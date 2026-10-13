Top 25 Hoa hậu Việt Nam trong trang phục nhật bình

TPO - Khoác áo nhật bình giữa khung cảnh làng quê với những món đồ gốm, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cảm thấy như được trở về quá khứ.
TPO - Tính đến trưa 13/10, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 đã nhận được hơn 1.000 câu hỏi ứng xử cho đêm chung kết do khán giả từ mọi miền Tổ quốc gửi về. Điều đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt của công chúng dành cho cuộc thi.
TPO - Được vào Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026, Ngọc Lan vẫn rưng rưng vì chia tay những người chị ở nhà chung. Trước khi ra về, họ nhắn cô: “Thi thay cho các chị nữa”.
TPO - Phạm Vân Hà, Mai Thị Yến Nhi, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Lê Phương Nghi và Tạ Thị Hoa thực hiện thử thách chụp hình ở bể bơi và trên bãi biển. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của các cô gái khi bước vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Tác giả của mỗi câu hỏi được lựa chọn sử dụng trong phần thi ứng xử tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam sẽ được nhận phần thưởng 5 triệu đồng cùng giấy chứng nhận. Thời gian tiếp nhận câu hỏi từ ngày 11/10 đến hết 6/11/2026.
TPO - Hai ngày sau đêm chung khảo, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bốc thăm chia đội, chuẩn bị cho thử thách mới ở vòng chung kết.
TPO - Từ những màn trình diễn ấn tượng đến giây phút công bố 25 thí sinh bước vào Chung kết, Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, ghi dấu hành trình chinh phục vương miện của các người đẹp.
TPO - Ngày 12/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào hoạt động đầu tiên của vòng chung kết. Các cô gái xuất hiện đầy sức sống và thực hiện thử thách tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, TP Hải Phòng).
TPO - Từ TPHCM, Đà Nẵng, Phú Thọ nhiều gia đình vượt đường xa đến Hải Phòng cổ vũ thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Phụ huynh chia sẻ sau hai tháng họ bất ngờ trước sự trưởng thành của con gái.
TPO - Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh bất ngờ khi có thí sinh mặc lại váy của cô để "lấy vía" trong đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Trúc Linh thấy xúc động khi hình ảnh của cô trong nhiệm kỳ đã truyền cảm hứng cho thí sinh.
TPO - Dừng bước ở đêm chung khảo, Dương Quỳnh Trang cảm ơn ban tổ chức vì đã cho cô hành trình đáng nhớ. Cô và nhiều thí sinh chia tay cuộc thi đã gửi lời chúc may mắn tới 25 thí sinh được bước tiếp. Với Quỳnh Trang và các thí sinh phải dừng chân, hành trình ở Hoa hậu Việt Nam 2026 là kỷ niệm đáng nhớ nhất của tuổi thanh xuân, giúp họ trưởng thành hơn.
TPO - Đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 đưa khán giả qua nhiều miền văn hóa trên những tà áo dài, đồng thời ghi nhận sự trưởng thành của 53 cô gái sau hai tháng trải nghiệm. Cùng với vẻ đẹp hình thể là sự hiểu biết, cách ứng xử và thái độ chân thành - những điểm cộng của thí sinh được giám khảo chú trọng. Những yếu tố ấy góp phần làm nên nét riêng của mỗi thí sinh trong một cuộc đua nhan sắc.
TPO - Từ 53 thí sinh, Ban giám khảo chọn ra 32 gương mặt bước vào phần thi trang phục dạ hội tại chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Những bộ cánh lộng lẫy giúp các cô gái trở nên kiêu sa hơn trên sân khấu.
TPO - 28 thí sinh dừng bước tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được Ban tổ chức tặng hoa, một lần nữa sải bước trên sân khấu trong trang phục dạ hội. Phía sau những giọt nước mắt là tình bạn, sự trưởng thành và những trải nghiệm không phải ai cũng có được.
TPO - Dừng bước tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Văn Hà Phương Nhi không giấu được nỗi buồn và sự hụt hẫng. Tuy nhiên, cô khẳng định không hối tiếc về hành trình đã qua. Phương Nhi luôn tự hào về những người bạn được đi tiếp và nhắn nhủ các thí sinh hãy luôn tự tin bước về phía trước.
TPO - Các cô gái lo lắng, hồi hộp nhưng cũng tràn đầy hào hứng trong lúc đứng chờ đến tiết mục đồng diễn tại chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Trước khi tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh được đội ngũ trang điểm và làm tóc chuyên nghiệp chăm chút diện mạo, tôn lên những đường nét thanh tú, vẻ đẹp riêng cùng thần thái rạng rỡ.