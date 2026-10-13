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Pháp luật

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Bắt đối tượng khống chế cô ruột cướp nhiều vàng, tiền

Nhật Huy

TPO - Lâm Tuấn Cường (39 tuổi, trú tỉnh An Giang) đột nhập nhà, khống chế cô ruột cướp nhiều trang sức vàng, tiền mặt, tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Tối 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Lâm Tuấn Cường (SN 1987, trú xã Chợ Vàm, An Giang) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 12/10, Cường dùng xà beng cạy cửa, đột nhập nhà bà L.T.T. - cô ruột của Cường.

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Công an bắt giữ Lâm Tuấn Cường.

Theo cáo buộc và điều tra ban đầu, khi lên phòng ngủ, Cường phát hiện bà T. đang ngủ.

Cường bị cho là đã khống chế bà T. và đe dọa nạn nhân nếu tri hô. Sau đó, Cường lấy hai chiếc vòng tay bằng vàng 24K, sợi dây chuyền vàng 18K trên cổ bà T.

Tiếp đó, Cường trói tay, nhét khăn vào miệng và dùng gối che mặt bà T, rồi mở tủ quần áo trong phòng lấy nhiều trang sức bằng vàng, bạc, cùng tiền mặt.

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Số tài sản được thu hồi.

Theo trình báo, số tài sản bị Cường lấy gồm 11 nhẫn vàng 24K với tổng trọng lượng 25 chỉ; một sợi dây chuyền vàng 18K nặng 4 chỉ; 12 chiếc vòng simen và một lắc tay, mỗi loại khoảng 6 chỉ vàng 18K; một đôi bông tai vàng 18K nặng 5 phân; các đồ trang sức bằng bạc trị giá khoảng 2 triệu đồng và hơn 13 triệu đồng tiền mặt.

Tổng giá trị tài sản trên hơn 400 triệu đồng.

Sau đó, Cường rời khỏi hiện trường. Bà T. tự cởi trói, gọi điện báo cho người thân và trình báo Công an xã Chợ Vàm.

Tiếp nhận tin báo, công an vào cuộc xác minh và mời Cường về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Cường bước đầu thừa nhận hành vi.

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#Cướp tài sản #An Giang #Trộm tài sản #trộm vàng

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