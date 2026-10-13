Khi nhà chung Hoa hậu Việt Nam còn 25 cô gái

TPO - Được vào Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026, Ngọc Lan vẫn rưng rưng vì chia tay những người chị ở nhà chung. Trước khi ra về, họ nhắn cô: “Thi thay cho các chị nữa”.

Vừa được hỏi về cảm xúc sau đêm chung khảo, Đặng Thị Ngọc Lan vội quay đi, cố ngăn nước mắt. Cô nói chỉ cần nhắc tới những người bạn vừa chia tay là khó giữ được bình tĩnh.

Đêm cuối trước khi các thí sinh rời nhà chung, Ngọc Lan sang ngủ cùng Thẩm Khánh Ly. Hai chị em khóc cả buổi tối. Hôm sau, khi mọi người về hết, ở một mình trong căn phòng trống, cô lại tủi thân, bật khóc.

“Em buồn lắm, nhớ các chị Phạm Thị Phương, Ngô Thị Mai Hoa, Nguyễn Phương Nghi, Thẩm Khánh Ly nhiều. Mọi người động viên em cố gắng, thi thay cho các chị nữa”, Ngọc Lan kể.

Hai ngày sau chung khảo tối 10/10, 25 thí sinh tiếp tục ở nhà chung, bắt đầu các hoạt động của vòng chung kết. Niềm vui và sự háo hức hiện rõ khi Top 25 nói về những thử thách phía trước, song họ không tránh khỏi nỗi hụt hẫng chia tay những người phải dừng bước.

25 thí sinh có hoạt động đầu tiên tại vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Những lời nhắn của người dừng bước

Với Ngọc Lan, gần hai tháng đồng hành là những ngày cùng tập luyện vất vả, tâm sự và chia sẻ với nhau. Sự gắn bó được hình thành qua sinh hoạt hằng ngày khiến cô chưa quen với việc những người chị thân thiết không còn ở bên. “Khi mọi người rời nhà chung, em thấy hụt hẫng”, cô nói.

Lê Phương Nghi cũng khóc khi gặp những thí sinh chưa may mắn được bước tiếp. Cô nhớ khoảnh khắc các thí sinh cùng xuất hiện trên sân khấu. Sau nhiều ngày tập luyện, họ đã có một đêm diễn bên nhau, cùng tỏa sáng. Cô khá hài lòng với phần thể hiện của mình, dù lúc đầu còn run và quên tạo dáng trong phần thi dạ hội.

Lưu Phương Anh, trưởng nhóm Rực lửa, trải qua cảm giác tương tự. Nhóm có 6 trong 8 thành viên vào chung kết. Khi bốc thăm chia đội ở chặng mới, 6 cô gái tiếp tục về chung nhóm.

Sự trùng hợp khiến Phương Anh vui, nhưng nhóm vẫn thiếu hai gương mặt quen thuộc. Cô tiếc cho Neang Lin và Thúy Dung. Ngay sau phần công bố Top 32, việc hai người bạn không được đi tiếp đã ảnh hưởng tới tâm trạng của cô. Dù sau đó được gọi tên, Phương Anh vẫn khóc.

Trong ký ức của trưởng nhóm, Thúy Dung là người kỷ luật nhất đội, thường nhắc các bạn từ chuyện ăn uống, trang điểm đến việc xuất hiện chỉn chu. Trước khi ra về, Dung nhắn trong nhóm, dặn những người ở lại giữ kỷ luật, luôn cố gắng.

Neang Lin là cô gái gây tiếc nuối khi phải dừng bước ở Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Phương Anh ví Dung như “giáo viên phong thái” của đội. Lời nhắc vẫn được gửi tới những người bạn dù cô không còn cùng họ theo lịch trình ở nhà chung. Các cô gái hẹn gặp lại, với mong muốn những thành viên đã dừng bước sẽ đến cổ vũ đêm chung kết.

Đinh Hoàng Gia Linh cũng dành nhiều tình cảm cho Neang Lin, người cô quen từ sơ khảo. Theo Gia Linh, Neang Lin nỗ lực và mang tới cuộc thi câu chuyện truyền cảm hứng. Cô mong người chị có cơ hội trở thành Đại sứ Nhân ái.

Gia Linh nói với Neang Lin rằng dù đi tiếp hay dừng lại, cả hai đã có một hành trình rực rỡ tại cuộc thi. Đó cũng là cách các cô gái an ủi nhau khi kết quả không thể giữ tất cả ở lại.

'Mẹ em có tám người con'

Ở đêm chung khảo, sự cổ vũ của gia đình nhiều thí sinh dành cho cả những người bạn của con gái. Là thí sinh chủ nhà ngay tại Đồ Sơn, Lưu Phương Anh cùng gia đình mời các thành viên nhóm Rực lửa về chơi. Khi người thân của các bạn đến Hải Phòng, họ cũng ghé nhà cô. Trước đêm thi, Phương Anh dặn gia đình cổ vũ cho cả 8 thành viên.

“Mẹ em, gia đình em chụp ảnh với Lisa, Thảo Nguyên, Hạ Nghi… nhiều hơn chụp ảnh với em. Mẹ em nói rằng mẹ có 8 người con. Những người không được đi tiếp, mẹ cũng buồn”, Phương Anh kể.

Mẹ thí sinh Lưu Phương Anh xem 8 thành viên của đội Rực lửa là con.

Gia đình Gia Linh có hơn 10 người đến cổ vũ chung khảo, kết hợp chuyến du lịch Hải Phòng. Biết Neang Lin và Hạ Nghi không có người thân tới xem, bố mẹ cô tìm hai thí sinh để gặp gỡ, động viên.

Với Nguyễn Yến Trang, những người theo dõi hành trình dự thi có cả học sinh và phụ huynh ở lớp gia sư của cô. Ngoài việc học, Trang dạy gia sư và làm mẫu ảnh để trang trải sinh hoạt phí.

Cô nói vui về những “người hâm mộ” của mình: người thân, bạn đại học, bạn cấp ba, các em khóa dưới ở Trường THPT Phan Đình Phùng, đồng nghiệp của mẹ, học sinh và phụ huynh. Nhiều người trong số đó đã chứng kiến cô trưởng thành từng ngày.

Vì vậy, Trang thường cập nhật hoạt động ở nhà chung, những chuyến đi và trải nghiệm tại cuộc thi lên mạng xã hội. Sau chung khảo, tài khoản của cô có thêm nhiều người theo dõi.

Trên sân khấu, Trang nhìn thấy người thân ở phía cuối khu vực khán giả. Mỗi lần cô xuất hiện, tiếng cổ vũ lại giúp cô thêm tự tin. Cô giáo chủ nhiệm cấp ba cũng nhắn tin hỏi thăm, chúc mừng và nhắc học trò cố gắng.

Yến Trang tiếc cho Neang Lin, người chị mà cô nhận xét hiền lành, kỷ luật và thường giúp đỡ mọi người.

Yến Trang là thí sinh cuối cùng được gọi tên tại Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Sau Chung khảo, Yến Trang xem chặng phía trước như một hành trình mới, đòi hỏi mỗi người tiếp tục cố gắng.

“Đêm chung khảo là cảm xúc vỡ òa hạnh phúc khi tên mình được xướng lên. Thế nhưng, đằng sau cánh gà và ngày đầu tiên khi chặng hành trình chỉ còn lại 25 cô gái, trên khuôn mặt ai cũng lộ rõ nỗi buồn man mác. Mỗi người sẽ có hành trình riêng, nhưng những kỷ niệm ở Hoa hậu Việt Nam 2026 vẫn gắn kết chúng em, lưu giữ năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất”, Yến Trang chia sẻ.