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Địa ốc

CT Homes công bố điều hiếm thấy trên thị trường

P.V

Ai tìm được khách hàng mua nhà của CT Homes mà phải bán cắt lỗ sẽ được thưởng gấp 2 lần số tiền lỗ, là tuyên bố hiếm thấy từ một chủ đầu tư bất động sản trên thị trường!

Sáng 8/10/2026, Công ty Swiss Holding thuộc Tập đoàn CT Homes tổ chức lễ bàn giao các giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ đợt đầu tiên cho cư dân dự án I-Home sau nhiều năm chờ đợi.

Nhân dịp trao sổ hồng, CT Homes bất ngờ đưa ra một ván cược với tuyên bố: “Ai tìm được khách hàng mua nhà của CT Homes mà phải bán cắt lỗ sẽ được thưởng gấp 2 lần số tiền lỗ”. Công bố của CT Homes đã làm dậy sóng thị trường bất động sản khi rất nhiều người mua nhà đang phải bán cắt lỗ thê thảm.

Lễ bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ đợt 1 cho cư dân I-Home
Lễ bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ đợt 1 cho cư dân I-Home

Giữa thảm cảnh đó, vì sao CT Homes dám đưa ra mức thưởng sốc này?

Trong khó khăn của thị trường, đôi khi chúng ta cần phải trở lại những triết lý kinh doanh cốt lõi. Đâu là giá trị đích thực của kinh doanh bất động sản và đâu là trải nghiệm thật của khách hàng?

Trở lại ngày đầu mở bán, khi đó I-Home còn có tên là Ngôi nhà thân yêu và được mở bán với giá 999 triệu đồng/căn. Mức giá quá tốt cho vị trí trung tâm quận Gò Vấp (cũ), có hồ bơi thương hiệu Pháp và siêu thị thương hiệu Pháp ngay trong dự án. Chủ đầu tư đã cố gắng để khách hàng được hưởng gói tài trợ 30.000 tỷ đối với căn hộ dưới 1 tỷ đồng. Đại diện chủ đầu tư đã từng nói: “Chúng tôi có thể bán trên 1 tỷ nhưng với mong muốn hiệu quả chung cho cả 2 bên, chúng tôi đã bán dưới 1 tỷ để khách được hưởng gói tài trợ lãi suất thấp của Nhà nước, mặc dù chúng tôi phải mua đất ở với giá khá cao và không được bất cứ hỗ trợ gì của Nhà nước”. Đến nay, nhiều căn hộ có giá chuyển nhượng vượt 3 tỷ đồng, khách hàng lãi hơn 300%.

Nhiều dự án khác của CT Homes cũng đem lại lợi nhuận cao cho khách hàng. Chưa hề có dự án nào khách hàng bị lỗ do mất giá. Kể cả khi dự án bị vướng pháp lý, CT Homes lao đao nhưng vẫn sẵn sàng trả lại tiền cùng lãi suất rất cao cho khách. Trong suốt hơn 30 năm qua, CT Homes đã rất kiên trì với triết lý kinh doanh có trách nhiệm theo phương châm “đồng hành lâu dài cùng mong ước cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”.

Từ nhà giá rẻ I-Home đến một ví dụ khác là căn hộ cao cấp Léman Luxury Apartments tại 117 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh cũng ghi nhận giá căn hộ tăng khoảng 100% so với thời điểm khách hàng mua mặc dù vẫn chưa ra được sổ hồng. CT Homes đã cố gắng chăm chút thiết kế thi công rất tỉ mỉ, nhập từng thanh inox từ Nhật, từng vòi nước từ Ý… Đến nay, sau nhiều năm tòa nhà như còn mới, tiềm năng tạo nhiều lợi nhuận cho người mua nhà.

CT Homes công bố điều hiếm thấy trên thị trường ảnh 2

Léman Luxury Apartments

Không chỉ minh chứng bởi đủ loại dự án đều đem lại lợi ích cho cộng đồng thì nay CT Homes còn giới thiệu danh mục phát triển gồm 68 dự án với tổng quỹ đất 156,3 triệu m², trải rộng trên nhiều loại hình: bất động sản – TOD; bất động sản cao cấp vị trí vàng; khu căn hộ giá rẻ, xanh sạch, nhà ở cho thuê theo gói; bất động sản du lịch chọn lọc kết hợp làm việc từ xa, tái tạo sức khỏe; viện dưỡng lão 4.0; công viên khoa học và hỗn hợp; khu công nghiệp kết hợp nhà ở; khu công nghệ xanh; bất động sản công nghiệp, logistics… Nhiều dự án trong danh mục tọa lạc tại những khu vực cửa ngõ của trung tâm thành phố với nhiều chương trình phục vụ các giải pháp tối ưu cho cuộc sống của khách hàng – những người bạn thực sự của CT Homes.

Trong bối cảnh lãi suất tăng cao, CT Homes công bố chính sách ân hạn lãi vay trong 2 năm cho khách hàng. Khách hàng hoàn toàn không phải lo trả lãi trong 2 năm đầu, đủ để vượt qua giai đoạn khó khăn chung. Với những khách hàng chưa đủ điều kiện vay ngân hàng, CT Homes còn xem xét hình thức cho vay trực tiếp dựa trên khả năng tài chính và phương án thanh toán phù hợp, đồng thời áp dụng chính sách ân hạn lãi vay 2 năm.

“Dự án thật - Tài sản thật - Sinh lời thật” bằng minh chứng 30 năm qua chính là cơ sở để CT Homes tự tin đưa ra ván cược hiếm thấy trên thị trường. Liệu có ai tìm được trường hợp khách hàng mua nhà CT Homes phải bán cắt lỗ để nhận khoản thưởng gấp đôi? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước và diễn biến tiếp theo của ván cược này đang được chờ đợi.

TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN & HẠ TẦNG CT HOMES

Địa chỉ: 369 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: (+84) 911 807 667 – (+84) 911 807 668

Email: info@cthomes.global

#CT Homes #bất động sản #thưởng cắt lỗ #dự án căn hộ #thị trường nhà ở #đầu tư

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