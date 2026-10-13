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Vừa đăng quang 10 ngày, Hoa hậu Quỳnh Anh đã phải xin lỗi

Đỗ Quyên

TPO - Tối 13/10, Hoa hậu Quỳnh Anh lên tiếng xin lỗi sau ồn ào liên quan những tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội. Cô thừa nhận cần cẩn trọng hơn trong lời nói, cách ứng xử và trách nhiệm với danh hiệu.

Quỳnh Anh cho biết hai ngày qua cô suy nghĩ nhiều, nhìn nhận lại bản thân và những sự việc đã xảy ra. Người đẹp nhận ra có những lời nói đáng lẽ cần được diễn đạt cẩn trọng, tinh tế, nghĩ nhiều hơn đến cảm nhận của người được nhắc tới.

Quỳnh Anh gửi lời xin lỗi đến “các chị và cá nhân có liên quan trong câu chuyện” bị ảnh hưởng bởi vụ việc. Cô cũng xin lỗi những cá nhân, tổ chức đã tin tưởng, đồng hành và khán giả dành tình cảm, kỳ vọng cho mình.

“Quỳnh Anh hiểu rằng danh hiệu hoa hậu không khiến mình trở thành người không thể mắc sơ sót. Nhưng danh hiệu ấy đòi hỏi Quỳnh Anh phải chú ý, cẩn trọng hơn về lời nói, cách ứng xử và trách nhiệm của bản thân, ngay cả trong những điều tưởng chừng nhỏ nhất”, cô chia sẻ.

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Sau Á hậu Trịnh Mỹ Anh, Hoa hậu Quỳnh Anh xin lỗi.

Người đẹp cho biết không muốn biến lời xin lỗi thành biện minh dài dòng. Cô bày tỏ sẵn sàng tiếp nhận những điều chưa phù hợp để điều chỉnh, đồng thời mong có cơ hội làm rõ những điều cần được hiểu đúng trên tinh thần tôn trọng các bên liên quan.

“Có điều gì chưa đúng chưa phù hợp, Quỳnh Anh nhận và sẽ sửa, điều chỉnh”, Quỳnh Anh cho hay.

Theo Quỳnh Anh, trưởng thành là học cách sống, ứng xử tinh tế hơn, hướng tới những điều tốt đẹp và đối diện với phần chưa hoàn thiện của bản thân. Cô trân trọng góp ý thiện chí, xem sự việc là bài học về sự chừng mực, tôn trọng và trách nhiệm.

Sau một giờ đăng tải, bài xin lỗi của Quỳnh Anh thu hút hơn 10.000 lượt tương tác và hơn 4.000 bình luận. Một số ý kiến ghi nhận việc người đẹp lên tiếng, song cho rằng nhận sai mới là bước đầu, quan trọng là hành động thay đổi sau đó.

Trong khi đó, nhiều bình luận nhận xét bài viết dành phần lớn nội dung nói về sự trưởng thành, chưa chỉ rõ những lời nói, cách ứng xử nào chưa phù hợp và trách nhiệm cụ thể của cô.

Có ý kiến phản biện điều khiến họ thất vọng không chỉ nằm ở nội dung tin nhắn mà còn ở khoảng cách giữa cách hành xử và kỳ vọng dành cho người mang danh hiệu hoa hậu.

Quỳnh Anh lên tiếng sau khi mạng xã hội xuất hiện nhiều ảnh chụp màn hình được cho là nội dung một nhóm trò chuyện có sự tham gia của cô, Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh và một số người khác.

Từ tối 11/10, các hình ảnh được chia sẻ trên Threads, Facebook, kéo theo tranh luận về những lời bàn tán liên quan đến ngoại hình Hoa hậu Kỳ Duyên, năng lực của một giám khảo và đời tư Á hậu Trịnh Hồng Đăng. Việc xác định các tài khoản liên quan ban đầu chủ yếu dựa trên tên hiển thị, ảnh đại diện trong những ảnh chụp lan truyền.

Khoảnh khắc Kỳ Duyên trao vương miện, ôm chúc mừng Quỳnh Anh trong chung kết ngày 2/10 cũng được chia sẻ trở lại. Hai người từng cùng thi Miss Universe Vietnam 2024, khi Kỳ Duyên đăng quang và Quỳnh Anh giành danh hiệu á hậu 1.

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Hoa hậu Quỳnh Anh và Á hậu Trịnh Mỹ Anh trở thành tâm điểm tranh luận sau khi những ảnh chụp tin nhắn được cho là liên quan hai người lan truyền trên mạng xã hội.

Tối 12/10, ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thông báo phối hợp với các bên liên quan để tiếp nhận phản hồi, rà soát và xác minh thông tin, làm cơ sở xem xét, xử lý phù hợp.

Rạng sáng 13/10, Á hậu Trịnh Mỹ Anh xin lỗi, nhận trách nhiệm về những điều đã nói và tổn thương có thể gây ra. Cô khẳng định cuộc trò chuyện riêng tư không phải lý do biện minh, đồng thời thừa nhận lời xin lỗi không thể lập tức xóa đi tổn thương hay khôi phục niềm tin.

“Mỹ Anh không mong mọi người phải tha thứ chỉ vì mình đã lên tiếng”, á hậu viết. Cô cho biết sẽ lắng nghe góp ý, học cách kiểm soát lời nói và cảm xúc.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999, quê Hà Nội, cao 1,72 m. Trước khi tham gia các cuộc thi nhan sắc, cô hoạt động người mẫu, giành ngôi á quân The Face Vietnam 2018 và quán quân Supermodel Me 2021.

Năm 2024, Quỳnh Anh đoạt danh hiệu á hậu 1 Miss Universe Vietnam, mùa giải Kỳ Duyên đăng quang. Trở lại cuộc thi sau hai năm, cô vượt qua 29 thí sinh, giành vương miện trong đêm chung kết tối 2/10 tại Hải Phòng.

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#Hoa hậu Quỳnh Anh xin lỗi #Nguyễn Quỳnh Anh #Miss Universe Vietnam 2026 #ồn ào nhóm chat #Trịnh Mỹ Anh #Kỳ Duyên

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