn các cơ sở năng lượng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương tuyên bố trước đó.