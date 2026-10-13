Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Khi nhà chung Hoa hậu Việt Nam còn 25 cô gái

Đỗ Quyên

TPO - Được vào Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026, Ngọc Lan vẫn rưng rưng vì chia tay những người chị ở nhà chung. Trước khi ra về, họ nhắn cô: “Thi thay cho các chị nữa”.

Vừa được hỏi về cảm xúc sau đêm chung khảo, Đặng Thị Ngọc Lan vội quay đi, cố ngăn nước mắt. Cô nói chỉ cần nhắc tới những người bạn vừa chia tay là khó giữ được bình tĩnh.

Đêm cuối trước khi các thí sinh rời nhà chung, Ngọc Lan sang ngủ cùng Thẩm Khánh Ly. Hai chị em khóc cả buổi tối. Hôm sau, khi mọi người về hết, ở một mình trong căn phòng trống, cô lại tủi thân, bật khóc.

“Em buồn lắm, nhớ các chị Phạm Thị Phương, Ngô Thị Mai Hoa, Nguyễn Phương Nghi, Thẩm Khánh Ly nhiều. Mọi người động viên em cố gắng, thi thay cho các chị nữa”, Ngọc Lan kể.

Hai ngày sau chung khảo tối 10/10, 25 thí sinh tiếp tục ở nhà chung, bắt đầu các hoạt động của vòng chung kết. Niềm vui và sự háo hức hiện rõ khi Top 25 nói về những thử thách phía trước, song họ không tránh khỏi nỗi hụt hẫng chia tay những người phải dừng bước.

img-3248.jpg
img-3247.jpg
img-3236.jpg
25 thí sinh có hoạt động đầu tiên tại vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Những lời nhắn của người dừng bước

Với Ngọc Lan, gần hai tháng đồng hành là những ngày cùng tập luyện vất vả, tâm sự và chia sẻ với nhau. Sự gắn bó được hình thành qua sinh hoạt hằng ngày khiến cô chưa quen với việc những người chị thân thiết không còn ở bên. “Khi mọi người rời nhà chung, em thấy hụt hẫng”, cô nói.

Lê Phương Nghi cũng khóc khi gặp những thí sinh chưa may mắn được bước tiếp. Cô nhớ khoảnh khắc các thí sinh cùng xuất hiện trên sân khấu. Sau nhiều ngày tập luyện, họ đã có một đêm diễn bên nhau, cùng tỏa sáng. Cô khá hài lòng với phần thể hiện của mình, dù lúc đầu còn run và quên tạo dáng trong phần thi dạ hội.

Lưu Phương Anh, trưởng nhóm Rực lửa, trải qua cảm giác tương tự. Nhóm có 6 trong 8 thành viên vào chung kết. Khi bốc thăm chia đội ở chặng mới, 6 cô gái tiếp tục về chung nhóm.

Sự trùng hợp khiến Phương Anh vui, nhưng nhóm vẫn thiếu hai gương mặt quen thuộc. Cô tiếc cho Neang Lin và Thúy Dung. Ngay sau phần công bố Top 32, việc hai người bạn không được đi tiếp đã ảnh hưởng tới tâm trạng của cô. Dù sau đó được gọi tên, Phương Anh vẫn khóc.

Trong ký ức của trưởng nhóm, Thúy Dung là người kỷ luật nhất đội, thường nhắc các bạn từ chuyện ăn uống, trang điểm đến việc xuất hiện chỉn chu. Trước khi ra về, Dung nhắn trong nhóm, dặn những người ở lại giữ kỷ luật, luôn cố gắng.

img-2953.jpg
img-5294.jpg
img-625.jpg
Neang Lin là cô gái gây tiếc nuối khi phải dừng bước ở Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Phương Anh ví Dung như “giáo viên phong thái” của đội. Lời nhắc vẫn được gửi tới những người bạn dù cô không còn cùng họ theo lịch trình ở nhà chung. Các cô gái hẹn gặp lại, với mong muốn những thành viên đã dừng bước sẽ đến cổ vũ đêm chung kết.

Đinh Hoàng Gia Linh cũng dành nhiều tình cảm cho Neang Lin, người cô quen từ sơ khảo. Theo Gia Linh, Neang Lin nỗ lực và mang tới cuộc thi câu chuyện truyền cảm hứng. Cô mong người chị có cơ hội trở thành Đại sứ Nhân ái.

Gia Linh nói với Neang Lin rằng dù đi tiếp hay dừng lại, cả hai đã có một hành trình rực rỡ tại cuộc thi. Đó cũng là cách các cô gái an ủi nhau khi kết quả không thể giữ tất cả ở lại.

'Mẹ em có tám người con'

Ở đêm chung khảo, sự cổ vũ của gia đình nhiều thí sinh dành cho cả những người bạn của con gái. Là thí sinh chủ nhà ngay tại Đồ Sơn, Lưu Phương Anh cùng gia đình mời các thành viên nhóm Rực lửa về chơi. Khi người thân của các bạn đến Hải Phòng, họ cũng ghé nhà cô. Trước đêm thi, Phương Anh dặn gia đình cổ vũ cho cả 8 thành viên.

“Mẹ em, gia đình em chụp ảnh với Lisa, Thảo Nguyên, Hạ Nghi… nhiều hơn chụp ảnh với em. Mẹ em nói rằng mẹ có 8 người con. Những người không được đi tiếp, mẹ cũng buồn”, Phương Anh kể.

phuong-anh-2.jpg
phuong-anh.jpg
Mẹ thí sinh Lưu Phương Anh xem 8 thành viên của đội Rực lửa là con.

Gia đình Gia Linh có hơn 10 người đến cổ vũ chung khảo, kết hợp chuyến du lịch Hải Phòng. Biết Neang Lin và Hạ Nghi không có người thân tới xem, bố mẹ cô tìm hai thí sinh để gặp gỡ, động viên.

Với Nguyễn Yến Trang, những người theo dõi hành trình dự thi có cả học sinh và phụ huynh ở lớp gia sư của cô. Ngoài việc học, Trang dạy gia sư và làm mẫu ảnh để trang trải sinh hoạt phí.

Cô nói vui về những “người hâm mộ” của mình: người thân, bạn đại học, bạn cấp ba, các em khóa dưới ở Trường THPT Phan Đình Phùng, đồng nghiệp của mẹ, học sinh và phụ huynh. Nhiều người trong số đó đã chứng kiến cô trưởng thành từng ngày.

Vì vậy, Trang thường cập nhật hoạt động ở nhà chung, những chuyến đi và trải nghiệm tại cuộc thi lên mạng xã hội. Sau chung khảo, tài khoản của cô có thêm nhiều người theo dõi.

Trên sân khấu, Trang nhìn thấy người thân ở phía cuối khu vực khán giả. Mỗi lần cô xuất hiện, tiếng cổ vũ lại giúp cô thêm tự tin. Cô giáo chủ nhiệm cấp ba cũng nhắn tin hỏi thăm, chúc mừng và nhắc học trò cố gắng.

Yến Trang tiếc cho Neang Lin, người chị mà cô nhận xét hiền lành, kỷ luật và thường giúp đỡ mọi người.

yen-trang-2.jpg
yen-trang.jpg
Yến Trang là thí sinh cuối cùng được gọi tên tại Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Sau Chung khảo, Yến Trang xem chặng phía trước như một hành trình mới, đòi hỏi mỗi người tiếp tục cố gắng.

“Đêm chung khảo là cảm xúc vỡ òa hạnh phúc khi tên mình được xướng lên. Thế nhưng, đằng sau cánh gà và ngày đầu tiên khi chặng hành trình chỉ còn lại 25 cô gái, trên khuôn mặt ai cũng lộ rõ nỗi buồn man mác. Mỗi người sẽ có hành trình riêng, nhưng những kỷ niệm ở Hoa hậu Việt Nam 2026 vẫn gắn kết chúng em, lưu giữ năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất”, Yến Trang chia sẻ.

Xem thêm

#Neang Lin #cô gái Khmer #Hoa hậu Việt Nam 2026 #Top 25 Hoa hậu Việt Nam #nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 #Đặng Thị Ngọc Lan #Lưu Phương Anh #Nguyễn Yến Trang #chung khảo Hoa hậu Việt Nam #chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Cùng chuyên mục

Cô gái nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2026

Cô gái nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Phạm Vân Hà, Mai Thị Yến Nhi, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Lê Phương Nghi và Tạ Thị Hoa thực hiện thử thách chụp hình ở bể bơi và trên bãi biển. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của các cô gái khi bước vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đồ Sơn - Hải Phòng bừng sáng đón 3.000 khán giả của Hoa hậu Việt Nam

Đồ Sơn - Hải Phòng bừng sáng đón 3.000 khán giả của Hoa hậu Việt Nam

TPO - Với 53 thí sinh, khán đài kín 3.000 người và chương trình kết hợp nhan sắc, âm nhạc, chất liệu văn hóa, chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến đêm diễn hoành tráng tại Đồ Sơn. Thành phố Hải Phòng hiện diện trong nhiều tiết mục, hiệu ứng hình ảnh và thông điệp tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam.

Bùng nổ đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Từ những màn trình diễn ấn tượng đến giây phút công bố 25 thí sinh bước vào Chung kết, Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, ghi dấu hành trình chinh phục vương miện của các người đẹp.

Toàn cảnh đêm nhan sắc rực rỡ của Hoa hậu Việt Nam 2026 bên biển Đồ Sơn

Toàn cảnh đêm nhan sắc rực rỡ của Hoa hậu Việt Nam 2026 bên biển Đồ Sơn

TPO - Cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ người đẹp, chất lượng thí sinh được giám khảo đánh giá cao và sân khấu hướng biển kín 3.000 khán giả tạo nên sức hút của đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Với 25 gương mặt vào chung kết, hành trình “Miền Hương Sắc” bước sang chặng mới.

Điều khiến Hoa hậu Hà Trúc Linh bất ngờ

Điều khiến Hoa hậu Hà Trúc Linh bất ngờ

TPO - Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh bất ngờ khi có thí sinh mặc lại váy của cô để "lấy vía" trong đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Trúc Linh thấy xúc động khi hình ảnh của cô trong nhiệm kỳ đã truyền cảm hứng cho thí sinh.

Cô gái cao nhất Hoa hậu Việt Nam 2026: 'Dừng lại nhưng sẽ có cơ hội phát triển'

TPO - Dừng bước ở đêm chung khảo, Dương Quỳnh Trang cảm ơn ban tổ chức vì đã cho cô hành trình đáng nhớ. Cô và nhiều thí sinh chia tay cuộc thi đã gửi lời chúc may mắn tới 25 thí sinh được bước tiếp. Với Quỳnh Trang và các thí sinh phải dừng chân, hành trình ở Hoa hậu Việt Nam 2026 là kỷ niệm đáng nhớ nhất của tuổi thanh xuân, giúp họ trưởng thành hơn.

Dấu ấn của thành phố Hoa phượng đỏ trên tà áo dài. Ảnh: Dương Triều

Dấu ấn văn hóa định hình bản sắc Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 đưa khán giả qua nhiều miền văn hóa trên những tà áo dài, đồng thời ghi nhận sự trưởng thành của 53 cô gái sau hai tháng trải nghiệm. Cùng với vẻ đẹp hình thể là sự hiểu biết, cách ứng xử và thái độ chân thành - những điểm cộng của thí sinh được giám khảo chú trọng. Những yếu tố ấy góp phần làm nên nét riêng của mỗi thí sinh trong một cuộc đua nhan sắc.

Nét kiêu sa của 32 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026

Nét kiêu sa của 32 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Từ 53 thí sinh, Ban giám khảo chọn ra 32 gương mặt bước vào phần thi trang phục dạ hội tại chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Những bộ cánh lộng lẫy giúp các cô gái trở nên kiêu sa hơn trên sân khấu.

Điều còn lại sau những giọt nước mắt ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Khi Hoa hậu Việt Nam vượt xa khuôn khổ một cuộc thi nhan sắc

TPO - 28 thí sinh dừng bước tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được Ban tổ chức tặng hoa, một lần nữa sải bước trên sân khấu trong trang phục dạ hội. Phía sau những giọt nước mắt là tình bạn, sự trưởng thành và những trải nghiệm không phải ai cũng có được.

Khoảnh khắc như nàng thơ của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Khoảnh khắc như nàng thơ của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Trước khi tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh được đội ngũ trang điểm và làm tóc chuyên nghiệp chăm chút diện mạo, tôn lên những đường nét thanh tú, vẻ đẹp riêng cùng thần thái rạng rỡ.

Phụ huynh nói con gái thi Hoa hậu Việt Nam như học 'cao học'

Phụ huynh nói con gái thi Hoa hậu Việt Nam như học 'cao học'

TPO - Từng bất ngờ khi con gái muốn thi Hoa hậu Việt Nam, ông Đinh Văn Quân gọi thời gian ở nhà chung là “hai tháng vàng” của Quỳnh Anh và 52 thí sinh. Trong khi mẹ thí sinh Trần Xuân Khánh Linh ví hai tháng con được rèn luyện, trải nghiệm như đi học cao học.

Hoa hậu Mai Phương gây chú ý trên thảm đỏ Chung khảo Hoa hậu Việt Nam

Giám khảo đồng thuận cao về top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - NSƯT, Đại tá Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân cho biết Ban giám khảo có sự đồng thuận cao trong việc lựa chọn top 25 thí sinh vào vòng Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Giám khảo, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng bất ngờ với những màn thể hiện của các thí sinh trong đêm chung khảo diễn ra tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng tối 10/10.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe