Gamuda Land và Khải Minh Land mở rộng hợp tác toàn diện với Norton Park

Ngày 08/10/2026 Khải Minh Land được Gamuda Land trao chứng nhận chính thức phân phối dự án Norton Park, trước sự chứng kiến của gần 1.500 lãnh đạo cấp cao và chuyên viên kinh doanh đến từ hệ thống đại lý phân phối chiến lược ngay trong sự kiện kick off “The Sync Show” tại TP.HCM.

Trong nhiều năm đồng hành cùng Gamuda Land, Khải Minh Land đã kiến tạo nhiều thành tích bán hàng ấn tượng qua hàng loạt dự án trọng điểm tại miền Nam, từng bước khẳng định vị thế top đầu đối tác chiến lược xuất sắc. Lần hợp tác này tiếp tục khẳng định sự đồng điệu trong tầm nhìn phát triển, mở rộng và tăng cường quan hệ đối tác bền vững giữa hai thương hiệu uy tín, cam kết mang đến những sản phẩm có giá trị bền vững cho đa dạng khách hàng.

Khải Minh Land – Đối tác phân phối chính thức dự án Norton Park

Đóng vai trò “át chủ bài” trong hệ sinh thái Gamuda Berhad – Tập đoàn phát triển hạ tầng và đô thị hàng đầu Malaysia, Gamuda Land là nhà phát triển đô thị theo đuổi giá trị bền vững, lấy con người làm trung tâm và tạo lập giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Tại Việt Nam, Gamuda Land đã kiến tạo nhiều dự án đô thị và nhà ở quy mô lớn, được quy hoạch bài bản với thiết kế Biophilic, hệ sinh thái tiện ích all-in-one, ứng dụng công nghệ nâng cao trải nghiệm sống và hạ tầng kết nối đồng bộ tại các thành phố lớn như: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và Đồng Nai hình thành các cộng đồng cư dân thịnh vượng “GL Friends”.

Với chiến lược phát triển bền vững và quy hoạch đột phá gần 3 thập kỷ, Gamuda Land đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước, gần nhất được Dot Property Vietnam Awards 2026 vinh danh ở hạng mục Above & Beyond Real Estate Pioneers Vietnam - Đây là minh chứng thiết thực khẳng định DNA tôn trọng thiên nhiên, tôn chỉ phát triển xanh cùng sự chú trọng chất lượng vào quy hoạch tổng thể của Gamuda Land.

Trong khi đó, Khải Minh Land là đơn vị phân phối và dịch vụ bất động sản chuyên nghiệp với hơn 10 năm phát triển vững mạnh. Hiện doanh nghiệp sở hữu hệ thống chi nhánh rộng khắp với đội ngũ K.I.S hùng hậu và dày dặn kinh nghiệm, cùng tệp khách hàng lớn, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động phân phối BĐS.

Song song đó, Khải Minh Land còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số KLAND vào vận hành - kinh doanh, đồng thời chú trọng đào tạo chuyên sâu về xu hướng số hóa trong kinh doanh BĐS. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ môi giới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và gia tăng hiệu quả bán hàng.

Nhờ định hướng phát triển bài bản, Khải Minh Land đã đóng góp vào thành công của hàng loạt dự án lớn, từng bước khẳng định vai trò đối tác chiến lược hàng đầu của các chủ đầu tư danh tiếng như Vingroup, T&T Group, GS E&C, Masterise Homes, VinaCapital, Keppel, Phú Long, Khang Điền…

Năng lực vượt trội của Khải Minh Land đã được thị trường công nhận qua giải thưởng “Công ty phân phối bất động sản tốt nhất Việt Nam 2025” tại Dot Property Vietnam Awards 2025 - Nền tảng vững chắc giúp doanh nghiệp được Gamuda Land tín nhiệm trở thành đối tác phân phối Norton Park với kỳ vọng đưa sản phẩm tiếp cận đúng tệp khách hàng và gia tăng hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới.

Norton Park – Biểu tượng sống mới của giới chuyên gia tại Đông Bắc TP.HCM

Nằm ngay Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13), Thuận Giao – Trục giao thông huyết mạch đang mở rộng lên 60m, Norton Park thuận tiện kết nối Vành đai 3 dễ dàng di chuyển vào trung tâm TP.HCM và thúc đẩy liên kết vùng. Hơn hết, dự án nằm đối diện nhà ga C8 tuyến metro số 2 (TP.HCM – Thủ Dầu Một) đón đầu dư địa gia tăng giá trị từ định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD.

Norton Park nằm ngay Quốc Lộ 13, đối diện nhà ga C8 tuyến metro số 2

Bên cạnh đó, dự án còn nằm trong khu vực hội tụ hệ sinh thái công nghiệp – thương mại – dịch vụ quốc tế hiện hữu như kế cận cổng VSIP I, liền kề AEON Bình Dương và đối diện sân golf Sông Bé 104ha… mang đến đặc quyền sống tiện nghi, năng động và thư thái.

Với quy mô 7.9ha, Norton Park được quy hoạch với mật độ xây dựng chỉ 20%, cung ứng hơn 1.200 căn hộ đa diện tích và 30 căn thương mại, được bao quanh bởi 2.8ha cảnh quan xanh và không gian nghỉ dưỡng tinh tế, hướng đến cộng đồng chuyên gia quốc tế.

Đáng chú ý, dự án có thiết kế “biophilic toàn diện” đưa thiên nhiên len lỏi vào từng lớp không gian, cho 95% căn hộ sở hữu 2 mặt thoáng, ưu tiên đón ánh sáng và gió tự nhiên. Cùng với đó là hơn 100 tiện ích nội khu đa tầng như: hồ bơi tích hợp Jacuzzi, yoga dưới nước, đường dạo rừng, khán đài ngoài trời,… đảm bảo cuộc sống cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, đặc biệt là giàu giá trị tận hưởng cho cư dân.

Trong bối cảnh Bình Dương (cũ) đang chuyển mình mạnh mẽ thành đô thị công nghệ – dịch vụ – đổi mới sáng tạo kéo theo nhu cầu về không gian sống dành cho đội ngũ “chất xám” ngày càng cao, sự đồng hành giữa Khải Minh Land và Gamuda Land không chỉ mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn khách hàng mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho đà tăng trưởng của thị trường trong quý IV/2026.