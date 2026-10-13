Dùng 7 sổ đỏ giả thế chấp vay 4,6 tỷ đồng rồi bỏ trốn

TPO - Người phụ nữ bị cáo buộc dùng 7 sổ đỏ giả để vay 4,6 tỷ đồng rồi bỏ trốn vừa bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ sau thời gian truy nã.

Ngày 13/10, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa bắt giữ Lê Thị Ngon, đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng giấy tờ giả để vay 4,6 tỷ đồng.

Đối tượng Lê Thị Ngon tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tây Ninh, ngày 6/10, lực lượng chức năng phối hợp với Công an phường Chơn Thành bắt giữ Lê Thị Ngon (SN 1978, ngụ xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh) khi người này đang lẩn trốn tại khu phố Đồng Tâm, phường Chơn Thành.

Trước đó, ngày 18/3/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Ngon về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tuy nhiên, người này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 18/9/2026, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đối với Ngon.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 6/2022, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Ngon thông qua người quen để tiếp cận vợ chồng ông P.T.D. và bà N.T.B.H., ngụ xã Hưng Long, TPHCM. Hai người này cho vay tiền bằng hình thức nhận thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và ký hợp đồng ủy quyền.

Ban đầu, Ngon dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình để thế chấp, đồng thời thanh toán tiền gốc và lãi đúng hạn nhằm tạo lòng tin. Sau đó, Ngon bàn bạc với một người tên Nguyễn Thị N. làm giả các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tiếp tục mang đi thế chấp vay tiền.

Từ tháng 6/2022 đến tháng 7/2023, Ngon đã ký 14 hợp đồng ủy quyền, thế chấp 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay vợ chồng ông D. tổng cộng 4,6 tỷ đồng. Trong số này, có 7 giấy chứng nhận được xác định là giả.

Khi phát hiện sự việc, vợ chồng ông D. yêu cầu Ngon hoàn trả tiền nhưng người này bỏ trốn. Bị hại sau đó gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Xác định vụ án có tính chất nghiêm trọng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh xác lập chuyên án, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng. Sau khi bắt giữ, lực lượng chức năng đã di lý Ngon về Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, trong đợt cao điểm rà soát, truy bắt đối tượng truy nã từ ngày 29/7 đến 15/10/2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã bắt giữ 8 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và 4 đối tượng truy nã nguy hiểm.