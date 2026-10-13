Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Dự kiến hơn 14ha đất cho tái định cư và nhà ở xã hội

TPO - Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị Vĩnh Hưng với quy mô khoảng 447 ha dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 7.250 hộ dân bị ảnh hưởng (tương đương 20.000 người) được bố trí tái định cư tại chỗ. Dự án dành ra khoảng 14,39 ha quỹ đất cho việc tái định cư và xây dựng nhà ở xã hội.

Ghi nhận tại trụ sở UBND phường Vĩnh Hưng, số 1 Đặng Trần Đức, rất đông người dân phường Vĩnh Hưng đã đến điểm niêm yết dự thảo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng (dự thảo quy hoạch) để tìm hiểu, góp ý.

Theo Thuyết minh tóm tắt xin ý kiến cộng đồng dân cư, toàn bộ địa giới hành chính của phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) với tổng diện tích khoảng 447 ha sẽ nằm trong phạm vi lập quy hoạch. Vị trí này được đánh giá có ý nghĩa chiến lược, đóng vai trò là khu vực nội đô mở rộng kết nối trung tâm với hướng phát triển phía Nam và Đông Nam Thủ đô.

Đồ án chia khu vực thành hai phân vùng chính: Khu vực cải tạo, tái thiết chiếm 206,1 ha (46,08%) và Khu vực cải tạo, chỉnh trang chiếm 240,9 ha (53,92%). Quy mô dân số dự kiến của toàn phường sau quy hoạch khoảng 186.896 người.

Bản vẽ quy hoạch tái thiết đô thị Vĩnh Hưng

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của đồ án là sự đột phá về không gian công cộng và hạ tầng xã hội. Diện tích đất hạ tầng xã hội sẽ tăng gấp 3,5 lần, đạt khoảng 83,68 ha.

Đặc biệt, diện tích công viên cây xanh, mặt nước và không gian thể dục thể thao sẽ tăng vọt lên mức 42,50 ha (gấp 22 lần so với con số 1,89 ha hiện trạng). Đồ án sẽ tích hợp dải cây xanh sinh thái ven sông Hồng vào sâu trong lòng đô thị, đảm bảo 100% cư dân được tiếp cận công viên, sân chơi trong bán kính đi bộ 300-500m. Quỹ đất nhà ở dự kiến khoảng 225,39 ha, trong đó đất dành cho dân cư hiện trạng chỉnh trang chiếm 151,94 ha.

Khoảng 14,39 ha quỹ đất cho việc tái định cư và xây dựng nhà ở xã hội

Hệ thống giao thông sẽ mang hình ảnh hoàn toàn mới, lấy hệ thống đường sắt đô thị và nhà ga Metro làm động lực. Cùng với đó, đồ án định hướng quy hoạch mới cầu Cự Khối kết nối phường Vĩnh Hưng với khu vực phía Nam; đồng thời mở rộng các trục chính và kết nối 4 tuyến đường sắt đô thị (Metro số 4, 8, 10, 15) thông qua các nhà ga ngầm và nổi. Toàn bộ khu vực sẽ phát triển theo mô hình đô thị nén cao tầng TOD.

Về giao thông nội bộ, các tuyến ngõ xóm chính sẽ được cải tạo với bề rộng nền đường tối thiểu 7m, đảm bảo liên thông và phục vụ tốt xe phòng cháy chữa cháy. Khu vực cũng sẽ được bố trí thêm các bãi đỗ xe ngầm và tập trung.

Đông đảo người dân đến xem, góp ý quy hoạch tái thiết Vĩnh Hưng

Đồ án quy hoạch do Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt Trời tổ chức lập và Công ty CP Quy hoạch Xây dựng và Phát triển đô thị Việt Nam tư vấn lập cũng đặc biệt chú trọng đến bài toán an sinh xã hội. Dự kiến sẽ có khoảng 7.250 hộ dân bị ảnh hưởng (tương đương 20.000 người) được bố trí tái định cư tại chỗ.

Dự án dành ra khoảng 14,39 ha quỹ đất cho việc tái định cư và xây dựng nhà ở xã hội. Người dân sẽ được chuyển lên sinh sống tại các tổ hợp chung cư cao tầng hiện đại. Đáng chú ý, để duy trì sinh kế cho bà con, phần khối đế chung cư sẽ được thiết kế làm không gian thương mại cộng đồng linh hoạt. Các hộ dân trước đây có nguồn thu nhập từ kinh doanh mặt tiền cũ sẽ được ưu tiên thuê hoặc sở hữu các không gian này với chi phí ưu đãi.

Người dân đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo quy hoạch

Đối với khu vực dân cư hiện trạng, các hạng mục cải tạo, chỉnh trang dự kiến sẽ tập trung vào việc nâng cấp hệ thống giao thông nội bộ (từ cấp đường phân khu vực trở lên) và cải tạo cảnh quan các công trình hiện hữu như hồ Cần, hồ ông Vực, đình thôn Thượng, đài tưởng niệm liệt sỹ.... Việc quy hoạch lại trường học cũng được tính toán đảm bảo bán kính phục vụ, mở rộng không gian đệm trước cổng trường để tránh tình trạng ách tắc giao thông.