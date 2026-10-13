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Đại tướng Lào và Đại tướng Campuchia tới Việt Nam dự diễn tập chung

Nguyễn Minh

TPO - Tới thăm chính thức Việt Nam, Đại tướng Khamliang Outhakaysone và Đại tướng Tea Seiha hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang; cùng tham dự cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước.

Hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược

Sáng 13/10, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Khamliang Outhakaysone - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, đã đồng chủ trì cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu quân sự cấp cao hai nước.

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Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Khamliang Outhakaysone và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Lào.

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào thời gian qua đạt những kết quả to lớn, ngày càng thực chất, phát huy vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước.

Các nội dung trong kế hoạch hợp tác năm 2026 được hai bên phối hợp triển khai hiệu quả, nổi bật như công tác tuyên truyền; công tác phối hợp, quản lý, bảo vệ biên giới; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Nhiều sự kiện đối ngoại quốc phòng quan trọng đã được tổ chức như: Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 6, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, Giao lưu sĩ quan trẻ giữa quân đội hai nước...

Phát biểu tại hội đàm, Đại tướng Khamliang Outhakaysone nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026 là cơ hội để góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước nói chung, hai Bộ Quốc phòng nói riêng.

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Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào thời gian qua đạt những kết quả to lớn, ngày càng thực chất.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone thống nhất thời gian tới chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp tích cực, chủ động triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất.

Trong đó tập trung vào các nội dung như trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; thực hiện hiệu quả các cơ chế tham vấn - đối thoại; hợp tác trong lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh; công nghiệp quốc phòng; tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và hợp tác giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Hai bên tiếp tục coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, xác định đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, làm nòng cốt củng cố nền tảng quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai Quân đội.

Kết thúc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào năm 2027.

Tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau

Chiều cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang đã có cuộc hội đàm cấp cao với Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, cùng với sự phát triển không ngừng của quan hệ song phương, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục đạt được nhiều kết quả toàn diện, ngày càng thực chất, hiệu quả, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

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Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Tea Seiha và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị, thời gian tới các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp tích cực, chủ động triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất.

Trong đó tập trung vào các nội dung: hợp tác giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố tin cậy chính trị; tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh; gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; đối thoại - tham vấn; hợp tác giữa các quân, binh chủng; tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hợp tác và phát triển.

Phối hợp triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ về việc bảo vệ và phát huy các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Campuchia; tiếp tục coi trọng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; công nghiệp quốc phòng; hậu cần, quân y; kinh tế quốc phòng; tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và hợp tác giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

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Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Ảnh: Nguyễn Minh

Năm 2027, hai nước sẽ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị giao cấp làm việc hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm của Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước, bảo đảm lan tỏa sâu rộng về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước đến các cơ quan, đơn vị của hai bên.

Về phần mình, Đại tướng Tea Seiha khẳng định chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này là cơ hội để hai bên trao đổi, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ quốc phòng song phương, góp phần thúc đẩy mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Đánh giá cao những kết quả thực chất, hiệu quả giữa Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua, Đại tướng Tea Seiha đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất. Qua đó góp phần củng cố hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác Việt Nam - Campuchia.

Kết thúc buổi hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha đã ký Kế hoạch hợp tác năm 2027.

Theo kế hoạch, sáng 14/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Khamliang Outhakaysone và Đại tướng Tea Seiha sẽ cùng dự Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026. Chiều cùng ngày, sẽ diễn ra cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước.

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#Đại tướng Phan Văn Giang #Đại tướng Khamliang Outhakaysone #Đại tướng Tea Seiha #hội đàm quân sự #Phó Thủ tướng #Bộ trưởng Quốc phòng #Việt Nam Lào Campuchia #diễn tập phòng thủ dân sự #hợp tác quốc phòng

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