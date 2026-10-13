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Hoa hậu

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam ngỡ ngàng trước dòng gốm cổ thất truyền được hồi sinh

Nguyễn Hồng Vĩnh - Đỗ Quyên

TPO - Trải nghiệm tại xưởng gốm Chu Đậu giúp thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có thêm kỷ niệm lưu giữ hành trình bên nhau. Chu Đậu là dòng gốm cổ lừng danh từ thế kỷ XIV-XVII, bị thất truyền và được phục dựng lại thành một làng nghề truyền thống.

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Trong chuyến tham quan, trải nghiệm tại xưởng sản xuất gốm Chu Đậu, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tìm hiểu những sản phẩm ở khu trưng bày, trực tiếp vào xưởng quan sát quy trình làm gốm.
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Từ những món đồ đã hoàn thiện đến từng công đoạn của người thợ, các cô gái có dịp tìm hiểu quy trình một sản phẩm gốm được tạo nên.
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Gouband Lisa cho biết hầu hết trải nghiệm tại Hoa hậu Việt Nam 2026 đều là lần đầu cô được tham gia. Cô bày tỏ lòng biết ơn ban tổ chức vì những cơ hội được đến, được thử và tìm hiểu những công việc trước đây chưa từng tiếp xúc.
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Tại xưởng gốm Chu Đậu, điều khiến Lisa ngưỡng mộ là sự cần mẫn của các nghệ nhân. Trực tiếp quan sát và thử vẽ lên gốm, cô hiểu hơn thời gian, sự tỉ mỉ người thợ dành cho mỗi sản phẩm.
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Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 ngỡ ngàng trước những sản phẩm gốm được chế tác tinh xảo tại khu trưng bày gốm Chu Đậu. Gốm Chu Đậu là dòng gốm cổ nổi tiếng của vùng đất xứ Đông, phát triển rực rỡ trong thế kỷ XV-XVI. Một nét nổi bật là gốm hoa lam với những họa tiết màu xanh lam trên nền men trắng, tạo nên vẻ đẹp thanh nhã.
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Sức hấp dẫn của gốm Chu Đậu còn nằm ở những hình ảnh gần gũi với thiên nhiên, đời sống người Việt. Hoa sen, hoa cúc, chim chóc, sóng nước được người thợ đưa lên gốm bằng nhiều cách trang trí như vẽ, khắc chìm, đắp nổi.
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Khi tự tay vẽ những họa tiết đầu tiên, các thí sinh cảm nhận rõ hơn sự tỉ mỉ của thợ thủ công. Mỗi chiếc bình, chiếc cốc sau khi hoàn thiện trở thành món quà lưu giữ dấu ấn riêng của người thợ.
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Với Lưu Phương Anh, niềm vui của chuyến đi còn nằm ở món đồ được mang về. Cô cảm thấy may mắn, hạnh phúc khi có sản phẩm gắn với trải nghiệm của chính mình tại xưởng gốm Chu Đậu. Chiếc cốc, chiếc bình trở thành món quà kỷ niệm khiến Phương Anh tự hào. Cô chia sẻ sau này mỗi lần nhìn sản phẩm, cô sẽ nhớ lại hành trình tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Những đường nét, hoa văn tỉ mỉ trên từng sản phẩm thu hút sự chú ý của các cô gái. Chuyến tham quan giúp thí sinh có dịp ngắm kỹ vẻ đẹp của gốm trước khi trực tiếp trải nghiệm vẽ lên gốm.
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Trịnh Ngọc Huyền chia sẻ việc hoàn thành phần vẽ trên một chiếc bình gốm là niềm vui bất ngờ. Cô cho biết không biết vẽ, nhưng nhờ nghệ nhân hướng dẫn, cô đã tự tay trang trí thành công chiếc bình. Trải nghiệm này trở thành kỷ niệm đẹp của Ngọc Huyền cùng các thí sinh.
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Nguyễn Hồng Hạ Nghi chọn đưa 8 thành viên nhóm Rực lửa ở vòng Chung khảo lên chiếc bình gốm.
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Quan sát nghệ nhân vẽ lên gốm, các cô gái ấn tượng với sự khéo léo, kiên nhẫn trong từng nét bút. Với Lisa, trải nghiệm này giúp cô thêm ngưỡng mộ những người gắn bó với nghề.
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Sau chuyến trải nghiệm, các thí sinh có thêm kỷ niệm mang về, càng ý nghĩa hơn khi món quà lưu lại chính những nét vẽ của họ.

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#Hoa hậu Việt Nam 2026 #gốm Chu Đậu #thí sinh Hoa hậu Việt Nam #trải nghiệm làm gốm #Nguyễn Hồng Hạ Nghi #nhóm Rực lửa #Lưu Phương Anh #Trịnh Ngọc Huyền #Gouband Lisa

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