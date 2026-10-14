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Nhân viên ngân hàng báo công an khi khách rút 1,5 tỷ đồng

Hoài Nam

TPO - Phát hiện dấu hiệu bất thường khi vợ chồng ở Hà Tĩnh đến rút 1,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm, cán bộ ngân hàng đã nhanh chóng báo cáo sự việc tới công an. Nhờ đó kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 13/10, Công an xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phối hợp với chi nhánh ngân hàng Agribank trên địa bàn ngăn chặn vụ lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh công an.

Trước đó, vào ngày 12/10, ông T.V.C. (55 tuổi, trú xã Lộc Hà) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Trong cuộc gọi, đối tượng lạ tự xưng là công an, thông báo về việc vợ chồng có ông liên quan đến một vụ án ma túy và được yêu cầu làm theo hướng dẫn.

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Ông C. (áo xanh đậm) được lực lượng chức năng động viên, giải thích về thủ đoạn của nhóm lừa đảo (Ảnh: Công an cung cấp

Người gọi yêu cầu ông C. cung cấp thông tin sổ tiết kiệm, ảnh căn cước công dân và các dữ liệu cá nhân để khai thác thông tin. Cùng với đó đối tượng yêu cầu nạn nhân giữ bí mật, không tiết lộ sự việc với bất kỳ ai.

Sau đó, nhóm người lạ hướng dẫn ông C. đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm để chuyển vào tài khoản được chỉ định.

Khi người đàn ông này đến ngân hàng làm thủ tục rút 1,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm, cán bộ giao dịch nhận thấy dấu hiệu bất thường nên đã trình báo Công an xã Lộc Hà.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt, phối hợp với cán bộ ngân hàng giải thích, trấn an ông C.

Sau khi hiểu rõ thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo, ông C. nhận ra mình bị lừa, quyết định dừng giao dịch.

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