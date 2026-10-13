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Gia đình bé trai 6 tuổi ở Hà Nội phản ánh con bị chấn thương sọ não khi học tại cơ sở can thiệp

Thanh Phong

TPO - Gửi con trai 6 tuổi mắc chứng tự kỷ, chậm nói đến một cơ sở can thiệp tại xã Sơn Đồng (Hà Nội), gia đình bàng hoàng khi cô giáo báo tin cháu bị ngã, nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não và phải phẫu thuật khẩn cấp.

Theo phản ánh của anh Nguyễn Đăng Hiếu (trú tại xã Sơn Đồng, TP Hà Nội), con trai anh tên M. (6 tuổi), mắc chứng tự kỷ và chậm nói. Gia đình gửi cháu theo học tại Trung tâm can thiệp Hy Vọng, khu vực ngã tư Sơn Đồng.

Ngày 6/8, gia đình đưa con đến lớp như thường lệ. Đến khoảng 15h cùng ngày, cô giáo gọi điện thông báo gia đình đến đón gấp vì cháu bị ngã.

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Bé trai nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Khi đến nơi, gia đình bàng hoàng phát hiện con có nhiều thương tích nghiêm trọng, gồm một vết sưng, bầm tím ở đuôi mắt trái và một khối sưng lớn phía sau đầu. Sau đó, cháu có biểu hiện lịm đi, ôm đầu đau đớn, tím tái toàn thân, người lạnh toát và liên tục nôn.

“Gia đình lập tức đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả chụp chiếu cho thấy cháu bị chấn thương sọ não và được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp”, anh Hiếu chia sẻ.

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Hồ sơ bệnh án của cháu bé được gia đình cung cấp.

Theo lời kể của anh Hiếu, bác sĩ điều trị cho biết cháu bị đa chấn thương ở cả phía trước và phía sau đầu. Gia đình cho rằng những tổn thương này không giống thương tích do té ngã thông thường.

Trước đó, trong 2 tháng học tại cơ sở nêu trên, anh Hiếu phát hiện trên cơ thể con xuất hiện một số vết bầm tím. Tuy nhiên, khi gia đình hỏi thì cô giáo cho biết đây là phương pháp trị liệu cho cháu lấy lại cảm giác?

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Gia đình cho biết, vết bầm tím trên cơ thể cháu D. xuất hiện tại thời điểm đi học được 1 tuần.

Gia đình phản ánh camera tại lớp không hoạt động

Theo thông tin anh Hiếu cung cấp, trong ngày xảy ra sự việc, từ đầu giờ chiều đến khoảng 14h, con trai anh do cô T. trông giữ. Sau đó, cháu được bàn giao cho cô D., chủ cơ sở, trong tình trạng bình thường, không có thương tích.

"Khoảng thời gian từ 14h đến 15h, khi cô D. trực tiếp trông giữ cháu, là lúc xảy ra sự việc", anh Hiếu thông tin.

Sáng 7/8, anh Hiếu đến Công an xã Sơn Đồng trình báo. Khoảng 8h30 cùng ngày, khi lực lượng công an cùng gia đình đến làm việc tại cơ sở.

"Trong quá trình làm việc tại trung tâm lúc đó, chủ cơ sở cũng không đưa ra được giấy phép hoạt động, cũng như chứng chỉ dạy trẻ tự kỷ", anh Hiếu thông tin.

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Bên trong sân cơ sở trông giữ trẻ.

Anh Hiếu phản ánh hệ thống camera giám sát tại lớp học đã bị rút phích cắm từ trước, khiến gia đình không có dữ liệu hình ảnh để xác định diễn biến sự việc vào thời điểm con bị thương.

“Gia đình mong muốn các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc, làm rõ vụ việc, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật để đòi lại công bằng cho cháu”, anh Hiếu chia sẻ.

Phóng viên đã liên hệ theo số điện thoại của cô D. về vụ việc, tuy nhiên không liên lạc được.

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Anh Hiếu chỉ nơi gửi con trai cửa đã khóa kín và không hoạt động.

Liên quan đến vụ việc, đại diện UBND xã Sơn Đồng cho biết, sau khi nhận được thông tin qua Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, cán bộ xã đã đến địa điểm chăm sóc cháu bé để xác minh. Tuy nhiên, cơ sở này đã đóng cửa, không hoạt động. Qua xác minh ban đầu, đây là địa điểm được thuê lại để trông giữ trẻ.

Theo đại diện UBND xã Sơn Đồng, hiện cơ quan công an đang xác minh, làm rõ vụ việc và chưa thông báo kết quả điều tra cho UBND xã.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong về vụ việc, chỉ huy Công an xã Sơn Đồng cho biết đơn vị đã làm việc với những người liên quan và đang tiếp tục xác minh, làm rõ.

Cơ sở dừng hoạt động, đóng kín cửa

Sáng 13/10, theo ghi nhận của phóng viên, cơ sở nêu trên nằm trong con ngõ nhỏ gần khu vực ngã tư Sơn Đồng, xã Sơn Đồng. Hiện cơ sở này đã dừng hoạt động, và khóa kín cửa.

Đáng chú ý, khi được hỏi về cơ sở Can thiệp sớm Hy Vọng trông giữ trẻ tự kỷ nhiều người dân sống tại khu vực trên không hề biết đến nơi đây. Phía bên ngoài cũng không có bảng hiệu tên cơ sở mà chỉ là ngôi nhà cao tầng bình thường.

Trao đổi với phóng viên, 1 giáo viên dạy theo giờ tại cơ sở trên cho biết, thường ngày có 2-3 cháu ở bán trú tại đây, và một số cháu học theo giờ. Trong đó, cháu M. được cô D. dạy, chăm sóc. Khi xảy ra sự việc, cháu M. ở với cô D. cùng một số bạn khác.

Còn về hệ thống camera, thời điểm giáo viên này đến đây dạy vào khoảng tháng 5/2026 đã hỏng, và có vài lần sửa nhưng không hoạt động.

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#Chấn thương sọ não #Trẻ tự kỷ #Cơ sở can thiệp trẻ em #Bảo vệ trẻ em #Camera giám sát

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