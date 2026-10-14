Hà Nội giao liền 3 lô đất để xây dựng nhà ở xã hội

TPO - Hà Nội giao hơn 5.000m2 đất tại xã Vĩnh Thanh và 2 lô đất khác tại xã Thư Lâm cho doanh nghiệp để xây dựng nhà ở xã hội.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc giao 5.337m2 đất tại xã Vĩnh Thanh cho Công ty cổ phần đầu tư địa ốc HK để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Khu B cầu Thăng Long.

Theo quyết định, chủ đầu tư được sử dụng đất 50 năm; chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích căn hộ, diện tích đất sử dụng chung quy định tại Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ với thời hạn ổn định lâu dài.

Một dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội. Ảnh minh họa

Chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở 2023 và khoản 3 Điều 18 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

Phương thức giao đất là Nhà nước giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Cùng với Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Khu B cầu Thăng Long, Hà Nội cũng giao đất xây dựng 2 dự án nhà ở xã hội khác tại xã Thư Lâm.

Cụ thể, Quyết định số 5627/QĐ-UBND về việc giao Công ty cổ phần phát triển Bất động sản Thành Đô Capital 8.051m² đất tại xã Thư Lâm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội xã Thư Lâm.

Trong tổng diện tích 8.051m² đất, có 5.706m² đất nhà ở xã hội cao tầng theo quy hoạch và dự án được phê duyệt. 1.608,5m² đất xây dựng nhà ở liền kề (nhà ở thương mại), còn lại là đất hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, đất giao thông...

Cùng với đó, Hà Nội cũng quyết định giao Công ty cổ phần Công nghệ môi trường Sugina 2.417m² đất tại xã Thư Lâm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Liên Hà. Mục đích sử dụng đất là Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng đất 50 năm.