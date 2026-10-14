Hiện trạng khu dân cư giáp Công viên Võ Thị Sáu trước khi bỏ quy hoạch, bổ sung 3 quảng trường mở

TPO - Dự án cải tạo, nâng cấp đê tả Bùi, hữu Đáy (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) được kỳ vọng chống ngập và bảo đảm giao thông. Tuy nhiên, hệ thống rãnh thoát nước đang thi công lại được xây dựng quá cao, bịt kín lối ra vào khiến người dân phải bắc cầu gỗ để đi lại.