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Địa ốc

Khải Hoàn Prime: Tọa độ vàng của thị trường khu Nam

P.V

Trong bối cảnh TP.HCM đẩy mạnh đô thị hóa theo hướng đa trung tâm, khu Nam đang chuyển mình thành cực tăng trưởng mới theo định hướng đô thị công nghệ cao, sinh thái, logistics và kinh tế biển với quy mô dân số dự kiến 1,8–2,2 triệu người. Giữa dòng chảy này, Khải Hoàn Prime nổi lên như điểm kết nối chiến lược, hưởng lợi trực tiếp từ quá trình đô thị hóa và loạt hạ tầng đang tăng tốc về đích.

Vị thế trung tâm phát triển

Khải Hoàn Prime sở hữu tọa độ đắc địa tại trung tâm khu Nam, cách Phú Mỹ Hưng 5 phút di chuyển và cách trung tâm thành phố cũng chỉ khoảng 20 phút. Dự án nằm giữa hàng loạt khu đô thị quy mô lớn như Zeitgeist 350 ha, Dragon City 95 ha, Lavila 65 ha, T&T City Millennia 267 ha, Phú Mỹ Hưng 350 ha, khu đô thị – cảng Hiệp Phước 1.238ha cùng một số dự án đang chuẩn bị đầu tư của các tập đoàn lớn.

Khải Hoàn Prime: Tọa độ vàng của thị trường khu Nam ảnh 1

Khải Hoàn Prime sở hữu tọa độ đắc địa tại trung tâm khu Nam, cách Phú Mỹ Hưng chỉ 5 phút di chuyển

Vị trí này tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt, giúp cư dân Khải Hoàn Prime vừa tận hưởng không gian sống bên sông yên bình, vừa tiếp cận nhanh hệ thống tiện ích của Phú Mỹ Hưng và khu vực lân cận như Crescent Mall, SC VivoCity, Lotte Mart, Bệnh viện FV, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện quốc tế Nam Sài Gòn, Bệnh viện Tâm Anh...

Xung quanh Khải Hoàn Prime còn có khoảng 10 trường đại học và hàng chục trường liên cấp quốc tế trong bán kính khoảng 5 km. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của cư dân mà còn tạo nguồn thuê ổn định từ giảng viên, chuyên gia và sinh viên quốc tế – yếu tố then chốt nâng cao thanh khoản và lợi suất cho thuê căn hộ.

Ngay trong nội khu, Khải Hoàn Prime còn được đầu tư loạt tiện ích theo mô hình Urban Wellness thời thượng với mật độ xây dựng chỉ 21%. Có thể kể đến như hồ bơi muối khoáng, clubhouse 3.000 m², đường dạo bộ ven sông, BBQ Riverside, Sky Garden, trường mầm non quốc tế và học viện phát triển tài năng trẻ… mang đến trải nghiệm sống nghỉ dưỡng ngay giữa lòng đô thị đang phát triển mạnh mẽ.

Hạ tầng chiến lược tạo đà tăng giá bền vững

Giá trị bất động sản luôn gắn liền với hạ tầng. Khu Nam đang chứng kiến giai đoạn hoàn thiện đồng bộ các công trình trọng điểm, tạo “vòng tròn kết nối” liên vùng mạnh mẽ.

Cao tốc Bến Lức – Long Thành đã thông xe toàn tuyến từ ngày 1-10-2026 kết nối trực tiếp khu Nam với sân bay Long Thành, Đồng Nai và miền Tây Nam Bộ. Tuyến đường này cũng mở ra hành lang logistics Đông – Tây, đồng thời kích hoạt tiềm năng của các dự án bất động sản có vị trí thuận tiện kết nối.

Cùng với cao tốc Bến Lức – Long Thành, khu Nam còn hưởng lợi từ hệ thống giao thông đang phát triển gồm cầu Phú Mỹ 2, cầu Thủ Thiêm 4, cầu - đường Nguyễn Khoái, cầu Cần Giờ, nâng cấp mở rộng đường Lê Văn Lương, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Bình... Thời gian tới, khi các công trình này đi vào hoạt động, thời gian di chuyển từ Khải Hoàn Prime về trung tâm rút ngắn chỉ còn khoảng 10 - 15 phút.

Khải Hoàn Prime: Tọa độ vàng của thị trường khu Nam ảnh 2

Khải Hoàn Prime thừa hưởng lợi thế lớn từ hệ thống hạ tầng đang dần hoàn thiện của khu Nam

Chưa hết, khu Nam còn có mạng lưới đường sắt đô thị hiện đại gồm metro Bến Thành – Cần Giờ, metro số 4 (Đông Thạnh – Hiệp Phước), Metro số 7 và metro số 10 đang được đẩy mạnh đầu tư. Những dự án này sẽ biến khu Nam thành điểm trung chuyển chiến lược giữa trung tâm TP.HCM, sân bay Long Thành và các tỉnh, thành phía Nam. Khi hạ tầng về đích trong giai đoạn 2026–2028, hiệu ứng lan tỏa sẽ trực tiếp nâng tầm giá trị các dự án nằm đúng “giao điểm chiến lược” như Khải Hoàn Prime.

Đón đầu chu kỳ đô thị hóa

Thị trường bất động sản khu Nam đang vận hành theo quy luật hạ tầng đi trước – giá trị đi sau. Dữ liệu thực tế cho thấy trong giai đoạn 2025–2026, mặt bằng giá khu Nam ghi nhận mức tăng 25–35% ở một số phân khúc. Giá căn hộ tại lõi Phú Mỹ Hưng đã thiết lập mức bình quân 100–150 triệu đồng/m², thậm chí cao hơn với sản phẩm cao cấp, trong khi các dự án liền kề vẫn giữ mức giá cạnh tranh hơn.

Khi lõi đô thị Phú Mỹ Hưng đạt mức giá cao, các dự án cách đó vài phút di chuyển nhưng chất lượng tương đương trở thành “vùng trũng giá” hấp dẫn. Khoảng cách định giá 2–3 lần sẽ dần thu hẹp khi hạ tầng hoàn thiện, tạo biên độ tăng giá vượt trội.

Với Khải Hoàn Prime, các yếu tố cộng hưởng giá trị hiện nay đã rõ nét. Đó là việc dự án án ngữ ngay mặt tiền đường huyết mạch Lê Văn Lương, địa thế ôm trọn 2 mặt sông Long Kiểng và sông Cầu Đạo, mật độ xây dựng thấp, nhu cầu thuê căn hộ từ cụm trường đại học và khu công nghiệp – cảng Hiệp Phước rất lớn, pháp lý rõ ràng cộng với việc bàn giao nhà vào quý 2/2027... Trong trung và dài hạn, khi các tuyến cao tốc và metro đi vào hoạt động ổn định, dự án sẽ có nhiều cơ hội tăng giá tiệm cận khu vực lõi Phú Mỹ Hưng.

Khải Hoàn Prime: Tọa độ vàng của thị trường khu Nam ảnh 3

Khải Hoàn Prime thu hút đông đảo khách hàng ở thực lẫn các nhà đầu tư chuyên nghiệp nhờ sở hữu nhiều lợi thế đắt giá

Theo giới kinh doanh bất động sản, Khải Hoàn Prime không chỉ là một dự án căn hộ cao cấp thông thường mà là tài sản gắn liền với quy hoạch chiến lược của cả khu Nam. Trong bối cảnh quỹ đất tại lõi đô thị khu Nam đã cạn kiệt và làn sóng đô thị hóa đang tăng tốc, dự án mang đến sự kết hợp hiếm có giữa không gian sống tinh tế, đẳng cấp và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững.

Đối với khách hàng mua ở thực, Khải Hoàn Prime mang đến môi trường sống xanh, tiện nghi hiện đại cùng khả năng kết nối thuận tiện. Đối với nhà đầu tư, đây là cơ hội đón đầu chu kỳ hạ tầng 2026–2030 và nắm bắt nhịp phát triển mới của khu Nam.

Sales Gallery Khải Hoàn Prime

Địa chỉ: 1578 Lê Văn Lương, phường Hiệp Phước, TP.HCM

Website: https://khaihoanprime.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/khaihoanprime

#Khải Hoàn Prime #khu Nam #đô thị hóa #bất động sản #đầu tư #TP.HCM #hạ tầng

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