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Cà Mau duyệt gần 3.000 tỷ làm đường nối cao tốc với cửa biển Sông Đốc

Tân Lộc

TPO - Cà Mau có quyết định phê duyệt gần 3.000 tỷ đồng đầu tư tuyến đường dài khoảng 50 km, kết nối Quản lộ Phụng Hiệp, cao tốc Bắc - Nam và kết nối cửa biển Sông Đốc.

UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Quản lộ Phụng Hiệp - Vành đai 3 - ĐT.985B - Đường ven biển (cửa Sông Đốc), với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước.

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Cà Mau phê duyệt gần 3.000 tỷ xây đường kết nối cao tốc và cửa biển Sông Đốc.

Dự án qua các phường, xã: Tân Thành, An Xuyên, Hồ Thị Kỷ, Khánh An, Khánh Bình, Khánh Hưng, Trần Văn Thời, Sông Đốc, do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư.

Dự án được chia làm hai đoạn chính. Trong đó, đường Vành đai 3 dài khoảng 13km, có điểm đầu giao với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, điểm cuối tại nút giao IC12 lên cao tốc Cần Thơ – Cà Mau và đường Hành lang ven biển phía Nam.

Một đoạn tuyến nối đường Tắc Thủ – Rạch Ráng – Sông Đốc (ĐT.985B) dài khoảng 36,9km, có điểm đầu giao với đường ĐT.984B (đường Võ Văn Kiệt), điểm cuối giao với đường ven biển tại cửa sông Ông Đốc.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, dự án trên nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ, tăng cường kết nối hệ thống hạ tầng giao thông trong khu vực, nhất là kết nối với đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận lợi và an toàn.

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#Cà Mau #đường bộ #cao tốc #cửa biển #Sông Đốc #giao thông #dự án

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