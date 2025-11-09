Kéo dài miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thêm 5 năm

TPO - Nghị định số 292 của Chính phủ quy định các đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp áp dụng từ năm 2026 đến hết năm 2030.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 292/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 216/2025/QH15 của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo quy định tại Nghị định 292, các đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14).

Nghị định số 292 quy định các đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp áp dụng từ năm 2026 đến hết năm 2030.



Cụ thể, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; diện tích đất trồng cây hàng năm theo quy định của pháp luật về đất đai; diện tích đất làm muối.

Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận quyền sử dụng đất cho hộ nghèo. Việc xác định hộ nghèo được căn cứ vào chuẩn hộ nghèo ban hành theo Nghị định của Chính phủ.

Trường hợp UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quy định cụ thể chuẩn hộ nghèo theo quy định của pháp luật áp dụng tại địa phương thì căn cứ chuẩn hộ nghèo do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định để xác định hộ nghèo.

Ngoài ra, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao, công nhận quyền sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp; thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất nông nghiệp;

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nhận đất giao khoán ổn định của công ty nông, lâm nghiệp để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật;

Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp góp quyền sử dụng đất nông nghiệp của mình để thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật Hợp tác xã; cũng như tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp đều thuộc diện được miễn thuế.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong Nghị định 292 là quy định nhằm ngăn chặn việc lợi dụng chính sách miễn thuế.

Theo đó, với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho các tổ chức, đơn vị nhưng không trực tiếp sử dụng để sản xuất mà cho tổ chức, cá nhân khác thuê hoặc nhận thầu, Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai. Trong thời gian chưa thu hồi, tổ chức đó phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị định 292 được kéo dài thêm 5 năm, từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2030. Hạng đất tính thuế tiếp tục được xác định theo Quyết định số 326/TTg năm 1996 và quyết định phê duyệt điều chỉnh hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp của Thủ tướng Chính phủ (nếu có).

Theo chuyên gia về đất đai, việc kéo dài miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính, mà còn là chính sách an sinh xã hội quan trọng, giúp người dân yên tâm bám đất, gắn bó với nông nghiệp.

Bên cạnh đó, quy định mới cũng tạo môi trường pháp lý ổn định, giúp các địa phương, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp có kế hoạch đầu tư và mở rộng sản xuất dài hạn...