Hà Nội chuyển đổi gần 30.000 m2 đất nông nghiệp tại Vĩnh Hưng thành dự án nhà ở

Trần Hoàng
TPO - Hà Nội cho phép Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Tân Á chuyển mục đích sử dụng 29.234 m2 đất nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu tổ hợp nhà ở, văn phòng, thương mại dịch vụ và trường học (khu Đồng Quan, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội).

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu tổ hợp nhà ở, văn phòng, thương mại dịch vụ và trường học tại khu đất ký hiệu F1/CC2, F1/TH4, F1/HH9 thuộc ô quy hoạch F1 phân khu H2-4 thuộc khu Đồng Quan, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội.

Theo đó, Hà Nội cho Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Tân Á (trụ sở chính tại 124 đường Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) chuyển mục đích sử dụng 29.234 m2 đất nông nghiệp tại khu đất ký hiệu F1/CC2, F1/TH4, F1/HH9 thuộc ô quy hoạch F1 phân khu H2-4 thuộc khu Đồng Quan, phường Vĩnh Hưng.

Phường Vĩnh Hưng nhìn từ trên cao.

Đối với ô đất công trình thương mại dịch vụ thấp tầng (ký hiệu F1/CC2), diện tích 10.117 m2, mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ. Thời hạn sử dụng đất đến hết ngày 28/7/2075. Hình thức sử dụng đất là nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm.

Đối với ô đất xây dựng trường trung học phổ thông (ký hiệu F1/TH4), diện tích 9.488 m2. Thời hạn sử dụng đất kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 28/7/2075. Hình thức sử dụng đất là nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm.

Đối với ô đất xây dựng công trình toà nhà chung cư (ký hiệu F1/HH9), diện tích 10.248 m2 đất, mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng đất đến hết ngày 28/7/2075. Chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích căn hộ, diện tích đất sử dụng chung quy định, thời hạn ổn định lâu dài.

UBND TP Hà Nội cho biết phương thức giao đất, cho thuê đất đối với 29.853 m2 đất là nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

UBND TP Hà Nội giao Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Tân Á liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng để thực hiện các thủ tục có liên quan...

Trần Hoàng
