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Hoa hậu

Top 25 Hoa hậu Việt Nam trong trang phục nhật bình

Nguyễn Hồng Vĩnh - Đỗ Quyên

TPO - Khoác áo nhật bình giữa khung cảnh làng quê với những món đồ gốm, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cảm thấy như được trở về quá khứ.

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Sau đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Bùi Mai Linh, Hoàng Thị Hà Phương, Nguyễn Yến Trang, Phạm Lê Ái Linh, Nguyễn Thị Thúy Linh và Nguyễn Kim Châu tiếp tục hành trình ở vòng chung kết. Trong thử thách mới, 6 cô gái có dịp trải nghiệm mặc áo nhật bình.
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Nhật bình là loại trang phục gắn với cung đình triều Nguyễn. Áo có đặc trưng là phần cổ rộng, tạo hình chữ nhật trước ngực, màu sắc, hoa văn và phụ kiện được quy định theo địa vị người mặc.
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Hoàng Thị Hà Phương cảm nhận rõ nét duyên dáng của trang phục khi khoác lên mình áo Nhật Bình.
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Việc trực tiếp trải nghiệm giúp cô gần gũi hơn với văn hóa dân tộc. Cô xem đây là cách ban tổ chức tạo điều kiện để thí sinh tìm hiểu văn hóa trong hành trình dự thi.
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Với Nguyễn Yến Trang, trải nghiệm mặc áo nhật bình nằm trong những hoạt động đầu tiên sau vòng chung khảo. Cô vui vì vừa bước vào chặng thi mới đã được tiếp xúc với những điều chưa biết về văn hóa Việt Nam.
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“Rất nhiều điều mới mẻ em được học trong ngày hôm nay”, Yến Trang chia sẻ.
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Với Nguyễn Thị Thúy Linh, việc mặc áo nhật bình giữa bối cảnh làng quê, bên những món đồ gốm là trải nghiệm thú vị. Cô có cảm giác được hóa thân, bước vào một không gian gợi nhắc quá khứ.
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“Đến với Hoa hậu Việt Nam, em có cơ hội trải nghiệm nhiều điều, học hỏi, tìm hiểu về văn hóa”, Thúy Linh chia sẻ. Qua hoạt động, cô thêm tự hào về lịch sử và truyền thống của dân tộc.
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Sau hai tháng ở nhà chung, những chuyến đi, giờ tập luyện và hoạt động trải nghiệm tiếp tục trở thành chất liệu để thí sinh hoàn thiện bản thân. Ở vòng chung kết, các cô gái mang theo niềm vui được đi tiếp cùng mong muốn thể hiện rõ hơn khả năng của mình.
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Bùi Mai Linh cho biết đã chuẩn bị tinh thần tự tin, thoải mái để bước tiếp. Cô muốn chứng minh nỗ lực qua từng hoạt động và phần thi, sẵn sàng đóng góp trong hành trình Chung kết.
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Cô gái Hải Phòng quyết tâm chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Phạm Lê Ái Linh cũng xem khoảnh khắc tên mình được xướng lên trong đêm chung khảo là dấu mốc đáng nhớ. Việc vào Top 25 giúp cô thực hiện được một trong những ước mơ khi đến với cuộc thi.
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“Em sẽ cố gắng hơn nữa và trình diễn thật tốt trong đêm chung kết để gây ấn tượng với khán giả, ban giám khảo”, Ái Linh chia sẻ.
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Nguyễn Kim Châu vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc khi được gọi tên vào Top 25. Với cô, kết quả ấy là sự ghi nhận cho những cố gắng trong chặng đường vừa qua, đồng thời tiếp thêm động lực để hướng tới vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Trải nghiệm mặc áo nhật bình mang tới cho Kim Châu và các thí sinh cơ hội tìm hiểu trang phục truyền thống. Niềm tự hào được các cô gái nhắc đến bắt đầu từ chính bộ áo mình đang mặc, những họa tiết mình quan sát và những điều mới học được trong thử thách đầu tiên của vòng chung kết.

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#Hoa hậu Việt Nam 2026 #áo Nhật Bình #Việt phục #cổ phục Việt Nam #Đại sứ Thời trang #thí sinh Hoa hậu Việt Nam

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