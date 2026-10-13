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Gia Lai: 115 cán bộ quân sự cấp xã không phải người địa phương

Trương Định

TPO - Gia Lai có 115 cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng và Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, trong đó tất cả đều không phải người địa phương.

Ngày 13/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm 115 cán bộ giữ chức vụ Chỉ huy trưởng và Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) các xã, phường theo quyết định của Chính ủy Quân khu 5.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai đã công bố quyết định của chủ tịch UBND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Chính trị viên Ban CHQS cấp xã trên địa bàn tỉnh, đồng thời công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của Chính ủy Quân khu 5.

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Trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho cán bộ Ban CHQS cấp xã tại Gia Lai.

Theo đó, tỉnh Gia Lai có 115 cán bộ được điều động, bổ nhiệm, gồm 13 đồng chí giữ chức vụ Chỉ huy trưởng và 102 đồng chí giữ chức vụ Chính trị viên Ban CHQS các xã, phường. Tất cả cán bộ được điều động, bổ nhiệm đợt này đều không phải là người địa phương.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5 - nhấn mạnh việc điều động, bổ nhiệm cán bộ nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ chỉ huy, chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng Ban CHQS cấp xã vững mạnh, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

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Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5 - phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải yêu cầu các cán bộ nhận nhiệm vụ mới chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức, khẩn trương bàn giao công việc, đến đơn vị mới đúng thời gian quy định.

Dù công tác ở địa bàn thuận lợi hay khó khăn, mỗi cán bộ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, nhanh chóng tiếp cận địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

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#Gia Lai #cán bộ quân sự #điều động #bổ nhiệm #Chỉ huy trưởng #Chính trị viên #Bộ CHQS tỉnh Gia Lai

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