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Nhịp sống Thủ đô

Hiện trạng khu dân cư giáp Công viên Võ Thị Sáu trước khi bỏ quy hoạch, bổ sung 3 quảng trường mở

Trần Hoàng

TPO - Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Công viên Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai, Hà Nội) đề xuất đưa khu dân cư phía Đông ra khỏi ranh giới quy hoạch, đồng thời bố trí ba quảng trường và không gian tổ chức nhạc nước, pháo hoa nghệ thuật.

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Phường Bạch Mai tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn đối với công tác “Lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Võ Thị Sáu”. Một số điểm nhấn khu vực sàn nổi và cầu theo quy hoạch.
﻿ Ảnh: UBND phường Bạch Mai
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Hiện trạng khu vực sàn nổi và cầu bắc qua hồ Thanh Nhàn
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Quanh hồ là khu dân cư phía Đông của công viên, nhiều năm nay nằm trong quy hoạch "treo" nên nhà cửa xuống cấp
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Sau kết luận thanh tra, các công trình hiện hữu như Miếu Bà Chúa Hồ, nhà hát ngoài trời (Cung Xuân), cụm thể dục thể thao và khu vực nhà nổi giữa hồ được giữ lại.
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Cụm dân cư phía Đông hồ Thanh Nhàn thuộc khu vực tổ dân phố 4A, 4B thuộc phường Thanh Nhàn cũ (nay là tổ 16 phường Bạch Mai) đã được đưa ra khỏi quy hoạch dự kiến của dự án này.
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Đây là những khu dân cư lâu đời, nhưng nhiều năm qua không được cấp sổ đỏ
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Một người dân cho biết gia đình đã sinh sống tại khu vực này 38 năm nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vướng quy hoạch. “Tôi mong muốn sớm triển khai quy hoạch để cuộc sống của hàng trăm hộ dân được cải thiện, ổn định”, người dân chia sẻ.
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Theo đơn vị tư vấn, phương án đưa hàng trăm hộ dân ra khỏi ranh giới quy hoạch được kỳ vọng góp phần tháo gỡ vướng mắc kéo dài cho người dân, đồng thời tạo điều kiện điều chỉnh không gian phát triển công viên theo hướng khả thi hơn.
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Theo bảng cơ cấu sử dụng đất của phương án, hệ thống quảng trường được đặc biệt chú trọng với tổng diện tích lên tới 4.811,1 m2 (chiếm 2,1%). Cụ thể, không gian này sẽ được chia thành ba khu vực mang tính biểu tượng gồm: Quảng trường Hoa Hồng, Quảng trường Võ Thị Sáu và Quảng trường Trần Khát Chân.
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Để tăng tính hấp dẫn và biến công viên thành điểm đến văn hóa mới của Thủ đô, đơn vị tư vấn đề xuất thiết lập các hoạt động nghệ thuật quy mô lớn ngay trên mặt hồ. Khu vực này dự kiến sẽ là nơi tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật vào những dịp lễ lớn, đồng thời diễn ra các hoạt động biểu diễn nhạc nước và ánh sáng nghệ thuật trước khu vực sân khấu ngoài trời.
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Quảng trường Hoa Hồng dự kiến hiện nay đang bị xuống cấp trầm trọng
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Đơn vị tư vấn đề xuất các hoạt động nhạc nước, pháo hoa tại công viên Võ Thị Sáu
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Phối cảnh tổng thể Công viên Võ Thị Sáu đang được lấy ý kiến người dân

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#Công viên Võ Thị Sáu #Quy hoạch đô thị Hà Nội #Khu dân cư phía Đông #Quảng trường biểu tượng #Hoạt động nghệ thuật ngoài trời #Phường Bạch Mai

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