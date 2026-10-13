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Hoa hậu

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Hơn 1.000 câu hỏi ứng xử gửi về Hoa hậu Việt Nam 2026

Ngọc Ánh

TPO - Tính đến trưa 13/10, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 đã nhận được hơn 1.000 câu hỏi ứng xử cho đêm chung kết do khán giả từ mọi miền Tổ quốc gửi về. Điều đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt của công chúng dành cho cuộc thi.

Chỉ sau thời gian ngắn phát động, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 đã nhận được hơn 1.000 câu hỏi ứng xử cho đêm chung kết do khán giả từ mọi miền Tổ quốc gửi về. Điều đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt của công chúng dành cho cuộc thi.

Trong đó có nhiều câu hỏi bám sát chủ đề Miền Hương Sắc, gợi mở thí sinh đưa quan điểm về vẻ đẹp tâm hồn và những trụ cột của cuộc thi là Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Nhiều câu hỏi cũng có tính thời sự, đồng thời đề cập trách nhiệm của một hoa hậu trong thời đại ngày nay.

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Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 phát động cuộc thi đặt câu hỏi ứng xử từ đầu tháng 10.

Thời gian tiếp nhận câu hỏi từ ngày 11/10 đến hết 6/11. Câu hỏi dự thi có độ dài không quá 100 chữ, hướng tới những vấn đề của đời sống, xã hội và thế hệ trẻ.

Đây là hoạt động được Hoa hậu Việt Nam duy trì trong nhiều năm, dành cho công chúng cơ hội đóng góp câu hỏi vào phần thi ứng xử.

Trong số 1.525 câu hỏi được khán giả trong và ngoài nước gửi về, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2024 đã chọn ra 5 câu hỏi để sử dụng trong phần thi ứng xử đêm chung kết diễn ra ngày 27/6/2025 tại TP Huế.

Câu hỏi về trí tuệ nhân tạo của khán giả Vũ Anh Hùng (đến từ Hà Nội) được lựa chọn. Hà Trúc Linh bốc trúng câu hỏi và có màn trả lời thuyết phục, sau đó đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2024.

Một câu hỏi hay không phải là câu hỏi để đánh đố hay làm khó thí sinh, mà đó phải là câu hỏi đủ gần với cuộc sống, nhưng cũng đủ để người trả lời có cơ hội thể hiện tư duy, bản lĩnh, và cách ứng xử của mình.

Đôi khi chỉ vài phút trả lời cũng có thể giúp công chúng hiểu thêm nhiều điều về một thí sinh.

Qua câu trả lời, khán giả có thể biết cô gái nghĩ gì trước một vấn đề, lựa chọn điều gì khi đứng trước một tình huống và ứng xử ra sao với những điều đang diễn ra trong cuộc sống. Đó cũng là những khía cạnh mà ban tổ chức mong muốn các câu hỏi dự thi có thể gợi mở.

Mời bạn đọc BẤM VÀO ĐÂY để gửi câu hỏi dự thi. Tác giả của mỗi câu hỏi được lựa chọn sử dụng trong phần thi ứng xử tại đêm Chung kết sẽ được nhận phần thưởng 5 triệu đồng cùng giấy chứng nhận. Thời gian tiếp nhận câu hỏi từ ngày 11/10 đến hết 6/11/2026.

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#Hoa hậu Việt Nam #câu hỏi ứng xử #chung kết #công chúng

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